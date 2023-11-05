Описание приготовления:

Количество ингредиентов рассчитано на тарелку диаметром 23 см. Вместо селедки в салат добавляется баклажан, а «рыбный» вкус придают морские водоросли. Водоросли вакамэ можно заменить на нори или морскую капусту, а баклажан грибами вешенками. Я готовлю такой салат каждый год, получается очень вкусно! Обязательно украсьте новогодний салат драконом — символом наступающего 2024 года!

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Овощи / Нори Блюдо: Салаты Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Нори 1 Штука (лист)

Картофель 300 Грамм

Свекла 250 Грамм

Морковь 180 Грамм

Баклажаны 500 Грамм

Лук репчатый 80 Грамм

Тофу 150 Грамм

Постный майонез По вкусу

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Черная соль "Кала Намак" По вкусу

Уксус 9% 15 Миллилитров

Водоросли вакаме сушеные 3 Ст. ложки

Зелень 1/3 Пучка (укроп, петрушка)

Количество порций 6

Калорийность

46 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вегетарианский салат «Селедка под шубой» на год Дракона»

Подготовьте все ингредиенты.

Отварите свеклу, морковь и картофель в кожуре до готовности. Полностью остудите.

У баклажанов срежьте кожуру, затем порежьте на мелкие кубики. Приготовьте баклажаны на пару до мягкости примерно 20-25 минут.

Пока баклажаны еще горячие, добавьте водоросли вакамэ, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте и уберите остужаться в холодильник.

Репчатый лук нарежьте на мелкие кубики, переложите в баночку. Добавьте 1/2 ч.л. соли и уксус, влейте кипяток и закройте банку. Оставьте мариноваться минимум на полчаса.

Для салата возьмите круглую тарелку с бортиками. Очистите и натрите на крупной терке картофель. Выложите первым слоем на дно тарелки. Каждый слой промазывайте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

Следующий слой выложите из баклажана с водорослями Вакамэ и маринованным репчатый луком. Это будет имитация селедки.

Далее выложите слой из тертой моркови.

Следующим слоем выложите тертый соевый сыр тофу. Его можно подсолить черной солью "Кала Намак" для имитации яичного вкуса.

Последний слой выложите из тертой свеклы.

Смажьте его постным майонезом.

Для украшения салата мелко порубите зелень и выложите по краю тарелки. Из листа водоросли нори вырежьте силуэт дракона, затем аккуратно перенесите его в центр салата. Слегка прижмите и разгладьте, когда нори размокнет.

Салат готов, приятного вам аппетита! С наступающим Новым годом!