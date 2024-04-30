Описание приготовления:

Для разнообразия вкуса можно экспериментировать с видами сыра. Можно взять простой сливочный, подкопченный, колбасный или творожный. Свежий огурец можно заменить на маринованный.

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Закуски / Тарталетки

Состав / Ингредиенты:

Огурец 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Сыр 150 Грамм (твердый)

Яйца 4 Штуки

Майонез 3 Ст. ложки

Тарталетки 8 Штук

Зелень 5 Грамм (для украшения)

Черри 50 Грамм (для украшения)

Количество порций 8

Калорийность

217 ккал

Калорийность

18 г

Белки

10 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тарталетки с сыром и огурцом»

Перед началом приготовления подготовьте необходимые ингредиенты. Яйца предварительно отварите и остудите.

Очистите яйца и потрите их на терке. Добавьте к яйцам тертый сыр.

Мелко нарежьте свежий огурец.

Нарезанный огурец добавьте в чашу. Пропустите через пресс чеснок. По вкусу подсыпьте соль и специи. Заправьте майонезом.

Все ингредиенты перемешайте.

Тарталетки наполните получившейся сырной начинкой.

Украсьте тарталетки помидорами черри и зеленью.

Приятного угощения!