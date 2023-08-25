Пицца из картошки на сковороде

Приготовить изумительно вкусную пиццу можно не только из теста. В качестве основы подойдет даже картофель. Домашняя пицца из картошки получается невероятно сытной, очень аппетитной и безумно вкусной.

В качестве начинки вы можете использовать колбасу с твердым сыром и томатами, как указано в рецепте. Также можете взять отварное куриное филе, болгарский перец и моцареллу. С таким набором продуктов пицца выйдет не менее вкусной.

Как готовится домашняя пицца из картошки

Чтобы у вас вышла идеальная основа для этого блюда, выкладывайте натертую картошку исключительно в раскаленное масло. Если оно будет недостаточно горячим, картофельный слой может пристать к сковороде. К слову, чтобы основа хорошенько схватилась, не забудьте добавить к натертому овощу яйцо.

Ингредиенты

Картофель3 шт. Помидор2 шт. Колбаса вареная150 г Твердый сыр80 г Яйцо2 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый)2 щеп. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Очищаем картофель. Натираем его на крупной терке. Выкладываем его на хорошо разогретую сковороду с подсолнечным маслом. Равномерно распределяем натертую картошку по всей поверхности. Накрываем картофель крышкой. Жарим его в течение 10 минут на умеренном огне.Готовим начинку. Нарезаем колбасу на тонкие полоски. Тщательно промываем помидоры. Аккуратно нарезаем их не слишком толстыми кружочками. Натираем на крупной терке твердый сыр. В глубокую емкость вбиваем яйца. Добавляем соль и черный молотый перец. Хорошенько взбиваем всё, используя вилку.Заливаем картофельный слой яичной смесью. Жарим всё под крышкой в течение 3–4 минут. Затем при помощи двух лопаток переворачиваем пласт из картошки. Сверху выкладываем колбасу, равномерно ее распределяя. Затем помещаем кружочки из помидоров. Присыпаем всё натертым твердым сыром. Накрываем сковороду крышкой. Держим пиццу на умеренном огне еще в течение 10 минут. Готово!

Кстати, переворачивать пласт из картофеля вы можете как при помощи двух лопаток, так и другим методом. Попробуйте просто перебросить основу для пиццы на тарелку, перевернув сковороду. А потом верните ее снова на огонь. Когда же пицца будет готова, рекомендуем переложить ее на деревянную дощечку, посыпать свежей зеленью и нарезать на треугольные кусочки. Приятного аппетита!