Тесто для пирожков всего за 20 минут: пошаговый рецепт (видео)

Для пирожков можно брать любую начинку по собственному вкусу.
Жареные пирожки – блюдо калорийное, однако иногда все же можно побаловать себя такой вкуснятиной. Для тех, кто не любит долго возиться с тестом, а пирожки обожает, рекомендуем рецепт кулинарного блогера Светланы Бауэр, которая рассказала и показала, как приготовить идеальное тесто для жареных пирожков всего за 20 минут на кипятке и без расстойки.
Быстрое тесто на пирожки
Ингредиенты:
- теплая вода – 200 мл;
- кипяток – 200 мл;
- сухие дрожжи – 7 гр;
- сахар – 1 ст. л;
- соль – 1 ч. л;
- растительное масло – 3 ст. л;
- мука – около 650 гр.
Для начинки:
- лук – 1 шт;
- квашеная капуста – 300 гр;
- растительное масло;
- соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Для начинки обжарить лук, добавляем квашеную капусту, предварительно отжав сок. Обжарить пару минут, влить немного воды, добавить соль и перец, тушить 25 минут. Переложить в миску, чтобы начинка остывала.
Теперь делаем тесто. Сначала – опара. В 200 мл теплой воды добавить сахар, сухие дрожжи и оставить на 15 минут.
В глубокой миске смешать половину муки и соль, влить опару, хорошо перемешать, затем влить кипяток и ввести остальную муку. Замесить тесто, которое слегка будет липнуть к рукам. При работе с ним можно смазать руки подсолнечным маслом.
Сформировать пирожки и обжарить их на растительном масле до румяной корочки с обеих сторон.
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