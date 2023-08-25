Терапевт Тарадеева предупредила о вреде арбузов для некоторых людей

Терапевт Татьяна Тарадеева сообщила, что арбузы, несмотря на свои многочисленные полезные свойства, могут быть противопоказаны некоторым людям.

Медик отметила, что арбузы хорошо справляются сразу с двумя функциями: они утоляют жажду и насыщают. Также арбузы богаты витаминами С, А, В1, В5, В6, магнием, калием, кальцием, фосфором, железом и натрием.

В то же время эта ягода может причинить вред здоровью людей с сахарным диабетом, отметила специалист. Это объясняется тем, что арбузы содержат сахар, который быстро попадает в кровь.

Врач-гастроэнтеролог предупредила о вреде арбузов

Другие возможные риски связаны с мочегонным эффектом арбуза, который создает дополнительную нагрузку на почки. Поэтому людям с заболеваниями мочевыделительной системы рекомендовано исключить его из рациона, — добавила Тарадеева.

Здоровым людям терапевт порекомендовала тоже не злоупотреблять арбузами. По ее мнению, лакомиться натуральным десертом лучше в первой половине дня и съедать не более 500 граммов в сутки, при условии что другие углеводы в этот день потребляться не будут.

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