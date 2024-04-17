Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить аджапсандали по-грузински классический. Для более сытной версии блюда можно добавить картофель. Все специи и количество острого перца лучше подбирайте по вкусу. Получается вкусное, сочное и ароматное блюдо, которое можно подавать, как в горячем, так и холодном виде.
Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Закуски География кухни: Грузинская / Кавказская Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Баклажан 500 Грамм
- Перец болгарский 250 Грамм (красный)
- Морковь 150 Грамм
- Лук репчатый 125 Грамм
- Помидоры 300 Грамм
- Чеснок 4 Зубчика
- Перец чили 1 Штука
- Зелень 1/2 Пучка (базилик, кинза, петрушка)
- Молотый кориандр 1/2 Чайных ложки
- Шафран имеретинский 1/3 Чайных ложки
- Ухцо-сунели 1/3 Чайных ложки
- Хмели-сунели 1/3 Чайных ложки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Лавровый лист 1 Штука
- Масло растительное 100 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
24 ккал
Калорийность
1 г
Белки
0 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рецепт аджапсандали по-грузински классический»
Подготовьте все ингредиенты.
Баклажан помойте и нарежьте на кружочки, а затем каждый разрежьте пополам.
Посолите и опустите в холодную воду, оставьте так на полчаса.
В это время можно подготовить остальные овощи. Репчатый лук порежьте кубиками, морковь очистите и натрите на крупной терке, а болгарский перец порежьте полосками.
Помидоры ошпарьте кипятком и сразу опустите в холодную воду, затем очистите от кожицы. Измельчите помидоры блендером или через мясорубку до состояния пюре.
Слейте воду, а баклажаны тщательно отожмите и обсушите. Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте порционно до золотистого цвета. Уберите из сковороды.
Отдельно обжарьте репчатый лук, морковь и сладкий перец до золотистого цвета примерно 10 минут.
Переложите все овощи в сотейник и кастрюлю, влейте томатное пюре.
Добавьте лавровый лист, острый перец, измельченный чеснок и все специи с солью. Доведите до кипения и томите на небольшом огне минут 15-20.
За 5 минут до готовности добавьте порезанную зелень. После снимите с плиты и дайте блюду настояться еще полчаса.
Аджапсандали по-грузински готов, приятного вам аппетита!