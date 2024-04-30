Запеченная подчеревина: рецепт бюджетного лакомства на Пасху

Пасхальный стол трудно представить без печеного мяса. Попробуйте в этом году приготовить фантастическую подчеревину в духовке. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Запеченный шпондер очень быстро готовится. Он станет настоящим украшением праздничного стола. Будет вкусно Пасхальный стол, который всех удивит креативом Запеченная грудинка Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6 Ингредиенты:

– 2 килограмма свиной подчеревины;

– 1 столовая ложка соли;

– 0,5 чайной ложки перца;

– 10 граммов итальянских трав;

– 3 зубчика чеснока;

– 20 миллилитров лимонного сока;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 лавровый лист;

– 4 горошинки душистого перца;

– 10 граммов приправы к мясу. Приготовление: Подчеревину промойте и обсушите бумажными полотенцами. Хорошо натрите ее солью, перцем и сухими травами, смажьте лимонным соком, оливковым маслом и положите в пакет. Добавьте нарезанный пластинками чеснок, лавровый лист и положите в холодильник на ночь. Утром достаньте мясо из пакета и посыпьте приправой. Заверните в пергамент и оставьте на 1 – 1,5 часа при комнатной температуре. Положите подчеревину на противень и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа. Последние 20 минут запекайте, развернув бумагу, чтобы подчеревина подрумянилась. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусную намазку всего из 2 ингредиентов.