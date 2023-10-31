ГлавнаяРецептыТо, от чего вы не сможете отказаться: три рецепта из картофеля на каждый день То, от чего вы не сможете отказаться: три рецепта из картофеля на каждый день На чтение: 3 минуты Наверное, трудно найти человека, не любящего блюда из картофеля. Речь идет не просто о вареной или жареной. Чтобы немного разнообразить рацион, мы подготовили три рецепта особых блюд из этого продукта. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил три интересных и популярных рецепта из картофеля, которые вы точно захотите повторить еще и еще. Среди них украинские картофельные зразы с начинкой из грибов, картофель по-шведски (хассельбек) и итальянские ньоки, чем-то похожие на наши полюшки. Читайте также Как удивить гостей на Хэллоуин: идеи атмосферных блюд с куриным фаршем Рецепт ньоков Ингредиенты: – 450 граммов картофеля; – 120 граммов муки; – твердый сыр; – яйцо; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Тщательно вымойте картофель, почистите от кожуры и отварите до готовности в подсоленной воде. Охладите готовый картофель, растолочьте пестиком и соедините с мукой. Добавьте к тесту натертый сыр и яйцо – перемешайте до однородности. По вашему вкусу можно еще добавить специй. Разделите тесто на маленькие клецки руками или ножом, сформуйте ньоки (палочки) и посыпайте мукой. Отварите ньоки в кипящей подсоленной воде до готовности – 3 минуты достаточно. Готовые ньоки смажьте сливочным маслом и подавайте на стол. Рецепт картофеля хассельбек Ингредиенты: – 500 граммов картофеля; – 20 граммов масла; – соль; – 100 граммов бекона; – 2 куриных яйца; – 100 граммов пармезана; – черный молотый перец. Приготовление: Тщательно моем картофель, выкладываем его между двумя палочками для суши и нарезаем «гармошкой». Полим маслом и солим. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Нарезаем ломтиками бекон и жарим на сковороде. Смешиваем яйца, пармезан и перец, добавляем 1-2 столовые ложки воды. Картофель добавляем к бекону и заливаем соусом из яиц. Быстро перемешиваем. Выкладываем блюдо на тарелку и подаем к столу. Рецепт картофельных зраз Ингредиенты для теста: – 6 – 8 штук картофеля; – соль; – 40 граммов кукурузного крахмала; – 60 граммов картофельного бульона. Для начинки: – 300 граммов грибов; – 1 луковица; – соль; – черный молотый перец; – масло; – манка или сухари для панировки. Приготовление: Очищаем, нарезаем и варим картофель до готовности в подсоленной воде. Из отварного картофеля сливаем картофельный бульон. Половину нужно оставить примерно 100 граммов. Делаем картофельное пюре. Картофельный бульон пока не добавляем. Перекладываем картофель в миску и добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем. Затем вливаем небольшими порциями бульон и все тщательно перемешиваем. Берем кусочек теста в руки, если оно эластично и не липнет, значит тесто готово и его можно использовать. Нарезаем грибы и лук и обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Добавляем соль и перец, перемешиваем. Снимаем с плиты и отставляем до охлаждения. Формируем зразы и обваливаем их в панировочных сухарях. Мойте руки водой, после каждого сразу, так легче будет работать с тестом. Обжариваем зразы с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки. Дайте им остыть и наслаждайтесь. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить закарпатские кифлики с повидлом. Поделитесь с друзьями