Таких чебуреков вы точно не пробовали. Так вкусно, что на столе ничего не останется

История чебуреков началась в средние века на Ближнем Востоке. Изначально это были тонкие лепёшки с начинкой из приправленного мяса, обжаренные в бараньем жире. Со временем рецепт чебуреков распространился по всему миру.
В разных странах и регионах существуют свои особенности приготовления этого блюда. Например, в России чебуреки готовят из пресного теста с мясной начинкой, а в Турции — из заварного теста с сыром. Помимо классических рецептов с мясом, есть и более интересные варианты. Например, сладкие чебуреки с кремом. Они больше похожи на пирожные, чем на сытные пирожки.
Приготовим сладкие чебуреки без духовки
Ингредиенты для теста:
- мука — 450 г;
- сахар — 50 г;
- соль — щепотка;
- разрыхлитель — 1 ст.л.;
- йогурт — 125 г;
- растительное масло — 60 мл;
- яйца — 2 шт.;
- апельсиновая корка.
Ингредиенты для начинки:
- рикотта — 250 г;
- шоколадная крошка;
- сахарная пудра — 1 ст.л.
Приготовление сладких чебуреков:
Разбиваем в миску яйца, высыпаем сахар, соль и апельсиновую корку, взбиваем. Вливаем в яичную смесь йогурт и растительное масло, продолжаем смешивать.
Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем мягкое и эластичное тесто. Для начинки стоит соединить рикотту с шоколадной крошкой и сахарной пудрой.
Тесто делим на 8 частей, раскатываем каждую часть в тонкую лепешку. На одну часть лепешки кладем начинку, накрываем второй и запечатываем край, делаем узор вилкой.
Аналогично создаем другие чебуреки.
В сковороде на большом количестве растительного масла обжариваем каждый чебурек до золотистой корочки.
После приготовления каждый чебурек можно обвалять в сахарной пудре. Получается интересный десерт, который заменит классические сладкие пирожки.