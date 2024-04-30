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Тарталетки с сыром и огурцом

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Тарталетки с сыром и огурцом

Описание приготовления:

Для разнообразия вкуса можно экспериментировать с видами сыра. Можно взять простой сливочный, подкопченный, колбасный или творожный. Свежий огурец можно заменить на маринованный.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Закуски / Тарталетки

Состав / Ингредиенты:

  • Огурец 1 Штука
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Сыр 150 Грамм (твердый)
  • Яйца 4 Штуки
  • Майонез 3 Ст. ложки
  • Тарталетки 8 Штук
  • Зелень 5 Грамм (для украшения)
  • Черри 50 Грамм (для украшения)

Количество порций 8

Калорийность

217 ккал

Калорийность

18 г

Белки

10 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тарталетки с сыром и огурцом»

Тарталетки с сыром и огурцом

Перед началом приготовления подготовьте необходимые ингредиенты. Яйца предварительно отварите и остудите.

Тарталетки с сыром и огурцом

Очистите яйца и потрите их на терке. Добавьте к яйцам тертый сыр.

Тарталетки с сыром и огурцом

Мелко нарежьте свежий огурец.

Тарталетки с сыром и огурцом

Нарезанный огурец добавьте в чашу. Пропустите через пресс чеснок. По вкусу подсыпьте соль и специи. Заправьте майонезом.

Тарталетки с сыром и огурцом

Все ингредиенты перемешайте.

Тарталетки с сыром и огурцом

Тарталетки наполните получившейся сырной начинкой.

Тарталетки с сыром и огурцом

Украсьте тарталетки помидорами черри и зеленью.

Тарталетки с сыром и огурцом

Приятного угощения!

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