Описание приготовления:
Вы удивитесь тому, как легко и просто приготовить вкусную популярную закуску на своей кухне. Для этого вам потребуется всего лишь несколько ингредиентов. Любителям острых вкусов рекомендуется вмешать в фарш пару щепоток острого красного перца, вам такое угощение точно понравится!
Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Фарш свиной 400 Грамм
- Паприка 1 Чайная ложка (молотая)
- Приправа для мяса 1 Чайная ложка
- Перец черный молотый 1/4 Чайных ложки
- Чеснок 2-3 Зубчиков
Количество порций 4
Калорийность
290 ккал
Калорийность
19 г
Белки
16 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Закусочные колбаски "Джерки" из свиного фарша»
Подготовьте указанные ингредиенты. Фарш используйте свиной, его можно приготовить и в домашних условиях из вырезки.
Фарш выложите в глубокую миску и всыпьте все приправы, специи. Соль можно не добавлять, если приправа для мяса содержит ее в своем составе. Очистите зубчики чеснока и спрессуйте их в фарш, тщательно все вымешайте и оставьте на 1-2 часа в холодильнике. Затем отбейте фарш, чтобы удалить из него воздух. Для этого берите его в ладонь и кидайте обратно в миску на протяжении 2-3 минут.
После выложите фарш в кулинарный пакет и срежьте уголок, но не широко, чтобы колбаски получились тонкими. Застелите противень пергаментной бумагой и отсадите на него заготовки на расстоянии 1-1,5 см. друг от друга.
Из указанного объема у вас получится заполнить колбасками практически весь противень.
Разогрейте духовку до 70 градусов и оставьте дверцу техники приоткрытой. Сушите колбаски примерно 3 часа, затем остудите, выложив на холод. После чего снова просушите 1 час. Колбаски наполовину утратят свой объем.
Выложите колбаски и остудите их, подайте к столу вместе с охлажденным пивом или просто как мясную закуску. Хранятся они до 1-2 недель, но в холодильнике.