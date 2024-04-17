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Рецепт аджапсандали по-грузински классический

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Рецепт аджапсандали по-грузински классический

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить аджапсандали по-грузински классический. Для более сытной версии блюда можно добавить картофель. Все специи и количество острого перца лучше подбирайте по вкусу. Получается вкусное, сочное и ароматное блюдо, которое можно подавать, как в горячем, так и холодном виде.
Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Закуски География кухни: Грузинская / Кавказская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Баклажан 500 Грамм
  • Перец болгарский 250 Грамм (красный)
  • Морковь 150 Грамм
  • Лук репчатый 125 Грамм
  • Помидоры 300 Грамм
  • Чеснок 4 Зубчика
  • Перец чили 1 Штука
  • Зелень 1/2 Пучка (базилик, кинза, петрушка)
  • Молотый кориандр 1/2 Чайных ложки
  • Шафран имеретинский 1/3 Чайных ложки
  • Ухцо-сунели 1/3 Чайных ложки
  • Хмели-сунели 1/3 Чайных ложки
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Масло растительное 100 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

24 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рецепт аджапсандали по-грузински классический»

Рецепт аджапсандали по-грузински классический

Подготовьте все ингредиенты.

Рецепт аджапсандали по-грузински классический

Баклажан помойте и нарежьте на кружочки, а затем каждый разрежьте пополам.

Рецепт аджапсандали по-грузински классический

Посолите и опустите в холодную воду, оставьте так на полчаса.

Рецепт аджапсандали по-грузински классический

В это время можно подготовить остальные овощи. Репчатый лук порежьте кубиками, морковь очистите и натрите на крупной терке, а болгарский перец порежьте полосками.

Рецепт аджапсандали по-грузински классический

Помидоры ошпарьте кипятком и сразу опустите в холодную воду, затем очистите от кожицы. Измельчите помидоры блендером или через мясорубку до состояния пюре.

Рецепт аджапсандали по-грузински классический

Слейте воду, а баклажаны тщательно отожмите и обсушите. Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте порционно до золотистого цвета. Уберите из сковороды.

Рецепт аджапсандали по-грузински классический

Отдельно обжарьте репчатый лук, морковь и сладкий перец до золотистого цвета примерно 10 минут.

Рецепт аджапсандали по-грузински классический

Переложите все овощи в сотейник и кастрюлю, влейте томатное пюре.

Рецепт аджапсандали по-грузински классический

Добавьте лавровый лист, острый перец, измельченный чеснок и все специи с солью. Доведите до кипения и томите на небольшом огне минут 15-20.

Рецепт аджапсандали по-грузински классический

За 5 минут до готовности добавьте порезанную зелень. После снимите с плиты и дайте блюду настояться еще полчаса.

Рецепт аджапсандали по-грузински классический

Аджапсандали по-грузински готов, приятного вам аппетита!

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