Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить аджапсандали по-грузински классический. Для более сытной версии блюда можно добавить картофель. Все специи и количество острого перца лучше подбирайте по вкусу. Получается вкусное, сочное и ароматное блюдо, которое можно подавать, как в горячем, так и холодном виде.

Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Закуски География кухни: Грузинская / Кавказская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Баклажан 500 Грамм

Перец болгарский 250 Грамм (красный)

Морковь 150 Грамм

Лук репчатый 125 Грамм

Помидоры 300 Грамм

Чеснок 4 Зубчика

Перец чили 1 Штука

Зелень 1/2 Пучка (базилик, кинза, петрушка)

Молотый кориандр 1/2 Чайных ложки

Шафран имеретинский 1/3 Чайных ложки

Ухцо-сунели 1/3 Чайных ложки

Хмели-сунели 1/3 Чайных ложки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Лавровый лист 1 Штука

Масло растительное 100 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

24 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рецепт аджапсандали по-грузински классический»

Подготовьте все ингредиенты.

Баклажан помойте и нарежьте на кружочки, а затем каждый разрежьте пополам.

Посолите и опустите в холодную воду, оставьте так на полчаса.

В это время можно подготовить остальные овощи. Репчатый лук порежьте кубиками, морковь очистите и натрите на крупной терке, а болгарский перец порежьте полосками.

Помидоры ошпарьте кипятком и сразу опустите в холодную воду, затем очистите от кожицы. Измельчите помидоры блендером или через мясорубку до состояния пюре.

Слейте воду, а баклажаны тщательно отожмите и обсушите. Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте порционно до золотистого цвета. Уберите из сковороды.

Отдельно обжарьте репчатый лук, морковь и сладкий перец до золотистого цвета примерно 10 минут.

Переложите все овощи в сотейник и кастрюлю, влейте томатное пюре.

Добавьте лавровый лист, острый перец, измельченный чеснок и все специи с солью. Доведите до кипения и томите на небольшом огне минут 15-20.

За 5 минут до готовности добавьте порезанную зелень. После снимите с плиты и дайте блюду настояться еще полчаса.

Аджапсандали по-грузински готов, приятного вам аппетита!