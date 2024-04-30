Описание приготовления:
Для разнообразия вкуса можно экспериментировать с видами сыра. Можно взять простой сливочный, подкопченный, колбасный или творожный. Свежий огурец можно заменить на маринованный.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Закуски / Тарталетки
Состав / Ингредиенты:
- Огурец 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Сыр 150 Грамм (твердый)
- Яйца 4 Штуки
- Майонез 3 Ст. ложки
- Тарталетки 8 Штук
- Зелень 5 Грамм (для украшения)
- Черри 50 Грамм (для украшения)
Количество порций 8
Калорийность
217 ккал
Калорийность
18 г
Белки
10 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тарталетки с сыром и огурцом»
Перед началом приготовления подготовьте необходимые ингредиенты. Яйца предварительно отварите и остудите.
Очистите яйца и потрите их на терке. Добавьте к яйцам тертый сыр.
Мелко нарежьте свежий огурец.
Нарезанный огурец добавьте в чашу. Пропустите через пресс чеснок. По вкусу подсыпьте соль и специи. Заправьте майонезом.
Все ингредиенты перемешайте.
Тарталетки наполните получившейся сырной начинкой.
Украсьте тарталетки помидорами черри и зеленью.
Приятного угощения!