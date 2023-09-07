Тонкие блины на молоке с дырочками – это очень популярное блюдо во всем мире. Существует большое количество вариаций приготовления блинов. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 10 самых вкусных и простых рецептов с фото пошагово, которые научат вас, как правильно готовить тонкие блины на молоке с дырочками.

Тонкие блины с дырочками на 0,5 литра молока

Блинчики, приготовленные по этому рецепту, получаются очень нежными, тонкими и вкусными. Они прекрасно сочетаются с любым вареньем, медом, сметаной или фруктовым сиропом.

Ингредиенты –+4 порц.

Яйцо куриное 3 шт.

Молоко коровье ½ л.

Соль ½ ч.л.

Сахар-песок 1 ст.л.

Мука 1.5 стакана

Рафинированное подсолнечное масло 2 ст.л.

Сода пищевая ½ ч.л.

На порцию Калории: 147 ккал Белки: 5.5 г Жиры: 6.8 г Углеводы: 16 г Шаги 45 мин.

Как приготовить очень вкусные тонкие блины на молоке с дырочками по классическому рецепту? В приготовлении блинов самым главным является правильно замешанное тесто. Если оно у вас получится однородным по структуре и правильным по густоте – успех в приготовлении будет на вашей стороне. Итак, вначале нужно разбить яйца в миску. Затем возьмите венчик и взбейте яйца в течение 30 секунд. Теперь влейте в яйца половину молока, а также всыпьте половину чайной ложки соли и 1 столовую ложку сахарного песка. Снова тщательно все перемешайте, пока все ингредиенты не приобретут однородную консистенцию. Кстати, количество сахара и соли рассчитано на достаточно пресные блинчики (предполагается, что вы будете заворачивать в них начинку), поэтому, отрегулируйте их количество самостоятельно, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. 1,5 стакана муки просейте в отдельную миску, добавьте соду. В тесто муку нужно добавлять постепенно, тщательно перемешивая все с помощью венчика для взбивания. Не стоит сразу же всю муку добавлять в блинное тесто. Может случиться так, что вам потребуется меньше или больше муки (это зависит от разных факторов, начиная от размера яиц и заканчивая качеством муки). Лучше всего всыпать в тесто по 1-2 столовые ложки муки, перемешать и посмотреть, какую консистенцию приобретает тесто. Помимо венчика вы можете также использовать миксер. Ваша главная задача, чтобы в тесте не было комочков. В конце добавьте в тесто оставшуюся половину молока, и тщательно все перемешайте. Если вы видите, что у теста в итоге получилась очень жидкая консистенция, добавьте еще немного просеянной муки. Если же консистенция, наоборот, слишком густая, то влейте еще немного молока. Разделите тесто на 2 части. Причем, одной части теста должно быть раза в 2 больше, чем другой. В меньшую часть теста добавьте немного просеянной муки (3-4 столовые ложки) и хорошо перемешайте. Чтобы блины не прилипали во время жарки, в тесто добавляется немного растительного или растопленного сливочного масла. В последний раз тщательно все перемешайте. Теперь добавьте это тесто во 2 часть теста и перемешайте. Готово, теперь можно приступать к жарке. Поставьте сковородку разогреваться на плиту. Когда сковорода как следует, прогреется, смажьте ее небольшим количеством растительного масла (без запаха). Возьмите сковороду в руки, немного наклоните и налейте ½ -1 половник теста. Аккуратно прокрутите сковороду по часовой стрелке, чтобы тесто равномерно распределилось по всей ее поверхности. Теперь нужно обжарить блинчик с обеих сторон до золотистого цвета. Когда вы увидите, что края блинчика начинают румяниться, а верхняя часть подсохнет – самое время перевернуть блин. Если в процессе переворачивания блин порвется, возможно, что нужно добавить еще немного муки. В среднем каждый блин жарится 1,5-2 минуты. Тонкие блины на молоке с дырочками готовы! Подавать блюдо нужно в теплом виде полив медом, вареньем, сметаной или положив внутрь любую начинку по вашему желанию.

Приятного вам аппетита!

Классический рецепт тонких блинов на 1 литр молока

Вкусные, румяные, нежные и ароматные блинчики на завтрак – это прекрасное начало дня. Благодаря соде, которая входит в состав этих блинов, текстура теста получается воздушной и с дырочками. Такие блинчики великолепно сочетаются с вареньем, медом, сметаной, кленовым сиропом или пюре из свежих ягод с сахаром.

Ингредиенты:

Молоко с жирностью 2,5% – 1 л

Соль поваренная – 2 щепотки

Сода пищевая – 1 ч. л.

Уксус – 1 ч. л.

Сахарный песок – 5-6 ст. л.

Растительное масло без запаха – 1-2 ст. л.

Мука – 350 г

Яйца куриные – 3-4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молоко при замесе теста должно быть теплым. Поэтому перелейте его в кастрюлю и нагрейте на плите (примерно до 40 градусов), также это можно сделать в микроволновке.

Шаг 2. После этого, вбейте в теплое молоко поочередно 4 яйца. Всыпьте к молоку и яйцам 6 столовых ложек сахара (количество сахарного песка можно отрегулировать по вашему вкусу) и 2 щепотки соли. Тщательно взбейте все ингредиенты с помощью миксера. У вас должна получиться, хороша пена, а объем смеси увеличится примерно в 2 раза.

Шаг 3. В маленькой мисочке погасите соду уксусом. Влейте гашеную соду к яйцам. Муку обязательно просейте через сито (это принесет ей кислород и поможет блинам стать нежными и воздушными). По чуть-чуть добавляйте муку к остальным ингредиентам, не забывая постоянно помешивать. В зависимости от качества муки, вам может понадобиться ее как меньше, так и больше. Ориентируйтесь на то, что готовое тесто должно напоминать кефир с высоким процентом жирности (если тесто получится более густым, то ни о каких дырочках и ажурности можно и не мечтать).

Шаг 4. Влейте в тесто 2 столовые ложки растительного масла и снова взбейте тесто миксером. Итак, самое главное в приготовлении блинов позади. Дайте тесту настояться в течение получаса (за это время сода начнет свою работу и на поверхности теста появятся пузырьки).

Шаг 5. Сковороду, на которой вы будете жарить блины, нужно очень хорошо нагреть. Добавьте немного масла и налейте тесто достаточно тонким слоем. Дайте тесту растечься по всему дну сковороды и жарьте блины на среднем огне. Точное время назвать сложно, ориентируйтесь на то, что перед тем, как перевернуть блинчик на другую сторону, на его поверхности должны лопнуть все пузырьки.

Шаг 6. Подавать эти чудесные блинчики нужно в теплом виде.

Приятного вам аппетита!

Ажурные блинчики на молоке с дырочками

Ажурные блинчики – это просто находка для быстрого и вкусного завтрака для всей семьи. Они получаются такими вкусными, что ваши родные будут просить добавку. Готовятся ажурные блины на молоке очень просто, с ними может справиться даже начинающая хозяйка.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Молоко – 0,5-0,6 л

Подсолнечное масло – 1 ст. л.

Соль поваренная – по вкусу

Песок сахарный – 1,5 ст. л.

Мука пшеничная – 180-200 гр.

Сода пищевая – 0,5-1 ч. л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала нужно смещать в достаточно глубокой миске яйца, немного соли и полторы ложки сахарного песка. Миксером взбейте яйца с сахаром до увеличения яичной массы в объеме примерно в 1,5 раза.

Шаг 2. Добавьте к яичной массе 1,5 столовые ложки растительного масла и 300 миллилитров молока. Взбивать при этом прекращать не нужно, все ингредиенты добавляются в процессе взбивания.

Шаг 3. 180 грамм муки просейте через сито в глубокую миску, а затем постепенно, понемногу добавьте муку в тесто. Тщательно перемешивайте тесто после каждого добавления муки. Теперь можно добавить оставшуюся часть молока и соду. Соду предварительно нужно погасить уксусом в небольшой емкости и только потом добавлять к остальным ингредиентам. В итоге у вас должно получиться тесто, достаточно густое по консистенции, примерно, как сметана с высоким процентом жирности.

Шаг 4. После того, как тесто хорошо вымешано, нужно дать ему отдохнуть около часа. За это время мука в тесте хорошо разойдется, а сода начнет свое действие.

Шаг 5. На хорошо нагретую сковородку, только перед выпеканием первого блинчика, налейте 1-2 столовые ложки растительного масла (лучше использовать масло подсолнечника без вкуса и запаха). На середину сковороды налейте половник теста и проверните сковородку за ручку по часовой стрелке. Тесто должно полностью покрыть дно сковороды. Выпекайте ажурные блинчики с каждой стороны до тех пор, пока не появятся дырочки, а краешек блина не начнет покрываться золотистой корочкой.

Шаг 6. Тонкие ажурные блинчики великолепно сочетаются со всевозможными сладкими начинками, а также сметаной, медом и кленовым сиропом.

Кушайте на здоровье!

Заварные блинчики на молоке с кипятком

Приготовить красивые ажурные блинчики – это целое искусство. Внимательно прочитайте наш рецепт, и вы узнаете все тонкости приготовления этого блюда. Блинчики получаются очень вкусными, нежными и ароматными. Никто не сможет устоять.

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 1 стакан

Сахарный песок – 1,5 ст. л.

Яйца – 2 шт.

Кипящая вода – чуть больше половины стакана

Молоко – 1 стакан

Подсолнечное масло – 1-2 ст. л.

Соль поваренная – ½ чайной ложки

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите достаточно глубокую миску для взбивания. Разбейте в нее 2 куриных яйца, добавьте ½ чайной ложки поваренной соли и полторы столовые ложки сахара. Возьмите миксер и взбейте все ингредиенты, которые находятся в миске в течение 3-5 минут. За это время масса приобретет светлый оттенок, увеличится в объеме и превратится в пену.

Шаг 2. Тонкой струйкой влейте во взбитые яйца молоко комнатной температуры. Снова взбейте все ингредиенты.

Шаг 3. Пшеничную муку просейте в отдельную емкость с помощью специальной кружки-сита. Просеянную муку постепенно введите в тесто, непрерывно помешивая тесто венчиком. Муку нужно просеивать в обязательном порядке, так вы избавитесь от комочков и обогатите тесто кислородом, что положительно скажется на качестве и текстуре блинов.

Шаг 4. Теперь в тесто, которое по консистенции стало похоже на густую сметану, нужно добавить 2/3 стакана только что закипевшей воды. Тщательно перемешайте и добавьте в тесто 1-2 столовые ложки растительного масла без запаха (так блины не будут подгорать на сковороде).

Шаг 5. Сковороду для жарки блинов нужно предварительно хорошенько раскалить. Когда дно сковороды как следует, нагреется, смажьте его небольшим количеством подсолнечного масла (например, с помощью силиконовой кисточки) и налейте 1 половник теста. Равномерно распределите тесто по всей сковороде и жарьте блин на среднем огне до тех пор, пока его края не начнут приобретать золотистый оттенок. Переверните блинчик и обжарьте его с другой стороны в течение 1-1,5 минут.

Шаг 6. Готовые ажурные блинчики на кипятке лучше всего подавать, полив джемом или сметаной.

Приятного вам аппетита!

Вкусные тонкие блины на молоке с содой

Легкие и нежные блинчики поднимут с утра настроение своим чудесным ароматом и приятным вкусом. Такое лакомство будет прекрасным началом и зарядом бодрости на весь день.

Ингредиенты:

Мука – 170 г

Сахар – 2 ст. л.

Молоко – 0,4 л

Яйца куриные – 2 шт.

Сода пищевая – 1 ч. л.

Уксус – 0,5 ст. л.

Соль – маленькая щепотка

Масло подсолнечное без запаха – 30 мл

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления теста для тонких блинов нам потребуется теплое молоко. Аккуратно нагрейте его на плите до температуры примерно 35-40ºС. Поочередно вбейте в теплое молоко два яйца и немного взбейте тесто при помощи венчика.

Шаг 2. Теперь добавьте нужное вам количество сахара (изначально указано 2 столовые ложки, но это из расчета на несладкие блинчики, если вы хотите, то можете увеличить его количество либо отрегулировать его в процессе приготовления после дегустации первого блина) и щепотку соли. Снова перемешайте.

Шаг 3. Соду нужно погасить. Не поленитесь сделать это не в ложке, а в небольшой емкости. Таким образом, сода лучше раствориться и будет действовать более активно. Перелейте гашеную соду в тесто.

Шаг 4. Муку перед добавлением в блинное тесто обязательно просейте. Добавлять муку нужно постепенно, небольшими порциями и тщательно вымешивая. Так вы сможете контролировать ее количество, потому что может оказаться, что вам потребуется большее или меньшее количество муки по сравнению с указанными изначально ингредиентами.

Шаг 5. В самом конце добавьте 1-2 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла и снова тщательно все перемешайте. По консистенции тесто должно быть похоже на густую сметану. Если у вас получилось не так, добавьте муки (если тесто жидкое), либо добавьте молока (если тесто густое).

Шаг 6. Теперь тесту нужно постоять около 30 минут, чтобы мука успела разойтись, а сода начала свою работу. По истечении указанного времени, приступайте к жарке блинов.

Шаг 7. Выпекать тонкие блинчики на молоке и соде нужно на очень хорошо разогретой сковороде, выдерживая по 1,5 минуты с каждой стороны (примерно).

Шаг 8. Готовые блинчики нужно подавать в теплом виде, приправив медом, вареньем или сметаной.

Как испечь тонкие блинчики на кислом молоке?

Часто случается так, что в холодильнике остается прокисшее молоко. Конечно, можно его выбросить, но у экономной хозяйки даже такой продукт найдет свое применение. Например, на основе прокисшего молока можно приготовить замечательный завтрак для всей семьи: тонкие ажурные блинчики.

Ингредиенты:

Молоко (скисшее) – 500 мл

Яйца куриные – 3 шт.

Пшеничная мука – 1 стакан

Соль – ½ ч. л.

Сахарный песок – 2 ст. л.

Масло подсолнечное – 5 ст. л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом хорошо взбейте яйца и сахарный песок. Можно это делать венчиком для взбивания, но лучше миксером, это будет и быстрее, и качественнее.

Шаг 2. Когда яйца как следует, взобьются, влейте в них половину молока. Снова тщательно перемешайте.

Шаг 3. Стакан муки нужно просеять через сито в отдельную мисочку, а затем начать понемногу добавлять в тесто. Во время добавления муки постоянно помешивайте тесто, чтобы не образовались комочки. Такое постепенное добавление муки позволяет вам отлично контролировать консистенцию теста и не допустить такой ситуации, когда тесто получается излишне густым.

Шаг 4. Теперь нужно добавить к тесту оставшуюся половину кислого молока, 2 столовые ложки подсолнечного масла без запаха и снова тщательно перемешать тесто. Еще раз оцените консистенцию теста, оно должно быть примерно таким же, как у сметаны. Если вам кажется, что тесто жидковато – всыпьте еще немного муки, если кажется, что оно густое – добавьте еще немного кислого молока.

Шаг 5. Прежде чем приступить к жарке блинов, как следует, прокалите сковородку. Далее, перед выпеканием первого блина, смажьте дно сковороды 1-2 столовыми ложками подсолнечного масла. В дальнейшем масло вам, скорее всего не понадобится, потому что в тесте присутствует растительное масло и блины не должны прилипать к сковороде.

Шаг 6. Налейте на горячую сковороду один половник теста и распределите его по всему дну сковороды, повращав ее во все стороны. Жарьте блины по 1-1,5 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Шаг 7. Готовые блинчики прекрасно дополняются сметаной, вареньем или медом. Подавать их нужно в теплом виде.

Приятного вам аппетита!

Простой и вкусный рецепт сладких блинов на молоке

Очень простой, но вкусный рецепт тонких блинчиков к завтраку на молоке. Готовятся они предельно просто из самых простых продуктов, которые найдутся на любой кухне. При точном соблюдении пропорций замечательный результат гарантирован.

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 1 стакан

Сахарный песок – 3,5 ст. л.

Молоко – 0,2 л

Куриные яйца – 3 шт.

Соль – 1 ч. л.

Растительное масло – 3 ст. л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Правильно замешанное тесто – основной гарант получившихся блинов. Поэтому следуйте в точности рецепту. Вначале разбейте в достаточно глубокую миску 3 яйца, всыпьте к ним чайную ложку поваренной соли, 3,5 столовые ложки сахара и перемешайте. Тонкой струйкой влейте 200 миллилитров молока и тщательно взбейте венчиком для взбивания, пока масса не станет однородной.

Шаг 2. 200 грамм муки сначала просейте в отдельную миску. Этот прием поможет вам избежать образования комочков и обогатит муку кислородом, который придаст блинчикам легкость и пористость. Аккуратно и постепенно добавьте небольшими порциями просеянную муку к взбитым яйцам, тщательно перемешивая тесто.

Шаг 3. В готовое тесто добавьте 3 столовые ложки рафинированного растительного масла, и снова тщательно все перемешайте. Оставьте тесто при комнатной температуре минут на 20-30, чтобы мука успела, как следует разойтись.

Шаг 4. На хорошо раскаленную сковороду налейте 1 столовую ложку масла, равномерно распределив его по всей поверхности. Налейте тесто половником и жарьте блинчики с каждой стороны примерно по 1-1,5 минуты на среднем огне.

Шаг 5. Готовые блинчики нужно подавать в теплом виде в сочетании, как со сладкими, так и другими начинками (творог, сыр и т.д.).

Приятного вам аппетита!

Тонкие блины на молоке и воде без яиц

Вам захотелось приготовить ароматные блинчики, но в холодильнике закончились все яйца? Не беда, на этот случай мы приготовили для вас замечательный рецепт ажурных блинов без яиц. Попробуйте, и мы более чем уверены, что они завоюют любовь в вашем сердце.

Ингредиенты:

Мука – 1 стакан

Соль поваренная – ½ ч. л.

Молоко – 1 стакан

Масло подсолнечное – 2 ст. л.

Сахарный песок – 3 ст. л.

Вода питьевая – 160 мл

Сода – чуть меньше половины ч. л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В этом рецепте сначала нужно смешать все сухие ингредиенты и только потом добавить жидкие. Поэтому, сначала просейте 1 стакан пшеничной муки в глубокую миску и добавьте к нему одну треть чайной ложки соды, 3 столовые ложки сахара и половину чайной ложки соли. Тщательно перемешайте все сыпучие ингредиенты. Обратите внимание, что соду гасить не нужно.

Шаг 2. Добавьте в миску небольшими порциями стакан молока. Хорошо перемешайте, потому что тесто получится достаточно густым.

Шаг 3. К блинному тесту добавьте указанное количество растительного масла без запаха и 160 миллилитров воды, охлажденной до комнатной температуры. Замесите тесто, которое по своей консистенции будет напоминать кефир (даже немного жиже).

Шаг 4. Перед тем как начать печь блины, смажьте сильно раскаленную сковородку небольшим количеством растительного масла, смазывать нужно только в начале жарки, потому что в состав блинов входит растительное масло, которое в дальнейшем не даст им пригорать.

Шаг 5. Налейте половник теста на подготовленную сковородку и обжарьте блин с обеих сторон до образования золотистой корочки. Подаются блинчики в теплом виде как самостоятельное блюдо или с различными начинками и гарнирами.

Приятного аппетита вам и вашим близким!

Пошаговый рецепт приготовления блинов на сухом молоке

Если так получилось, что у вас в холодильнике не оказалось ни свежего, ни кислого молока, этот рецепт должен вам помочь. Приготовить тонкие ажурные блинчики можно и на сухом молоке. По вкусу они получаются ничуть не хуже традиционных блинов. Попробуйте и убедитесь сами.

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 10 ст. л.

Куриные яйца – 2 шт.

Молоко сухое – 2 ст. л.

Вода – 400-500 мл

Соль – по вкусу

Подсолнечное масло – 2 ст. л.

Сахарный песок – 2 ст. л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске нужно растворить 2 столовые ложки сухого молока в 400 миллилитрах воды. Это самый важный и ответственный момент в этом рецепте приготовления блинов. Главное не допустить того, чтобы образовывались комочки. Поэтому, лучше всего взбивать не венчиком или миксером, а блендером.

Шаг 2. Вбейте в получившееся молоко 2 яйца, добавьте щепотку соли и 2 столовые ложки сахарного песка. Снова хорошо все взбейте.

Шаг 3. Заранее просеянную муку введите в тесто небольшими порциями, не прекращая взбивать компоненты теста.

Шаг 4. В самом конце добавьте в тесто 2 столовые ложки растительного масла (это убережет ваши блинчики от пригорания к сковороде в процессе жарки). Оставьте тесто при комнатной температуре настояться. Обычно достаточно 20 минут, чтобы тесто успело разойтись.

Шаг 5. Сковороду как следует, раскалите, затем смажьте небольшим количеством подсолнечного масла без запаха и начинайте жарить блины на среднем огне. Обжаривать нужно с каждой стороны до образования румяной корочки.

Шаг 6. Подавать тонкие блинчики на сухом молоке нужно в теплом виде, приправив сметаной или вареньем.

Приятного вам аппетита!

Тонкие блинчики с дырочками на молоке и дрожжах

Очень домашний и уютный рецепт нежных, мягких как облачко и ароматных блинчиков. Времени на их приготовление потребуется несколько больше, чем обычно, но результат того стоит – блины получаются восхитительными.

Ингредиенты:

Куриные яйца – 2 шт.

Пшеничная мука – 0,5 кг

Сахарный песок – 35 г

Соль – ¼ ч. л.

Молоко – 900 мл

Дрожжи сухие – 11 г

Подсолнечное масло – 4 ст. л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Налейте в стакан 100 миллилитров молока. Поставьте его в микроволновку и нагрейте до теплого (не горячего) состояния. Всыпьте в теплое молоко одну столовую ложку сахара и 11 грамм дрожжей. Перемешайте и поставьте в тепло на полчаса.

Шаг 2. В миску разбейте два яйца, всыпьте весь сахар и взбейте оба ингредиента миксером до пены. Теперь можно к яйцам влить дрожжи, которые к этому моменту уже начали активно работать. Долейте 800 миллилитров молока (нагрейте его на плите до теплого состояния). Перемешайте, чтобы тесто приобрело однородную консистенцию.

Шаг 3. В отдельную глубокую миску нужно просеять муку. Если муку не просеивать, а непосредственно сразу отправить в тесто, то вы столкнетесь с проблемой образования комочков. Кроме того, дрожжам будет намного сложнее сделать такое тесто мягким и воздушным.

Шаг 4. Небольшими порциями всыпьте просеянную муку в блинное тесто. После добавления каждой новой партии, хорошенько перемешивайте тесто. Присолите тесто щепоткой соли и добавьте 2 столовые ложки растительного масла без запаха.

Шаг 5. Миску с тестом закройте пищевой пленкой таким образом, чтобы внутрь абсолютно не попадал воздух. Оставьте тесто в таком состоянии еще на полчаса в теплом месте без сквозняков.

Шаг 6. Когда пройдет 30 минут, снимите пленку, перемешайте подросшее тесто и опять накройте пленкой. Снова поставьте тесто в тепло на 25-30 минут. После этого снова перемешайте блинное тесто и влейте в него оставшееся подсолнечное масло.

Шаг 7. Дрожжевые блинчики нужно жарить на очень хорошо разогретой сковороде. Когда на поверхности блина появятся дырочки и сама она побелеет – можно переворачивать. Итого, на каждую сторону у вас уйдет примерно по 1 минуте.

Шаг 8. Такие блинчики очень вкусно есть с пылу с жару, вприкуску с вареньем, медом, сгущенкой или сметаной.

Приятного аппетита вам и вашим близким!