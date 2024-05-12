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Таких чебуреков вы точно не пробовали. Так вкусно, что на столе ничего не останется

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Таких чебуреков вы точно не пробовали. Так вкусно, что на столе ничего не останется

История чебуреков началась в средние века на Ближнем Востоке. Изначально это были тонкие лепёшки с начинкой из приправленного мяса, обжаренные в бараньем жире. Со временем рецепт чебуреков распространился по всему миру.

В разных странах и регионах существуют свои особенности приготовления этого блюда. Например, в России чебуреки готовят из пресного теста с мясной начинкой, а в Турции — из заварного теста с сыром. Помимо классических рецептов с мясом, есть и более интересные варианты. Например, сладкие чебуреки с кремом. Они больше похожи на пирожные, чем на сытные пирожки.

Приготовим сладкие чебуреки без духовки

Ингредиенты для теста:

  • мука — 450 г;
  • сахар — 50 г;
  • соль — щепотка;
  • разрыхлитель — 1 ст.л.;
  • йогурт — 125 г;
  • растительное масло — 60 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • апельсиновая корка.

Ингредиенты для начинки:

  • рикотта — 250 г;
  • шоколадная крошка;
  • сахарная пудра — 1 ст.л.

Приготовление сладких чебуреков:

Разбиваем в миску яйца, высыпаем сахар, соль и апельсиновую корку, взбиваем. Вливаем в яичную смесь йогурт и растительное масло, продолжаем смешивать.

Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем мягкое и эластичное тесто. Для начинки стоит соединить рикотту с шоколадной крошкой и сахарной пудрой.

Тесто делим на 8 частей, раскатываем каждую часть в тонкую лепешку. На одну часть лепешки кладем начинку, накрываем второй и запечатываем край, делаем узор вилкой.

Таких чебуреков вы точно не пробовали. Так вкусно, что на столе ничего не останется

Аналогично создаем другие чебуреки.

Таких чебуреков вы точно не пробовали. Так вкусно, что на столе ничего не останется

В сковороде на большом количестве растительного масла обжариваем каждый чебурек до золотистой корочки.

Таких чебуреков вы точно не пробовали. Так вкусно, что на столе ничего не останется

После приготовления каждый чебурек можно обвалять в сахарной пудре. Получается интересный десерт, который заменит классические сладкие пирожки.

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