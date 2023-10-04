ГлавнаяРецептыТакой, как вы пробовали в детстве: рецепт крабового салата, проверенный временем Такой, как вы пробовали в детстве: рецепт крабового салата, проверенный временем На чтение: 1 минута Салат с крабовыми палочками, омлетом и сыром – это видоизмененное блюдо привычного всем вкусностям. Такая закуска произведет фурор на каждом застолье. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Салат из крабов – незаменимая классика, которая есть на каждом торжественном столе. Приготовить салат, вкус которого известен всем с детства, не слишком сложно, ведь нужно всего несколько ингредиентов и капелька терпения. Интересно Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Рецепт крабового салата Время: 35 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 4 яйца; – щепотка соли; – 180 грамм крабовых палочек; – 150 грамм сыра; – 1 лук; – майонез или греческий йогурт по вкусу. Приготовление: Для начала следует замариновать лук. Очищенный лук нарежьте на полукольца. В миске соедините лук, небольшое количество соли, сахара и уксуса. Аккуратно перемешайте все ингредиенты. Взбейте яйца с добавлением небольшого количества соли, пока масса не становится однородной. Из полученной смеси обжарьте тоненькие блины. В миску с луком добавьте нарезанные крабовые палочки и нарезанный на полоски сыр. Готовые блины также нарежьте соломкой. Соедините все ингредиенты в одной миске. Заправьте майонезом или йогуртом салат и перемешайте. Готовое блюдо можно подавать на стол. Это так вкусно и пьяняще: узнайте как приготовить вино. Поделитесь с друзьями