Такие вкусные, что готовлю их 7 раз в неделю. Рецепт моей бабушки: ленивые пирожки с фаршем

Пирожки бывают разные, от пышных до сочных с переизбытком начинки с тонкой прослойкой теста, слоеные, без дрожжей. Спектр способов готовки пирожков не менее большой, чем их количество. Начинок для пирогов также много. Есть выпечка как с мясом, так и с фруктами. Трудно сказать, с какой начинкой нельзя сделать пироги. Кажется, будто изделия из теста можно сочетать со всеми продуктами.

Но, не у всех есть много времени готовить полноценные пирожки. Поэтому люди чаще выбирают покупные. Нередко вкус магазинных пирожков проигрывает. Для занятых кулинаров придумали рецепт ленивых пирожков. Они готовятся быстрее, а получаются не хуже обычных.

Создадим на кухне ленивые пирожки.

Ингредиенты для ленивых пирожков:

растительное масло — 50 мл;

лук — 2 шт.;

фарш — 400 г;

соль — ч.л.;

кефир — 300 мл;

яйцо — шт.;

сахар — ст.л.;

сода — ч.л.;

мука — 250 г;

зеленый лук — пучок.

Приготовление ленивых пирожков:

Для начинки в сковороде с растительным маслом обжариваем лук, заранее нарезанный перьями. Выкладываем к золотистому луку фарш, солим и тщательно перемешиваем.

Обжариваем фарш до готовности. В отдельную миску выливаем кефир, разбиваем яйцо, половину ложки соли и сахар. Высыпаем в кефир соду и тщательно все перемешиваем.

Высыпаем муку в кефир и замешиваем тесто. Остывший фарш с луком кладем в тесто. Шинкуем зеленый лук и тоже выкладываем в тесто, перемешиваем.

В сковороде на растительном масле обжариваем небольшие порции теста с обеих сторон до золотистой корочки.

Получаются простые и быстрые пирожки с фаршем.

Этот рецепт ленивых пирожков будет вашим любимым, если вы не можете долго заниматься готовкой.