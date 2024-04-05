Брюссельская капуста – это очень вкусный, полезный и привлекательный зеленый овощ небольшого размера. Благодаря своему яркому виду, продукт делает любые блюда интереснее и аппетитнее. Берите на заметку нашу проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Как вкусно приготовить брюссельскую капусту на сковороде

Как вкусно приготовить брюссельскую капусту на сковороде, мы подробно расписали в нашем рецепте ниже. Используйте интересную кулинарную идею, чтобы порадовать себя быстрым и аппетитным овощным угощением. Привлекательную брюссельскую капусту можно подавать как отдельное блюдо или в качестве гарнира.

Ингредиенты –+2 порц.

Капуста белокочанная 300 гр.

Сок лимонный 2 ст.л.

Сухари панировочные 2 ст.л.

Чеснок сушеный ½ ч.л.

Кориандр молотый ⅓ ч.л.

Тимьян ⅓ ч.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Зелень по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 25 мин.

Как вкусно приготовить брюссельскую капусту на сковороде? Достаем все нужные продукты по нашему списку. Если используем замороженную брюссельскую капусту, то предварительно размораживаем ее. Крупные кочаны разделываем на четыре части. Сильно мельчить не нужно, иначе продукт развалится. Доводим до кипения подсоленную воду. В нее выливаем лимонный сок и погружаем нашу капусту. Варим около шести минут после повторного закипания. Далее капусту отбрасываем на дуршлаг и отделяем от жидкости полностью. Можно дать немного обсохнуть, иначе будет стрелять масло при обжарке. Прогреваем сковородку с растительным маслом и погружаем на него нашу ошпаренную и обсушенную от влаги капусту. Дополняем ее солью, ароматными сухими специями и панировочными сухарями. Активно размешиваем, чтобы сухари со специями равномерно распределились и обжариваем около одной минуты до легкого румянца. Перекладываем капусту на тарелку и посыпаем свежей зеленью для придания приятного легкого аромата. Зелень можно выбрать любую: укроп, петрушку, зеленый лук, базилик. Теперь вы знаете, как вкусно приготовить брюссельскую капусту на сковороде. Попробуйте!

Вкусный суп с брюссельской капустой

Вкусный суп с брюссельской капустой – это очень вкусное, ароматное, аппетитное и привлекательное горячее блюдо для обеденного стола. Легкий овощной суп подойдет и для детского меню. Его можно дополнить ароматной зеленью, сметаной, хлебом или несладкой выпечкой.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста брюссельская – 8 шт.

Бульон куриный – 1,5 л.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Укроп – 5 гр.

Петрушка – 5 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Очищаем картофель от кожуры, промываем его под водой и разделываем на крупные кубики. Доводим до кипения куриный бульон, солим его по вкусу и погружаем сюда картошку. Измельчаем репчатый лук и морковку. Прогреваем сковородку с растительным маслом и обжариваем на нем лук с морковью около 5 минут. Брюссельскую капусту лучше всего разделать на половинки или даже четвертинки (зависит от размера наших кочанов). Когда картофель в бульоне станет мягким, добавляем сюда обжаренные овощи и кусочки брюссельской капусты. Варим вместе еще 8 минут. В конце добавляем соль, а также измельченный укроп и петрушку для придания особенного аромата. Выключаем плиту. Вкусный суп с брюссельской капустой готов. Разливайте по тарелкам и ставьте на стол!

Замороженная брюссельская капуста на сковороде

Замороженная брюссельская капуста на сковороде – это простое и быстрое овощное блюдо для интересного домашнего обеда. Такой продукт можно есть просто так или использовать в качестве гарнира. Вам точно понравится привлекательный внешний вид капусты и яркий запоминающийся вкус.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста брюссельская замороженная – 0,5 кг.

Масло сливочное – 50 гр.

Зелень – 0,25 пучка.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Перец красный молотый – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Достаем замороженную брюссельскую капусту и остальные продукты по списку. Опускаем замороженную капусту в холодную воду на 10 минут. Далее воду сливаем. Дополнительно капусту можно промыть еще несколько раз. В кастрюле доводим до кипения воду и подсаливаем ее – достаточно добавить пол чайной ложки. В кипящую воду опускаем нашу капусту и варим около 15 минут. Далее капусту снова отбрасываем на дуршлаг и полностью отделяем от лишней влаги. Растапливаем в сковородке сливочное масло и погружаем сюда подготовленную капусту. Обжариваем около шести минут. В процессе добавляем соль и специи. Перед подачей посыпаем капусту измельченной зеленью для придания приятного свежего аромата. Замороженная брюссельская капуста на сковороде готова. Подавайте к столу!

Брюссельская капуста, запеченная с курицей в духовке

Брюссельская капуста, запеченная с курицей в духовке – это невероятно вкусное и интересное блюдо, которое станет изюминкой вашей домашней кухни. Привлекательная капуста в сочетании с нежным куриным мясом – это идеальное решение для питательного обеда или ужина.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста брюссельская – 300 гр.

Филе куриное – 0,5 кг.

Молоко коровье – 300 мл.

Мука – 30 гр.

Сыр твердый – 50 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты по списку. Куриное филе отвариваем в кипящей подсоленной воде около 15-20 минут. Далее его извлекаем из воды и остужаем. Промываем брюссельскую капусту и аккуратно срезаем нижнюю часть. Она твердая и может горчить. Отдельно доводим до кипения подсоленную воду и в нее погружаем нашу капусту. Варим на протяжении 15 минут. Теперь займемся приготовлением соуса. В кастрюлю добавляем муку и заливаем ее холодным молоком. Хорошенько размешиваем и сюда же погружаем кусочек сливочного масла. Ставим на огонь. Прогреваем соус, постоянно помешивая его. Готовим до тех пор, пока он не станет густым и однородным. Сыр пропускаем через мелкую сторону терки. Отварное куриное филе разделываем на небольшие кусочки. Капусту и кусочки курицы выкладываем в глубокую форму для запекания. Все эти продукты заливаем нашим нежным соусом. Обсыпаем наше овощное угощение сырной стружкой и ставим в разогретую до 150° духовку. Запекаем блюдо из птицы и капусты около 20 минут до полной готовности. Брюссельская капуста, запеченная с курицей в духовке готова. Выкладывайте на порционные тарелки и пробуйте!

Салат из брюссельской капусты

Салат из брюссельской капусты – это очень вкусная и полезная закуска для вашего стола. Такое блюдо можно подавать в качестве гарнира или как самостоятельную холодную закуску. Кроме того, овощной салат порадует невысокой калорийностью, поэтому понравится тем, кто следит за своей фигурой.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста брюссельская – 200 гр.

Петрушка – 1 пучок.

Лук зеленый – 1 пучок.

Морковь – 1 шт.

Сметана – 5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Брюссельскую капусту погружаем в кипящую подсоленную воду и варим на протяжении 10 минут при небольшом бурлении. Далее капусту отбрасываем на дуршлаг и отделяем от лишней воды. Если есть слишком крупные вилки капусты, разрезаем их на половинки. Подготовленную брюссельскую капусту посыпаем солью и черным молотым перцем. Прогреваем сковородку с растительным маслом и обжариваем на нем капусту до небольшого золотистого оттенка. Морковку пропускаем через крупную терку. Стружку моркови дополняем измельченным зеленым луком. Сюда же выкладываем измельченную петрушку. Обжаренную капусту разрезаем на кусочки поменьше и отправляем в нашу общую заготовку. Поливаем овощи с зеленью сметаной и хорошенько все размешиваем. Салат из брюссельской капусты готов. Подавайте к столу!

Запеченная брюссельская капуста с сыром в духовке

Запеченная брюссельская капуста с сыром в духовке – это очень вкусное и полезное блюдо для домашнего стола. Также такое угощение порадует привлекательным видом и питательными свойствами. Сочетание интересной по вкусу брюссельской капусты с тягучим запеченным сыром вас удивит.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста брюссельская – 0,5 кг.

Масло сливочное – 50 гр.

Сыр твердый – 50 гр.

Сухари панировочные – 1,5 ст.л.

Яйцо – 3 шт.

Молоко коровье – 100 мл.

Соль – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Брюссельскую капусту промываем под водой и снизу кочерыжки срезаем грубую часть. Доводим до кипения подсоленную воду и опускаем сюда капусту на 15 минут. Далее овощ достаем шумовкой и даем ему остыть. Растапливаем сливочное масло в сковороде и погружаем сюда капусту. Засыпаем панировочными сухарями. Обжариваем капусту около пяти минут, регулярно помешивая. Перекладываем капусту в форму для запекания. В отдельный глубокой миске соединяем молоко, куриные яйца и соль. Все продукты взбалтываем до образования однородной смеси. Капусту в форме для запекания заливаем нашим нежным соусом. Отдельно натираем сыр на терке с крупными зубчиками. Засыпаем наше угощение тертым сыром. Форму с содержимым отправляем в разогретую до 200° духовку на 30 минут. Запеченная брюссельская капуста с сыром в духовке готова. Делите на порционные кусочки!

Тушеная брюссельская капуста

Тушеная брюссельская капуста – это простое и быстрое овощное блюдо для интересного домашнего обеда. Такой продукт можно есть просто так или использовать в качестве полезного витаминного гарнира. Вам точно понравится яркий и запоминающийся вкус овощного угощения.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста брюссельская – 300 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Морковь – 100 гр.

Петрушка – 0,5 пучка.

Соль – по вкусу.

Вода – 0,5 ст.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты из нашего списка и выкладываем на рабочий стол. Очищаем репчатый лук и рубим его на мелкие кубики. Морковку натираем на крупной стороне терки. Промываем брюссельскую капусту, срезаем с небольших кочерыжек нижнюю часть и каждую капусту делим на половинки. Листья петрушки мелко рубим ножом, стебли можно выбросить. Прогреваем сковородку с растительным маслом и томим на нем лук около двух-трех минут. К луку выкладываем тертую морковку, хорошо все размешиваем и готовим еще пару минут. В эту заготовку выкладываем брюссельскую капусту, вливаем полстакана воды и тушим под крышкой на пониженном огне около 12 минут. Капуста должна стать мягкой. Дополняем наше угощение петрушкой, размешиваем и готовим еще две минуты. Тушеная брюссельская капуста готова. Угощайтесь!

ПП брюссельская капуста на пару

ПП брюссельская капуста на пару – это идеальный диетический и полезный продукт. Кроме того, капуста порадует привлекательным видом и интересным вкусом. Можно есть просто так или использовать в качестве гарнира. Брюссельская капуста прекрасно дополнит блюда из птицы или рыбы.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста брюссельская – 250 гр.

Укроп – 1 ст.л.

Вода – 0,5 л.

Чеснок – 1 зуб.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Петрушка – для декора.

Процесс приготовления:

Достаем брюссельскую капусту. Ее можно использовать в замороженном или свежем виде. Устанавливаем пароварку на плиту. Также вы можете использовать функцию пароварки в вашей мультиварке. Прогреваем воду в основной емкости и сверху устанавливаем специальную решетку для готовки. Раскладываем здесь нашу капусту и готовим ее на пару 15 минут. В это время промываем укроп и рубим на мелкие кусочки. Зубчики чеснока натираем на мелкой терке. Соединяем укроп с чесноком и активно размешиваем. Сюда же добавляем соль и растительное масло, снова размешиваем. Спустя 15 минут наша капуста на пару будет готова. Вымешиваем ее в ароматном соусе из укропа и чеснока. ПП брюссельская капуста на пару готова. Выкладывайте на тарелку, украшайте петрушкой и пробуйте!

Запеченная брюссельская капуста со сметаной

Запеченная брюссельская капуста со сметаной – это очень вкусное овощное угощение, которое также можно использовать в качестве гарнира. Аппетитная запеченная брюссельская капуста порадует интересным насыщенным вкусом и привлекательным внешним видом.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста брюссельская – 300 гр.

Вода – 1,5 л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сметана – 100 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Сухари панировочные – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты по списку и выкладываем на рабочий стол. Доводим до кипения подсоленную воду и опускаем сюда нашу капусту. Варим на небольшом огне 20 минут. Далее зеленый овощ отбрасываем на сито и отделяем от лишней влаги. Прогреваем сухую сковородку и высыпаем сюда панировочные сухари. Подрумяниваем их около пяти минут, постоянно помешиваем. Важно их подрумянить, но не допустить пригорания. Форму для запекания застилаем пергаментом и обмазываем сливочным маслом. Выкладываем сюда нашу подготовленную капусту. Заливаем овощи сметаной, также можно добавить соль и специи по вашему вкусу. Засыпаем угощение панировочными сухарями и отправляем в разогретую до 200° духовку на 20 минут. Запеченная брюссельская капуста со сметаной готова. Угощайтесь!

Брюссельская капуста с яйцом на сковороде

Брюссельская капуста с яйцом на сковороде – это очень вкусное и полезное блюдо для домашнего стола. Также такое угощение порадует привлекательным видом и питательными свойствами. Сочетание интересной по вкусу брюссельской капусты с яйцами приятно вас удивит.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Капуста брюссельская очищенная – 360 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сок лимонный – по вкусу.

Оливки – 6 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления: