Такого вы еще точно не ели: готовим фантастический шашлык из скумбрии, как в «МастерШеф»

Вместе с весенним теплом у многих появилось желание поехать на природу. Однако вкусные шашлыки могут быть не только со свинины или говядины, а со скумбрии.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Суперфиналистка и звездный судья «МастерШеф» рассказали, как его сделать. Ольга Рябенко и Эктор Хименес-Браво показали свой проверенный рецепт.

Стоит попробовать Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами

Скумбрия на углях

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 скумбрии;

– 1 чайная ложка копченой паприки;

– черный перец, соль, специя к шашлыку по вкусу;

– 4 зубчика чеснока;

– сок половины лимона;

– 150 миллилитров растительного масла. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ «Водний Світ» – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.

Приготовление:

Скумбрию почистьте и порежьте на кусочки. Вырежьте позвоночник и удалите кости. Для приготовления маринада смешайте все остальные ингредиенты. Рыбу поместите в пакет слайдер или в сосуд с крышкой, залейте маринадом, перемешайте и оставьте на 30 минут. Далее замаринованную рыбу нанижите на шампур и запекайте до готовности на раскаленных углях.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить сказочные фаршированные грибы.