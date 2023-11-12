ГлавнаяРецептыКак суши, только лучше: приготовьте японские онигири с тунцом – справится даже ребенок Как суши, только лучше: приготовьте японские онигири с тунцом – справится даже ребенок На чтение: 2 минуты Чтобы отведать вкус Японии дома, не обязательно заказывать или уметь делать суши. Попытайтесь приготовить онигири с тунцом. Говорят, что они даже вкуснее. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Онигири – это традиционное японское блюдо из отварного, подсоленного риса, обернутого сушеными водорослями нори и наполненного разными начинками. ЮНЕСКО даже внесла этот популярный стритфуд в список нематериального культурного наследия Японии. В этом рецепте мы предлагаем сделать онигири с тунцом. Однако вы также можете заменить его лососем, авокадо или овощами. Начинки можно подобрать на любой вкус. Еще одна идея для ужина Вкус, который возвращает в детство: готовим топовое блюдо с «Куркою по-домашнему» Онигири с тунцом: пошаговый рецепт Время: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 185 граммов консервного тунца в масле; – 2 столовые ложки майонеза; – 1 столовая ложка соуса Шрирача; – 1 столовая ложка соевого соуса; – 2 стакана риса для суши; – листы норы. Удивите близких, приготовив онигири / Фото Unsplash Приготовление: Сварите рис в подсоленной воде и дайте ему остыть. Тем временем в небольшую миску высыпьте сцеженный тунец, японский майонез, соус Шрирача и соевый соус. Всё хорошо перемешайте. Смочите руки водой, чтобы к ним ничего не прилипало. После этого возьмите комочек риса, сделайте в центре углубления и положите начинку – ее должно быть втрое меньше, чем каши. Слепите рис так, чтобы он закрыл всю начинку. Аккуратно сформируйте треугольник. На готовые онигири приклейте полоски норы. Подавайте с соевым соусом. Понравился рецепт? Попробуйте еще куриные стрипсы от звездной участницы «Мастер Шеф» – они будут вкуснее, чем с KFC. Поделитесь с друзьями