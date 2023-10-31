Описание приготовления:

Вы удивитесь тому, как легко и просто приготовить вкусную популярную закуску на своей кухне. Для этого вам потребуется всего лишь несколько ингредиентов. Любителям острых вкусов рекомендуется вмешать в фарш пару щепоток острого красного перца, вам такое угощение точно понравится!

Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Фарш свиной 400 Грамм

Паприка 1 Чайная ложка (молотая)

Приправа для мяса 1 Чайная ложка

Перец черный молотый 1/4 Чайных ложки

Чеснок 2-3 Зубчиков

Количество порций 4

Калорийность

290 ккал

Калорийность

19 г

Белки

16 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Закусочные колбаски "Джерки" из свиного фарша»

Подготовьте указанные ингредиенты. Фарш используйте свиной, его можно приготовить и в домашних условиях из вырезки.

Фарш выложите в глубокую миску и всыпьте все приправы, специи. Соль можно не добавлять, если приправа для мяса содержит ее в своем составе. Очистите зубчики чеснока и спрессуйте их в фарш, тщательно все вымешайте и оставьте на 1-2 часа в холодильнике. Затем отбейте фарш, чтобы удалить из него воздух. Для этого берите его в ладонь и кидайте обратно в миску на протяжении 2-3 минут.

После выложите фарш в кулинарный пакет и срежьте уголок, но не широко, чтобы колбаски получились тонкими. Застелите противень пергаментной бумагой и отсадите на него заготовки на расстоянии 1-1,5 см. друг от друга.

Из указанного объема у вас получится заполнить колбасками практически весь противень.

Разогрейте духовку до 70 градусов и оставьте дверцу техники приоткрытой. Сушите колбаски примерно 3 часа, затем остудите, выложив на холод. После чего снова просушите 1 час. Колбаски наполовину утратят свой объем.

Выложите колбаски и остудите их, подайте к столу вместе с охлажденным пивом или просто как мясную закуску. Хранятся они до 1-2 недель, но в холодильнике.