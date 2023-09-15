Такую заготовку делаю каждый сезон. И салат, и закуска, и начинка для пирожков: даже в суп добавляю

Супы — это блюдо, которое быстро усваивается в организме. В холодных странах суп играл важную роль, он согревал во время сильных холодов. Как правило, варили наваристые супы, которыми можно было накормить большую семью.

В жарких странах наоборот супы были холодными. Так народ мог охлаждать себя в особо жаркий период и при этом наедаться.

Суп считается необходимым для человека блюдом. Поэтому исключать его из рациона нельзя. Однако, не всегда есть время приготовить полноценный суп.

Давайте сделаем суповые заготовки, которые облегчают готовку в несколько раз.

Ингредиенты для суповой заготовки:

Грибы отварные – 1,5 кг;

Капуста свежая — 1,5 кг;

Помидоры — кг;

Лук — ½ кг;

Морковь — ½ кг;

Растительное масло — 200 мл;

Вода — 500 мл;

Соль — 2 ст.л.;

Сахар — ст.л.;

Перец черный горошком — 6 шт.;

Лавровый лист — 3 шт.;

Уксус 9% — 5 ст.л.

Приготовление суповой заготовки:

Нарезаем четверть кольцами лук, натираем на маленьких резцах терки очищенную морковь. В сковороде с растительным маслом доводим лук до прозрачности, добавляем морковь и слегка обжариваем.

Шинкуем тонко капусту и слегка отжимаем руками. В помидорах делаем небольшие крестовые надрезы и погружаем в крутой кипяток. Спустя 10 минут вынимаем помидоры из воды и удаляем кожуру.

Нарезаем помидоры небольшим кубиком. В кастрюлю выкладываем лук и морковь, наверх кладем капусту и помидоры. Заливаем кастрюлю 500 мл воды, солим, высыпаем сахар.

Добавляем в кастрюлю перец черный горошком и лавровый лист. Тушим овощи под крышкой в течение часа. Затем выкладываем грибы в овощную массу и тушим аналогично 10 минут.

Вливаем в смесь уксус, перемешиваем аккуратно и тушим пару минут. Далее выкладываем заготовку по стерилизованным банкам, плотно закрываем крышками и переворачиваем дном вверх.

Оставляем банки до полного остывания под полотенцем. Получается отличная основа для солянки, супов и даже для начинки к пирогам.