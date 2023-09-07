Рецепт: Яблочный сок — на зиму

Ингредиенты:

яблоки — 10 кг;

сахар — по вкусу

Способ приготовления: Расскажу свой способ приготовления яблочного сока на зиму.

Для сока подойдут спелые и сочные яблочки, те, что попадали с дерева и побились тоже подойдут.

Хорошо мою все яблочки проточной водой. Очищаю шкурочку, режу на четвертинки и удаляю серединку, битые места также удаляю. Подготовленные чистые яблочки я режу на кусочки, так, чтобы яблоки хорошо пропускались через соковыжималку.

Подготовленные яблоки пропускаю через соковыжималку (у меня соковыжималка еще советского образца).

Для соковыжималки яблоки можно не очищать от кожуры, соковыжималка сама ее отделяет в жмых.

Но я очищаю для того, чтобы соковыжималка меньше забивалась жмыхом и приходилось реже ее очищать. Так процесс будет быстрее. Когда яблоки все пропущены через соковыжималку, сок выливаю в кастрюлю и ставлю на огонь.

Добавляю сахар по вкусу и довожу до кипения. Пока сок нагревается, подготавливаю баночки с крышечками, провожу «обряд» стерилизации.

Готовый сок разливаю по баночкам и закатываю. Баночки с соком ставлю крышечкой вниз и укутываю.

Время приготовления: 3 ч. Примерная стоимость порции: 200 руб.