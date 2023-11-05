Так вы ещё не готовили: дешёвый хек вкуснее красной рыбы. Рецепт моей 70-летней бабушки

Рыба хек считается одной из самых бюджетных на современном рыбном рынке. Конечно, если сравнивать с общим количеством рыбы всего мира, найдется морепродукт еще дешевле. Однако, мы учитываем также пищевую ценность и вкус, который приносят блюда, приготовленные из этой рыбы.

Хеком пренебрегают некоторые самостоятельные повара. Они считают, что вкусно приготовить дешевую рыбу невозможно. Но, достаточно использовать правильные рецепты для готовки, тогда можно сделать шедевр из самой простой рыбы.

Расскажем, как приготовить хек дома.

Ингредиенты для запеченного хека:

рыба хек — 3 шт.;

соль — ½ ч. л.;

приправа для рыбы;

растительное масло;

лук — 1 шт.;

помидор — шт.;

орегано;

чеснок — 4 зубчика;

соевый соус — 3 ст.л.;

сметана — 4 ст.л.;

картофель;

сухой чеснок;

парика;

панировочные сухари — 4 ст.л.

Приготовление запеченного хека:

Удаляем у хека голову, жабры и плавники, убираем внутренности. Делим рыбу на две части, выкладываем в форму для запекания.

Посыпаем рыбу солью, по вкусу черным молотым перцем и приправой для рыбы с обеих сторон, поливаем растительным маслом. Оставляем хек мариноваться на 15-20 минут.

Нарезаем полукольцами репчатый лук. Выкладываем луковую подушку на второй противень. Нарезаем кружочками помидор, кладем наверх лукового слоя.

Посыпаем солью и орегано помидор, смазываем растительным маслом. Кладем на овощной слой рыбу.

В миску натираем мелко зубчики чеснока, по вкусу добавляем хлопья чили. Вливаем к чесноку соевый соус, кладем сметану, перемешиваем.

Полученным соусом поливаем и смазываем рыбу.

Запекаем хек в духовке при 180 градусах 35-40 минут.

Картофель делим надвое и выкладываем в кастрюлю с водой. Варим после закипания на медленном огне 15 минут. Далее выкладываем в миску, поливаем маслом, солим, посыпаем паприкой, сухим чесноком и панировочными сухарями.

На сливочном масле срезом вниз обжариваем картофель на среднем огне 15 минут. Затем переворачиваем картофель и обжариваем 5 минут на медленном огне.

Получаем запеченный хек на овощной подушке.

К рыбе стоит попробовать гарнир из такой жареной картошки.