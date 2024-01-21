Описание приготовления:

Вам потребуется всего лишь 30 минут при наличии размороженного слоеного теста. Творог можно использовать любой жирности, равно как и сметану. Добавляйте сахар по вкусу либо замените его цветочным медом, если у вас нет аллергии на этот продукт. Не забывайте про ваниль, корицу и другие ароматизаторы.

Назначение: На полдник / На скорую руку Основной ингредиент: Тесто / Слоеное тесто Блюдо: Выпечка / Ватрушки

Состав / Ингредиенты:

Тесто слоеное 200 Грамм

Творог 100 Грамм

Сметана 2 Чайных ложки

Яйцо куриное 1 Штука

Сахар 2 Чайных ложки

Соль 1 Щепотка

Количество порций 3

Калорийность

244 ккал

Калорийность

8 г

Белки

13 г

Жиры

46 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ватрушки из слоеного теста»

Подготовьте указанные ингредиенты. Слоеное разморозьте за 20 минут до приготовления ватрушек. Включите разогреваться духовку до температуры 180 градусов.

Вбейте куриное яйцо в пиалу и взбейте 1-2 минуты. В другой пиале перемешайте творог со сметаной, сахаром и солью.

Разделите пополам массу взбитого яйца и половину перелейте в творог, перемешайте. Оставшейся частью вы будете смазывать ватрушки.

Пласты теста выложите на доску или рабочую поверхность и вырежьте из них круги с помощью пиалы или чашки с широким горлышком.

Переместите круги теста на пергаментную бумагу, застеленную на противень. В середине каждого круга сделайте небольшое углубление дном стакана или чашки и наколите его вилкой. Это делается для того, чтобы тесто под начинкой не вздулось.

Затем смажьте все круги взбитым яйцом с помощью кулинарной кисточки.

В углубления выложите творожную начинку и слегка округлите ее.

Выпекайте ватрушки в духовке при температуре 180 градусов примерно 20 минут до румяности.

Подайте их к столу теплыми с ароматным чаем, кофе или лимонадом. Приятного аппетита!