Брюссельская капуста – это очень вкусный, полезный и привлекательный зеленый овощ небольшого размера. Благодаря своему яркому виду, продукт делает любые блюда интереснее и аппетитнее. Берите на заметку нашу проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.
Как вкусно приготовить брюссельскую капусту на сковороде
Как вкусно приготовить брюссельскую капусту на сковороде, мы подробно расписали в нашем рецепте ниже. Используйте интересную кулинарную идею, чтобы порадовать себя быстрым и аппетитным овощным угощением. Привлекательную брюссельскую капусту можно подавать как отдельное блюдо или в качестве гарнира.
Ингредиенты –+2 порц.
- Капуста белокочанная 300 гр.
- Сок лимонный 2 ст.л.
- Сухари панировочные 2 ст.л.
- Чеснок сушеный ½ ч.л.
- Кориандр молотый ⅓ ч.л.
- Тимьян ⅓ ч.л.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Зелень по вкусу
- Масло растительное для жарки
Шаги 25 мин.
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Как вкусно приготовить брюссельскую капусту на сковороде? Достаем все нужные продукты по нашему списку.
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Если используем замороженную брюссельскую капусту, то предварительно размораживаем ее. Крупные кочаны разделываем на четыре части. Сильно мельчить не нужно, иначе продукт развалится.
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Доводим до кипения подсоленную воду. В нее выливаем лимонный сок и погружаем нашу капусту. Варим около шести минут после повторного закипания.
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Далее капусту отбрасываем на дуршлаг и отделяем от жидкости полностью. Можно дать немного обсохнуть, иначе будет стрелять масло при обжарке.
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Прогреваем сковородку с растительным маслом и погружаем на него нашу ошпаренную и обсушенную от влаги капусту.
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Дополняем ее солью, ароматными сухими специями и панировочными сухарями. Активно размешиваем, чтобы сухари со специями равномерно распределились и обжариваем около одной минуты до легкого румянца.
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Перекладываем капусту на тарелку и посыпаем свежей зеленью для придания приятного легкого аромата. Зелень можно выбрать любую: укроп, петрушку, зеленый лук, базилик.
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Теперь вы знаете, как вкусно приготовить брюссельскую капусту на сковороде. Попробуйте!
Вкусный суп с брюссельской капустой
Вкусный суп с брюссельской капустой – это очень вкусное, ароматное, аппетитное и привлекательное горячее блюдо для обеденного стола. Легкий овощной суп подойдет и для детского меню. Его можно дополнить ароматной зеленью, сметаной, хлебом или несладкой выпечкой.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста брюссельская – 8 шт.
- Бульон куриный – 1,5 л.
- Картофель – 3 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Укроп – 5 гр.
- Петрушка – 5 гр.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Очищаем картофель от кожуры, промываем его под водой и разделываем на крупные кубики.
- Доводим до кипения куриный бульон, солим его по вкусу и погружаем сюда картошку.
- Измельчаем репчатый лук и морковку.
- Прогреваем сковородку с растительным маслом и обжариваем на нем лук с морковью около 5 минут.
- Брюссельскую капусту лучше всего разделать на половинки или даже четвертинки (зависит от размера наших кочанов).
- Когда картофель в бульоне станет мягким, добавляем сюда обжаренные овощи и кусочки брюссельской капусты. Варим вместе еще 8 минут.
- В конце добавляем соль, а также измельченный укроп и петрушку для придания особенного аромата. Выключаем плиту.
- Вкусный суп с брюссельской капустой готов. Разливайте по тарелкам и ставьте на стол!
Замороженная брюссельская капуста на сковороде
Замороженная брюссельская капуста на сковороде – это простое и быстрое овощное блюдо для интересного домашнего обеда. Такой продукт можно есть просто так или использовать в качестве гарнира. Вам точно понравится привлекательный внешний вид капусты и яркий запоминающийся вкус.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста брюссельская замороженная – 0,5 кг.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Зелень – 0,25 пучка.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Перец черный молотый – 2 щепотки.
- Перец красный молотый – 2 щепотки.
Процесс приготовления:
- Достаем замороженную брюссельскую капусту и остальные продукты по списку.
- Опускаем замороженную капусту в холодную воду на 10 минут. Далее воду сливаем. Дополнительно капусту можно промыть еще несколько раз.
- В кастрюле доводим до кипения воду и подсаливаем ее – достаточно добавить пол чайной ложки.
- В кипящую воду опускаем нашу капусту и варим около 15 минут.
- Далее капусту снова отбрасываем на дуршлаг и полностью отделяем от лишней влаги.
- Растапливаем в сковородке сливочное масло и погружаем сюда подготовленную капусту. Обжариваем около шести минут. В процессе добавляем соль и специи.
- Перед подачей посыпаем капусту измельченной зеленью для придания приятного свежего аромата.
- Замороженная брюссельская капуста на сковороде готова. Подавайте к столу!
Брюссельская капуста, запеченная с курицей в духовке
Брюссельская капуста, запеченная с курицей в духовке – это невероятно вкусное и интересное блюдо, которое станет изюминкой вашей домашней кухни. Привлекательная капуста в сочетании с нежным куриным мясом – это идеальное решение для питательного обеда или ужина.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста брюссельская – 300 гр.
- Филе куриное – 0,5 кг.
- Молоко коровье – 300 мл.
- Мука – 30 гр.
- Сыр твердый – 50 гр.
- Масло сливочное – 30 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты по списку.
- Куриное филе отвариваем в кипящей подсоленной воде около 15-20 минут. Далее его извлекаем из воды и остужаем.
- Промываем брюссельскую капусту и аккуратно срезаем нижнюю часть. Она твердая и может горчить.
- Отдельно доводим до кипения подсоленную воду и в нее погружаем нашу капусту. Варим на протяжении 15 минут.
- Теперь займемся приготовлением соуса. В кастрюлю добавляем муку и заливаем ее холодным молоком. Хорошенько размешиваем и сюда же погружаем кусочек сливочного масла. Ставим на огонь.
- Прогреваем соус, постоянно помешивая его. Готовим до тех пор, пока он не станет густым и однородным.
- Сыр пропускаем через мелкую сторону терки.
- Отварное куриное филе разделываем на небольшие кусочки.
- Капусту и кусочки курицы выкладываем в глубокую форму для запекания.
- Все эти продукты заливаем нашим нежным соусом.
- Обсыпаем наше овощное угощение сырной стружкой и ставим в разогретую до 150° духовку.
- Запекаем блюдо из птицы и капусты около 20 минут до полной готовности.
- Брюссельская капуста, запеченная с курицей в духовке готова. Выкладывайте на порционные тарелки и пробуйте!
Салат из брюссельской капусты
Салат из брюссельской капусты – это очень вкусная и полезная закуска для вашего стола. Такое блюдо можно подавать в качестве гарнира или как самостоятельную холодную закуску. Кроме того, овощной салат порадует невысокой калорийностью, поэтому понравится тем, кто следит за своей фигурой.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста брюссельская – 200 гр.
- Петрушка – 1 пучок.
- Лук зеленый – 1 пучок.
- Морковь – 1 шт.
- Сметана – 5 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Брюссельскую капусту погружаем в кипящую подсоленную воду и варим на протяжении 10 минут при небольшом бурлении.
- Далее капусту отбрасываем на дуршлаг и отделяем от лишней воды. Если есть слишком крупные вилки капусты, разрезаем их на половинки.
- Подготовленную брюссельскую капусту посыпаем солью и черным молотым перцем.
- Прогреваем сковородку с растительным маслом и обжариваем на нем капусту до небольшого золотистого оттенка.
- Морковку пропускаем через крупную терку.
- Стружку моркови дополняем измельченным зеленым луком.
- Сюда же выкладываем измельченную петрушку.
- Обжаренную капусту разрезаем на кусочки поменьше и отправляем в нашу общую заготовку.
- Поливаем овощи с зеленью сметаной и хорошенько все размешиваем.
- Салат из брюссельской капусты готов. Подавайте к столу!
Запеченная брюссельская капуста с сыром в духовке
Запеченная брюссельская капуста с сыром в духовке – это очень вкусное и полезное блюдо для домашнего стола. Также такое угощение порадует привлекательным видом и питательными свойствами. Сочетание интересной по вкусу брюссельской капусты с тягучим запеченным сыром вас удивит.
Время готовки – 55 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста брюссельская – 0,5 кг.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Сыр твердый – 50 гр.
- Сухари панировочные – 1,5 ст.л.
- Яйцо – 3 шт.
- Молоко коровье – 100 мл.
- Соль – 1,5 ч.л.
Процесс приготовления:
- Брюссельскую капусту промываем под водой и снизу кочерыжки срезаем грубую часть.
- Доводим до кипения подсоленную воду и опускаем сюда капусту на 15 минут.
- Далее овощ достаем шумовкой и даем ему остыть.
- Растапливаем сливочное масло в сковороде и погружаем сюда капусту. Засыпаем панировочными сухарями.
- Обжариваем капусту около пяти минут, регулярно помешивая.
- Перекладываем капусту в форму для запекания.
- В отдельный глубокой миске соединяем молоко, куриные яйца и соль.
- Все продукты взбалтываем до образования однородной смеси.
- Капусту в форме для запекания заливаем нашим нежным соусом.
- Отдельно натираем сыр на терке с крупными зубчиками.
- Засыпаем наше угощение тертым сыром.
- Форму с содержимым отправляем в разогретую до 200° духовку на 30 минут.
- Запеченная брюссельская капуста с сыром в духовке готова. Делите на порционные кусочки!
Тушеная брюссельская капуста
Тушеная брюссельская капуста – это простое и быстрое овощное блюдо для интересного домашнего обеда. Такой продукт можно есть просто так или использовать в качестве полезного витаминного гарнира. Вам точно понравится яркий и запоминающийся вкус овощного угощения.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Капуста брюссельская – 300 гр.
- Лук репчатый – 100 гр.
- Морковь – 100 гр.
- Петрушка – 0,5 пучка.
- Соль – по вкусу.
- Вода – 0,5 ст.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты из нашего списка и выкладываем на рабочий стол.
- Очищаем репчатый лук и рубим его на мелкие кубики.
- Морковку натираем на крупной стороне терки.
- Промываем брюссельскую капусту, срезаем с небольших кочерыжек нижнюю часть и каждую капусту делим на половинки.
- Листья петрушки мелко рубим ножом, стебли можно выбросить.
- Прогреваем сковородку с растительным маслом и томим на нем лук около двух-трех минут.
- К луку выкладываем тертую морковку, хорошо все размешиваем и готовим еще пару минут.
- В эту заготовку выкладываем брюссельскую капусту, вливаем полстакана воды и тушим под крышкой на пониженном огне около 12 минут. Капуста должна стать мягкой.
- Дополняем наше угощение петрушкой, размешиваем и готовим еще две минуты.
- Тушеная брюссельская капуста готова. Угощайтесь!
ПП брюссельская капуста на пару
ПП брюссельская капуста на пару – это идеальный диетический и полезный продукт. Кроме того, капуста порадует привлекательным видом и интересным вкусом. Можно есть просто так или использовать в качестве гарнира. Брюссельская капуста прекрасно дополнит блюда из птицы или рыбы.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Капуста брюссельская – 250 гр.
- Укроп – 1 ст.л.
- Вода – 0,5 л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Петрушка – для декора.
Процесс приготовления:
- Достаем брюссельскую капусту. Ее можно использовать в замороженном или свежем виде.
- Устанавливаем пароварку на плиту. Также вы можете использовать функцию пароварки в вашей мультиварке. Прогреваем воду в основной емкости и сверху устанавливаем специальную решетку для готовки. Раскладываем здесь нашу капусту и готовим ее на пару 15 минут.
- В это время промываем укроп и рубим на мелкие кусочки.
- Зубчики чеснока натираем на мелкой терке.
- Соединяем укроп с чесноком и активно размешиваем. Сюда же добавляем соль и растительное масло, снова размешиваем.
- Спустя 15 минут наша капуста на пару будет готова. Вымешиваем ее в ароматном соусе из укропа и чеснока.
- ПП брюссельская капуста на пару готова. Выкладывайте на тарелку, украшайте петрушкой и пробуйте!
Запеченная брюссельская капуста со сметаной
Запеченная брюссельская капуста со сметаной – это очень вкусное овощное угощение, которое также можно использовать в качестве гарнира. Аппетитная запеченная брюссельская капуста порадует интересным насыщенным вкусом и привлекательным внешним видом.
Время готовки – 55 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Капуста брюссельская – 300 гр.
- Вода – 1,5 л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сметана – 100 гр.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Сухари панировочные – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты по списку и выкладываем на рабочий стол.
- Доводим до кипения подсоленную воду и опускаем сюда нашу капусту. Варим на небольшом огне 20 минут.
- Далее зеленый овощ отбрасываем на сито и отделяем от лишней влаги.
- Прогреваем сухую сковородку и высыпаем сюда панировочные сухари. Подрумяниваем их около пяти минут, постоянно помешиваем. Важно их подрумянить, но не допустить пригорания.
- Форму для запекания застилаем пергаментом и обмазываем сливочным маслом. Выкладываем сюда нашу подготовленную капусту.
- Заливаем овощи сметаной, также можно добавить соль и специи по вашему вкусу.
- Засыпаем угощение панировочными сухарями и отправляем в разогретую до 200° духовку на 20 минут.
- Запеченная брюссельская капуста со сметаной готова. Угощайтесь!
Брюссельская капуста с яйцом на сковороде
Брюссельская капуста с яйцом на сковороде – это очень вкусное и полезное блюдо для домашнего стола. Также такое угощение порадует привлекательным видом и питательными свойствами. Сочетание интересной по вкусу брюссельской капусты с яйцами приятно вас удивит.
Время готовки – 10 минут
Время приготовления – 5 минут
Порции – 1
Ингредиенты:
- Капуста брюссельская очищенная – 360 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Сок лимонный – по вкусу.
- Оливки – 6 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Масло сливочное – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты, указанные в списке. Брюссельскую капусту можно использовать в свежем или замороженном виде. Если у вас замороженная, то предварительно размораживаем ее.
- Далее брюссельскую капусту разделяем на половинки.
- Эти половинки мелко рубим на еще меньшие кусочки.
- Мелко разделываем ножом зеленые оливки и очищенные зубчики чеснока.
- Прогреваем сковородку с куском сливочного масла. Погружаем сюда кусочки брюссельской капусты с чесноком. Обжариваем около одной минуты, помешивая деревянной лопаткой.
- Немного отодвигаем капусту в сторону и сюда разбиваем куриные яйца. Добавляем соль, перец и измельченные оливки. Готовим еще две минуты.
- Брюссельская капуста с яйцом на сковороде готова. Отличный вариант для полезного завтрака!