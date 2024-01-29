Так вкусно готовят только в ресторане. Простой рецепт из лаваша: быстрое и сытное блюдо на ужин

Лаваш — это пресная лепешка, которая готовится из минимума ингредиентов. Популярен лаваш в странах востока, на Кавказе. Есть предположение, что первый лаваш появился именно в кавказском регионе.

В современном мире все пользуются достоянием кавказской кухни. В лаваш заворачивается как мясо, так и овощи, творог и сыры.

Есть рецепты, где в лаваш заворачивают фрукты и даже мороженое.

Главное, правильное использование всех ингредиентов. При сноровке и правильном грамотном рецепте можно из лаваша и овощей сделать вкусное блюдо.

Расскажем про готовку рулетов из лаваша.

Ингредиенты для рулетов из лаваша:

болгарский перец — 1 шт.;

отварной картофель — шт.;

колбаса — 200 г;

зеленый лук — пучок;

сыр — 100 г;

соль — ½ ч.л.;

лаваш — 2 шт.;

сметана — 150 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 3 ст.л.

Приготовление рулетов из лаваша:

Очищаем болгарский перец от внутренностей и нарезаем на тонкие полоски. Натираем очищенный картофель и колбасу, выкладываем к ним перец.

Шинкуем зеленый лук, натираем мелко 50 грамм сыра и смешиваем в салате. Солим салат, снова тщательно смешиваем.

Выкладываем салат на лаваши, заворачиваем внутрь.

Нарезаем лаваши на небольшие кусочки.

В сметане взбиваем яйца, натираем сыр и солим. Высыпаем в смесь муку, перемешиваем и обволакиваем в соусе кусочки лаваша.

В сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем с обеих сторон кусочки лаваша до румяной корочки.

Так можно приготовить много сытной закуски.

Помимо овощной начинки получится также сделать мясную, сырную начинки в лаваше.