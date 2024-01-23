Самый надежный кляр для отбивных

Хоть я себя считаю и опытной хозяйкой, правильно готовить кляр для отбивных я научилась совсем недавно. Раньше он тоже у меня получался вкусным и плотным. Но это происходило от случая к случаю. Теперь же я выработала действующую схему, по которой кляр всегда выходит вкусным и хрустящим, а главное, вообще никогда не отпадает.

Вы можете подумать, что нет разницы, красивыми получаются отбивные или не очень. Мол, это ведь будничное блюдо. Как бы не так! Особенно если нужно накормить двоих капризных школьников. В моём случае внешний вид блюда играет огромную роль.

Как приготовить надежный кляр для отбивных

Я убеждена: чтобы кляр хорошо держался, нужно выбрать правильный кусок свинины. Мясо для отбивных должно быть мягким и нежным. На рынке или в супермаркете отдайте предпочтение тем частям свинины, которые практически не участвуют в двигательных процессах. Например, бедро, лопатка или ошеек. А далее дело остается за малым…

Ингредиенты

Яйцо2 шт. Свинина0,5 кг Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Мускатный орех2 щеп. Пшеничная мука3 ст. л. Твердый сыр100 г

Приготовление

Кусок свинины промойте под проточной водой и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте его тонкими слайсами. Каждый кусочек оберните в пищевую пленку и тщательно отбейте кухонным молотком. Отбитые кусочки посолите и поперчите по вкусу. В глубокой миске смешайте венчиком яйца с твердым сыром, натертым на мелкой терке, и специями по желанию. Я рекомендую ввести в смесь пару щепоток мускатного ореха. Перед жаркой отбивных следует хорошо просушить мясо бумажным полотенцем. Тогда кляр плотно окутает кусочки мяса и не будет отпадать при обжаривании.Сперва обваляйте мясо в муке. Затем погрузите каждый кусочек в кляр и снова обваляйте в муке. На втором этапе муку можете заменить панировочными сухарями. Покрытие должно получиться довольно густым.Выкладывайте заготовки на раскаленное масло сразу же после нанесения кляра. Осторожно переворачивайте только после того, как кляр хорошо схватится. Если переворачивать слишком часто, он может отпасть.

Отбивные готовы! Чтобы кляр не размокал и не отваливался, лучше складывать готовые изделия не в глубокую емкость, где они будут преть друг под другом, а на плоскую тарелку. Как только отбивные остынут, перекладывайте их, куда вам угодно, и прячьте в холодильник. Приятного аппетита!