Таких чебуреков вы точно не пробовали. Так вкусно, что на столе ничего не останется

История чебуреков началась в средние века на Ближнем Востоке. Изначально это были тонкие лепёшки с начинкой из приправленного мяса, обжаренные в бараньем жире. Со временем рецепт чебуреков распространился по всему миру.

В разных странах и регионах существуют свои особенности приготовления этого блюда. Например, в России чебуреки готовят из пресного теста с мясной начинкой, а в Турции — из заварного теста с сыром. Помимо классических рецептов с мясом, есть и более интересные варианты. Например, сладкие чебуреки с кремом. Они больше похожи на пирожные, чем на сытные пирожки.

Приготовим сладкие чебуреки без духовки

Ингредиенты для теста:

мука — 450 г;

сахар — 50 г;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 1 ст.л.;

йогурт — 125 г;

растительное масло — 60 мл;

яйца — 2 шт.;

апельсиновая корка.

Ингредиенты для начинки:

рикотта — 250 г;

шоколадная крошка;

сахарная пудра — 1 ст.л.

Приготовление сладких чебуреков:

Разбиваем в миску яйца, высыпаем сахар, соль и апельсиновую корку, взбиваем. Вливаем в яичную смесь йогурт и растительное масло, продолжаем смешивать.

Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем мягкое и эластичное тесто. Для начинки стоит соединить рикотту с шоколадной крошкой и сахарной пудрой.

Тесто делим на 8 частей, раскатываем каждую часть в тонкую лепешку. На одну часть лепешки кладем начинку, накрываем второй и запечатываем край, делаем узор вилкой.

Аналогично создаем другие чебуреки.

В сковороде на большом количестве растительного масла обжариваем каждый чебурек до золотистой корочки.

После приготовления каждый чебурек можно обвалять в сахарной пудре. Получается интересный десерт, который заменит классические сладкие пирожки.