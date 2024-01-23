Теперь вы будете готовить коржи только так. Ленивый «Медовик» без духовки

Одним из самых популярных тортов в мире является Медовик. Он готовится достаточно легко для кондитеров, при этом получается невероятно вкусным.
Впервые о медовике узнало русское общество в XIX веке. Тогда она из жен императора преподнесла торт на праздничный ужин. Дело в том, что ранее императрица торты с медом не любила. Но, медовик смог растопить ее сердце и любовь к меду.
Сейчас Медовик занимает место в 10 лучших кондитерских изделий современности. Его готовят в разных интерпретациях, с шоколадом, сгущенным молоком. Расскажем, как сделать ленивый Медовик дома.
Ингредиенты бисквита для Медовика:
- Сливочное масло — 120 г;
- Мед — 120 г;
- Пищевая сода — 1,5 ч.л.;
- Лимонный сок — 2 ч.л.;
- Яйца — 4 шт.;
- Соль — щепотка;
- Ванильный сахар — 1 ч.л.;
- Сахар — 120 г;
- Мука — 250 г.
Ингредиенты для крема:
- Сметана 32% — 500 г;
- Вареное сгущенное молоко — 400 г;
- Сахарная пудра — 2 ст.л.
Приготовление ленивого Медовика:
В сотейнике смешиваем мед и сливочное масло, на среднем огне растапливаем компоненты. Высыпаем в массу соду и вливаем лимонный сок, пару минут доводим до золотистого цвета, перемешиваем.
Оставляем медовую смесь остывать до 35-40 градусов. Яйца в это время смешиваем с солью, ванильным и классическим сахаром, взбиваем до белой массы миксером.
Постепенно вливаем в яичную смесь медовую массу, перемешиваем. Просеиваем в смесь муку, замешиваем тесто. Форму для выпечки покрываем пергаментом, выливаем туда тесто.
В кастрюле на среднем огне выпариваем бисквит 45-50 минут под крышкой.
Не забываем накрывать форму для выпечки фольгой.
Проверяем готовность бисквита шпажкой и делим на 6 тонких коржей.
Верхушку срезаем и измельчаем в бисквитную крошку.
Для крема смешиваем сметану со сгущенным молоком и сахарной пудрой. Смазываем каждый корж кремом, выкладываем в кондитерское кольцо.
Оставляем торт в холодильнике на 2 часа, а затем покрываем его остатками крема, посыпаем бисквитной крошкой.
Получается сочные вкусный торт Медовик. Он готовится без духовки и с простым кремом.