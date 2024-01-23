Теперь вы будете готовить коржи только так. Ленивый «Медовик» без духовки

Одним из самых популярных тортов в мире является Медовик. Он готовится достаточно легко для кондитеров, при этом получается невероятно вкусным.

Впервые о медовике узнало русское общество в XIX веке. Тогда она из жен императора преподнесла торт на праздничный ужин. Дело в том, что ранее императрица торты с медом не любила. Но, медовик смог растопить ее сердце и любовь к меду.

Сейчас Медовик занимает место в 10 лучших кондитерских изделий современности. Его готовят в разных интерпретациях, с шоколадом, сгущенным молоком. Расскажем, как сделать ленивый Медовик дома.

Ингредиенты бисквита для Медовика:

Сливочное масло — 120 г;

Мед — 120 г;

Пищевая сода — 1,5 ч.л.;

Лимонный сок — 2 ч.л.;

Яйца — 4 шт.;

Соль — щепотка;

Ванильный сахар — 1 ч.л.;

Сахар — 120 г;

Мука — 250 г.

Ингредиенты для крема:

Сметана 32% — 500 г;

Вареное сгущенное молоко — 400 г;

Сахарная пудра — 2 ст.л.

Приготовление ленивого Медовика:

В сотейнике смешиваем мед и сливочное масло, на среднем огне растапливаем компоненты. Высыпаем в массу соду и вливаем лимонный сок, пару минут доводим до золотистого цвета, перемешиваем.

Оставляем медовую смесь остывать до 35-40 градусов. Яйца в это время смешиваем с солью, ванильным и классическим сахаром, взбиваем до белой массы миксером.

Постепенно вливаем в яичную смесь медовую массу, перемешиваем. Просеиваем в смесь муку, замешиваем тесто. Форму для выпечки покрываем пергаментом, выливаем туда тесто.

В кастрюле на среднем огне выпариваем бисквит 45-50 минут под крышкой.

Не забываем накрывать форму для выпечки фольгой.

Проверяем готовность бисквита шпажкой и делим на 6 тонких коржей.

Верхушку срезаем и измельчаем в бисквитную крошку.

Для крема смешиваем сметану со сгущенным молоком и сахарной пудрой. Смазываем каждый корж кремом, выкладываем в кондитерское кольцо.

Оставляем торт в холодильнике на 2 часа, а затем покрываем его остатками крема, посыпаем бисквитной крошкой.

Получается сочные вкусный торт Медовик. Он готовится без духовки и с простым кремом.