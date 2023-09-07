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Рецепт: Яблочный сок — на зиму

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Рецепт: Яблочный сок — на зиму

Ингредиенты:
яблоки — 10 кг;
сахар — по вкусу
Способ приготовления: Расскажу свой способ приготовления яблочного сока на зиму.

Для сока подойдут спелые и сочные яблочки, те, что попадали с дерева и побились тоже подойдут.

Хорошо мою все яблочки проточной водой. Очищаю шкурочку, режу на четвертинки и удаляю серединку, битые места также удаляю. Подготовленные чистые яблочки я режу на кусочки, так, чтобы яблоки хорошо пропускались через соковыжималку.

Рецепт: Яблочный сок - на зиму

Подготовленные яблоки пропускаю через соковыжималку (у меня соковыжималка еще советского образца).

Рецепт: Яблочный сок - на зиму

Для соковыжималки яблоки можно не очищать от кожуры, соковыжималка сама ее отделяет в жмых.

Рецепт: Яблочный сок - на зиму

Но я очищаю для того, чтобы соковыжималка меньше забивалась жмыхом и приходилось реже ее очищать. Так процесс будет быстрее. Когда яблоки все пропущены через соковыжималку, сок выливаю в кастрюлю и ставлю на огонь.

Рецепт: Яблочный сок - на зиму

Добавляю сахар по вкусу и довожу до кипения. Пока сок нагревается, подготавливаю баночки с крышечками, провожу «обряд» стерилизации.

Рецепт: Яблочный сок - на зиму

Готовый сок разливаю по баночкам и закатываю. Баночки с соком ставлю крышечкой вниз и укутываю.

Время приготовления: 3 ч. Примерная стоимость порции: 200 руб.

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