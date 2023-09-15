Привить любовь к печени можно абсолютно всем, нужно лишь знать рецепт правильного блюда. Как раз таким и готова поделиться наша редакция. Ознакомьтесь с тем, как сделать безумно вкусный теплый салат с печенью и яблоком.

Такое изысканное блюдо можно подавать и к праздничному столу. Закуска с куриной печенью, грибами и яблоками будет выглядеть очень эффектно. Как только гости ее распробуют, придется бежать за добавкой. Ведь исчезнет такой салат со стола довольно быстро.

Как приготовить теплый салат с печенью и яблоком

Сделайте вкус этого блюда очень интересным и пикантным. Для этого рекомендуем приготовить ароматную заправку из цитрусового сока и бальзамического уксуса. Затем останется лишь добавить соевый соус — и великолепную закуску можно будет презентовать гостям.

Ингредиенты

Куриная печень500 г Шампиньоны200 г Яблоко100 г Листья салата100 г Руккола50 г Помидоры черри5 шт. Соевый соус30 мл Мускатный орех2 щеп. Сахар1 ч. л. Черный перец (молотый)2 щеп. Подсолнечное масло по вкусу Сливочное масло по вкусу Апельсиновый сок3 ст. л. Лимонный сок2 ст. л. Оливковое масло2 ст. л. Соль по вкусу Бальзамический уксус2 ч. л.

Приготовление

Хорошенько промываем яблоки под проточной водой. Удаляем сердцевинки. Нарезаем яблоки тонкими дольками. Выкладываем их на сковороду с разогретым сливочным маслом.Обжариваем яблоки в течение 2 минут. Затем добавляем к ним 1 ч. л. сахара. Хорошенько всё перемешиваем. Держим яблоки на огне до появления легкого золотистого цвета. Затем перекладываем фруктовые дольки в емкость. Накрываем их крышкой. Нарезаем грибы пластинками. Обжариваем их на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла до румяности. Потом всыпаем их к яблокам. Снова накрываем всё крышкой.Тщательно промываем куриную печень. Удаляем пленку. Нарезаем ее небольшими кусочками. Разогреваем сковороду со сливочным и подсолнечным маслом, взятыми в равных пропорциях. Обжариваем печень в течение 6 минут, активно помешивая. Добавляем соль и мускатный орех. Вливаем 15 мл соевого соуса. Всыпаем черный молотый перец. Хорошенько всё перемешиваем. Убираем сковороду с плиты. Накрываем ее крышкой. Промываем листья салата и руколу. Выкладываем их на тарелку, равномерно распределяя. Сверху помещаем грибы, яблоки и куриную печень. Промываем помидоры. Нарезаем их четвертинками и выкладываем сверху.Готовим заправку. В небольшой емкости соединяем апельсиновый сок с бальзамическим уксусом. Вливаем оливковое масло. Добавляем лимонный сок и 1 щеп. сахара. Хорошенько всё перемешиваем. Сперва поливаем салат пикантной заправкой, а затем — 15 мл соевого соуса. Готово!

Советуем подать такой салат с небольшими свежими гренками. Возьмите парочку ломтиков белого хлеба. Нарежьте их крупными кубиками. А затем обжарьте хлеб на сковороде с каплей масла. Через несколько минут можно будет наслаждаться потрясающим вкусом салата и легким хрустом греночек, добавленных к нему.