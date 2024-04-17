ГлавнаяРецептыТакого вы еще точно не ели: готовим фантастический шашлык из скумбрии, как в «МастерШеф» Такого вы еще точно не ели: готовим фантастический шашлык из скумбрии, как в «МастерШеф» На чтение: 1 минута Вместе с весенним теплом у многих появилось желание поехать на природу. Однако вкусные шашлыки могут быть не только со свинины или говядины, а со скумбрии. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Суперфиналистка и звездный судья «МастерШеф» рассказали, как его сделать. Ольга Рябенко и Эктор Хименес-Браво показали свой проверенный рецепт. Стоит попробовать Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами Скумбрия на углях Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 скумбрии; – 1 чайная ложка копченой паприки; – черный перец, соль, специя к шашлыку по вкусу; – 4 зубчика чеснока; – сок половины лимона; – 150 миллилитров растительного масла. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ «Водний Світ» – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів. Приготовление: Скумбрию почистьте и порежьте на кусочки. Вырежьте позвоночник и удалите кости. Для приготовления маринада смешайте все остальные ингредиенты. Рыбу поместите в пакет слайдер или в сосуд с крышкой, залейте маринадом, перемешайте и оставьте на 30 минут. Далее замаринованную рыбу нанижите на шампур и запекайте до готовности на раскаленных углях. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить сказочные фаршированные грибы. Поделитесь с друзьями