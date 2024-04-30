ГлавнаяРецептыЗапеченная подчеревина: рецепт бюджетного лакомства на Пасху Запеченная подчеревина: рецепт бюджетного лакомства на Пасху На чтение: 1 минута Пасхальный стол трудно представить без печеного мяса. Попробуйте в этом году приготовить фантастическую подчеревину в духовке. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Запеченный шпондер очень быстро готовится. Он станет настоящим украшением праздничного стола. Будет вкусно Пасхальный стол, который всех удивит креативом Запеченная грудинка Время: 2 часа Порций: 6 Ингредиенты: – 2 килограмма свиной подчеревины; – 1 столовая ложка соли; – 0,5 чайной ложки перца; – 10 граммов итальянских трав; – 3 зубчика чеснока; – 20 миллилитров лимонного сока; – 2 столовые ложки оливкового масла; – 1 лавровый лист; – 4 горошинки душистого перца; – 10 граммов приправы к мясу. Приготовление: Подчеревину промойте и обсушите бумажными полотенцами. Хорошо натрите ее солью, перцем и сухими травами, смажьте лимонным соком, оливковым маслом и положите в пакет. Добавьте нарезанный пластинками чеснок, лавровый лист и положите в холодильник на ночь. Утром достаньте мясо из пакета и посыпьте приправой. Заверните в пергамент и оставьте на 1 – 1,5 часа при комнатной температуре. Положите подчеревину на противень и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа. Последние 20 минут запекайте, развернув бумагу, чтобы подчеревина подрумянилась. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусную намазку всего из 2 ингредиентов. Поделитесь с друзьями