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Брюссельская капуста

На чтение: 11 минут
Брюссельская капуста

Брюссельская капуста – это очень вкусный, полезный и привлекательный зеленый овощ небольшого размера. Благодаря своему яркому виду, продукт делает любые блюда интереснее и аппетитнее. Берите на заметку нашу проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Как вкусно приготовить брюссельскую капусту на сковороде

Как вкусно приготовить брюссельскую капусту на сковороде, мы подробно расписали в нашем рецепте ниже. Используйте интересную кулинарную идею, чтобы порадовать себя быстрым и аппетитным овощным угощением. Привлекательную брюссельскую капусту можно подавать как отдельное блюдо или в качестве гарнира.

Брюссельская капуста

Ингредиенты –+2 порц.

  • Капуста белокочанная 300 гр.
  • Сок лимонный 2 ст.л.
  • Сухари панировочные 2 ст.л.
  • Чеснок сушеный ½ ч.л.
  • Кориандр молотый ⅓ ч.л.
  • Тимьян ⅓ ч.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Зелень  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 25 мин.

  1. Брюссельская капуста

    Как вкусно приготовить брюссельскую капусту на сковороде? Достаем все нужные продукты по нашему списку.

  2. Брюссельская капуста

    Если используем замороженную брюссельскую капусту, то предварительно размораживаем ее. Крупные кочаны разделываем на четыре части. Сильно мельчить не нужно, иначе продукт развалится.

  3. Брюссельская капуста

    Доводим до кипения подсоленную воду. В нее выливаем лимонный сок и погружаем нашу капусту. Варим около шести минут после повторного закипания.

  4. Брюссельская капуста

    Далее капусту отбрасываем на дуршлаг и отделяем от жидкости полностью. Можно дать немного обсохнуть, иначе будет стрелять масло при обжарке.

  5. Брюссельская капуста

    Прогреваем сковородку с растительным маслом и погружаем на него нашу ошпаренную и обсушенную от влаги капусту.

  6. Брюссельская капуста

    Дополняем ее солью, ароматными сухими специями и панировочными сухарями. Активно размешиваем, чтобы сухари со специями равномерно распределились и обжариваем около одной минуты до легкого румянца.

  7. Брюссельская капуста

    Перекладываем капусту на тарелку и посыпаем свежей зеленью для придания приятного легкого аромата. Зелень можно выбрать любую: укроп, петрушку, зеленый лук, базилик.

  8. Брюссельская капуста

    Теперь вы знаете, как вкусно приготовить брюссельскую капусту на сковороде. Попробуйте!

Вкусный суп с брюссельской капустой

Вкусный суп с брюссельской капустой – это очень вкусное, ароматное, аппетитное и привлекательное горячее блюдо для обеденного стола. Легкий овощной суп подойдет и для детского меню. Его можно дополнить ароматной зеленью, сметаной, хлебом или несладкой выпечкой.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста брюссельская – 8 шт.
  • Бульон куриный – 1,5 л.
  • Картофель – 3 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Укроп – 5 гр.
  • Петрушка – 5 гр.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Очищаем картофель от кожуры, промываем его под водой и разделываем на крупные кубики.

    Брюссельская капуста

  2. Доводим до кипения куриный бульон, солим его по вкусу и погружаем сюда картошку.

    Брюссельская капуста

  3. Измельчаем репчатый лук и морковку.

    Брюссельская капуста

  4. Прогреваем сковородку с растительным маслом и обжариваем на нем лук с морковью около 5 минут.

    Брюссельская капуста

  5. Брюссельскую капусту лучше всего разделать на половинки или даже четвертинки (зависит от размера наших кочанов).

    Брюссельская капуста

  6. Когда картофель в бульоне станет мягким, добавляем сюда обжаренные овощи и кусочки брюссельской капусты. Варим вместе еще 8 минут.

    Брюссельская капуста

  7. В конце добавляем соль, а также измельченный укроп и петрушку для придания особенного аромата. Выключаем плиту.

    Брюссельская капуста

  8. Вкусный суп с брюссельской капустой готов. Разливайте по тарелкам и ставьте на стол!

    Брюссельская капуста

Замороженная брюссельская капуста на сковороде

Замороженная брюссельская капуста на сковороде – это простое и быстрое овощное блюдо для интересного домашнего обеда. Такой продукт можно есть просто так или использовать в качестве гарнира. Вам точно понравится привлекательный внешний вид капусты и яркий запоминающийся вкус.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста брюссельская замороженная – 0,5 кг.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Зелень – 0,25 пучка.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 2 щепотки.
  • Перец красный молотый – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

  1. Достаем замороженную брюссельскую капусту и остальные продукты по списку.

    Брюссельская капуста

  2. Опускаем замороженную капусту в холодную воду на 10 минут. Далее воду сливаем. Дополнительно капусту можно промыть еще несколько раз.

    Брюссельская капуста

  3. В кастрюле доводим до кипения воду и подсаливаем ее – достаточно добавить пол чайной ложки.

    Брюссельская капуста

  4. В кипящую воду опускаем нашу капусту и варим около 15 минут.

    Брюссельская капуста

  5. Далее капусту снова отбрасываем на дуршлаг и полностью отделяем от лишней влаги.

    Брюссельская капуста

  6. Растапливаем в сковородке сливочное масло и погружаем сюда подготовленную капусту. Обжариваем около шести минут. В процессе добавляем соль и специи.

    Брюссельская капуста

  7. Перед подачей посыпаем капусту измельченной зеленью для придания приятного свежего аромата.

    Брюссельская капуста

  8. Замороженная брюссельская капуста на сковороде готова. Подавайте к столу!

    Брюссельская капуста

Брюссельская капуста, запеченная с курицей в духовке

Брюссельская капуста, запеченная с курицей в духовке – это невероятно вкусное и интересное блюдо, которое станет изюминкой вашей домашней кухни. Привлекательная капуста в сочетании с нежным куриным мясом – это идеальное решение для питательного обеда или ужина.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста брюссельская – 300 гр.
  • Филе куриное – 0,5 кг.
  • Молоко коровье – 300 мл.
  • Мука – 30 гр.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты по списку.

    Брюссельская капуста

  2. Куриное филе отвариваем в кипящей подсоленной воде около 15-20 минут. Далее его извлекаем из воды и остужаем.

    Брюссельская капуста

  3. Промываем брюссельскую капусту и аккуратно срезаем нижнюю часть. Она твердая и может горчить.

    Брюссельская капуста

  4. Отдельно доводим до кипения подсоленную воду и в нее погружаем нашу капусту. Варим на протяжении 15 минут.

    Брюссельская капуста

  5. Теперь займемся приготовлением соуса. В кастрюлю добавляем муку и заливаем ее холодным молоком. Хорошенько размешиваем и сюда же погружаем кусочек сливочного масла. Ставим на огонь.

    Брюссельская капуста

  6. Прогреваем соус, постоянно помешивая его. Готовим до тех пор, пока он не станет густым и однородным.

    Брюссельская капуста

  7. Сыр пропускаем через мелкую сторону терки.

    Брюссельская капуста

  8. Отварное куриное филе разделываем на небольшие кусочки.

    Брюссельская капуста

  9. Капусту и кусочки курицы выкладываем в глубокую форму для запекания.

    Брюссельская капуста

  10. Все эти продукты заливаем нашим нежным соусом.

    Брюссельская капуста

  11. Обсыпаем наше овощное угощение сырной стружкой и ставим в разогретую до 150° духовку.

    Брюссельская капуста

  12. Запекаем блюдо из птицы и капусты около 20 минут до полной готовности.

    Брюссельская капуста

  13. Брюссельская капуста, запеченная с курицей в духовке готова. Выкладывайте на порционные тарелки и пробуйте!

    Брюссельская капуста

Салат из брюссельской капусты

Салат из брюссельской капусты – это очень вкусная и полезная закуска для вашего стола. Такое блюдо можно подавать в качестве гарнира или как самостоятельную холодную закуску. Кроме того, овощной салат порадует невысокой калорийностью, поэтому понравится тем, кто следит за своей фигурой.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста брюссельская – 200 гр.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Лук зеленый – 1 пучок.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сметана – 5 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Брюссельскую капусту погружаем в кипящую подсоленную воду и варим на протяжении 10 минут при небольшом бурлении.

    Брюссельская капуста

  2. Далее капусту отбрасываем на дуршлаг и отделяем от лишней воды. Если есть слишком крупные вилки капусты, разрезаем их на половинки.

    Брюссельская капуста

  3. Подготовленную брюссельскую капусту посыпаем солью и черным молотым перцем.

    Брюссельская капуста

  4. Прогреваем сковородку с растительным маслом и обжариваем на нем капусту до небольшого золотистого оттенка.

    Брюссельская капуста

  5. Морковку пропускаем через крупную терку.

    Брюссельская капуста

  6. Стружку моркови дополняем измельченным зеленым луком.

    Брюссельская капуста

  7. Сюда же выкладываем измельченную петрушку.

    Брюссельская капуста

  8. Обжаренную капусту разрезаем на кусочки поменьше и отправляем в нашу общую заготовку.

    Брюссельская капуста

  9. Поливаем овощи с зеленью сметаной и хорошенько все размешиваем.

    Брюссельская капуста

  10. Салат из брюссельской капусты готов. Подавайте к столу!

    Брюссельская капуста

Запеченная брюссельская капуста с сыром в духовке

Запеченная брюссельская капуста с сыром в духовке – это очень вкусное и полезное блюдо для домашнего стола. Также такое угощение порадует привлекательным видом и питательными свойствами. Сочетание интересной по вкусу брюссельской капусты с тягучим запеченным сыром вас удивит.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста брюссельская – 0,5 кг.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Сухари панировочные – 1,5 ст.л.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Молоко коровье – 100 мл.
  • Соль – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Брюссельскую капусту промываем под водой и снизу кочерыжки срезаем грубую часть.

    Брюссельская капуста

  2. Доводим до кипения подсоленную воду и опускаем сюда капусту на 15 минут.

    Брюссельская капуста

  3. Далее овощ достаем шумовкой и даем ему остыть.

    Брюссельская капуста

  4. Растапливаем сливочное масло в сковороде и погружаем сюда капусту. Засыпаем панировочными сухарями.

    Брюссельская капуста

  5. Обжариваем капусту около пяти минут, регулярно помешивая.

    Брюссельская капуста

  6. Перекладываем капусту в форму для запекания.

    Брюссельская капуста

  7. В отдельный глубокой миске соединяем молоко, куриные яйца и соль.

    Брюссельская капуста

  8. Все продукты взбалтываем до образования однородной смеси.

    Брюссельская капуста

  9. Капусту в форме для запекания заливаем нашим нежным соусом.

    Брюссельская капуста

  10. Отдельно натираем сыр на терке с крупными зубчиками.

    Брюссельская капуста

  11. Засыпаем наше угощение тертым сыром.

    Брюссельская капуста

  12. Форму с содержимым отправляем в разогретую до 200° духовку на 30 минут.

    Брюссельская капуста

  13. Запеченная брюссельская капуста с сыром в духовке готова. Делите на порционные кусочки!

    Брюссельская капуста

Тушеная брюссельская капуста

Тушеная брюссельская капуста – это простое и быстрое овощное блюдо для интересного домашнего обеда. Такой продукт можно есть просто так или использовать в качестве полезного витаминного гарнира. Вам точно понравится яркий и запоминающийся вкус овощного угощения.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста брюссельская – 300 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Морковь – 100 гр.
  • Петрушка – 0,5 пучка.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода – 0,5 ст.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты из нашего списка и выкладываем на рабочий стол.

    Брюссельская капуста

  2. Очищаем репчатый лук и рубим его на мелкие кубики.

    Брюссельская капуста

  3. Морковку натираем на крупной стороне терки.

    Брюссельская капуста

  4. Промываем брюссельскую капусту, срезаем с небольших кочерыжек нижнюю часть и каждую капусту делим на половинки.

    Брюссельская капуста

  5. Листья петрушки мелко рубим ножом, стебли можно выбросить.

    Брюссельская капуста

  6. Прогреваем сковородку с растительным маслом и томим на нем лук около двух-трех минут.

    Брюссельская капуста

  7. К луку выкладываем тертую морковку, хорошо все размешиваем и готовим еще пару минут.

    Брюссельская капуста

  8. В эту заготовку выкладываем брюссельскую капусту, вливаем полстакана воды и тушим под крышкой на пониженном огне около 12 минут. Капуста должна стать мягкой.

    Брюссельская капуста

  9. Дополняем наше угощение петрушкой, размешиваем и готовим еще две минуты.

    Брюссельская капуста

  10. Тушеная брюссельская капуста готова. Угощайтесь!

    Брюссельская капуста

ПП брюссельская капуста на пару

ПП брюссельская капуста на пару – это идеальный диетический и полезный продукт. Кроме того, капуста порадует привлекательным видом и интересным вкусом. Можно есть просто так или использовать в качестве гарнира. Брюссельская капуста прекрасно дополнит блюда из птицы или рыбы.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста брюссельская – 250 гр.
  • Укроп – 1 ст.л.
  • Вода – 0,5 л.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Петрушка – для декора.

Процесс приготовления:

  1. Достаем брюссельскую капусту. Ее можно использовать в замороженном или свежем виде.

    Брюссельская капуста

  2. Устанавливаем пароварку на плиту. Также вы можете использовать функцию пароварки в вашей мультиварке. Прогреваем воду в основной емкости и сверху устанавливаем специальную решетку для готовки. Раскладываем здесь нашу капусту и готовим ее на пару 15 минут.

    Брюссельская капуста

  3. В это время промываем укроп и рубим на мелкие кусочки.

    Брюссельская капуста

  4. Зубчики чеснока натираем на мелкой терке.

    Брюссельская капуста

  5. Соединяем укроп с чесноком и активно размешиваем. Сюда же добавляем соль и растительное масло, снова размешиваем.

    Брюссельская капуста

  6. Спустя 15 минут наша капуста на пару будет готова. Вымешиваем ее в ароматном соусе из укропа и чеснока.

    Брюссельская капуста

  7. ПП брюссельская капуста на пару готова. Выкладывайте на тарелку, украшайте петрушкой и пробуйте!

    Брюссельская капуста

Запеченная брюссельская капуста со сметаной

Запеченная брюссельская капуста со сметаной – это очень вкусное овощное угощение, которое также можно использовать в качестве гарнира. Аппетитная запеченная брюссельская капуста порадует интересным насыщенным вкусом и привлекательным внешним видом.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста брюссельская – 300 гр.
  • Вода – 1,5 л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сметана – 100 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Сухари панировочные – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты по списку и выкладываем на рабочий стол.

    Брюссельская капуста

  2. Доводим до кипения подсоленную воду и опускаем сюда нашу капусту. Варим на небольшом огне 20 минут.

    Брюссельская капуста

  3. Далее зеленый овощ отбрасываем на сито и отделяем от лишней влаги.

    Брюссельская капуста

  4. Прогреваем сухую сковородку и высыпаем сюда панировочные сухари. Подрумяниваем их около пяти минут, постоянно помешиваем. Важно их подрумянить, но не допустить пригорания.

    Брюссельская капуста

  5. Форму для запекания застилаем пергаментом и обмазываем сливочным маслом. Выкладываем сюда нашу подготовленную капусту.

    Брюссельская капуста

  6. Заливаем овощи сметаной, также можно добавить соль и специи по вашему вкусу.

    Брюссельская капуста

  7. Засыпаем угощение панировочными сухарями и отправляем в разогретую до 200° духовку на 20 минут.

    Брюссельская капуста

  8. Запеченная брюссельская капуста со сметаной готова. Угощайтесь!

    Брюссельская капуста

Брюссельская капуста с яйцом на сковороде

Брюссельская капуста с яйцом на сковороде – это очень вкусное и полезное блюдо для домашнего стола. Также такое угощение порадует привлекательным видом и питательными свойствами. Сочетание интересной по вкусу брюссельской капусты с яйцами приятно вас удивит.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Капуста брюссельская очищенная – 360 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сок лимонный – по вкусу.
  • Оливки – 6 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты, указанные в списке. Брюссельскую капусту можно использовать в свежем или замороженном виде. Если у вас замороженная, то предварительно размораживаем ее.

    Брюссельская капуста

  2. Далее брюссельскую капусту разделяем на половинки.

    Брюссельская капуста

  3. Эти половинки мелко рубим на еще меньшие кусочки.

    Брюссельская капуста

  4. Мелко разделываем ножом зеленые оливки и очищенные зубчики чеснока.

    Брюссельская капуста

  5. Прогреваем сковородку с куском сливочного масла. Погружаем сюда кусочки брюссельской капусты с чесноком. Обжариваем около одной минуты, помешивая деревянной лопаткой.

    Брюссельская капуста

  6. Немного отодвигаем капусту в сторону и сюда разбиваем куриные яйца. Добавляем соль, перец и измельченные оливки. Готовим еще две минуты.

    Брюссельская капуста

  7. Брюссельская капуста с яйцом на сковороде готова. Отличный вариант для полезного завтрака!

    Брюссельская капуста

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