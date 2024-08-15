ТОП-3 бюджетных модели марки Опель!

Какой недорогой Opel с пробегом купить в 2024 году?

Массовые продажи Опелей в России начались в середине нулевых. Через некоторое время Астру начали собирать на заводе в Санкт-Петербурге. На самом деле в нашей стране эта марка достаточно популярная, но многие на эти машины смотрят с призрением. Разберем, какие модели стоит покупать, чтобы Опелевая мастерская не стала вторым домом.

Corsa

Opel Corsa – это компактный хетчбэк, который станет отличным вариантом для тех, кто хочет заполучить «немца», но не располагает большим бюджетом. Изучая доски объявлений в интернете, можно понять, что неплохой вариант можно подобрать в пределах 400 тысяч рублей.

Рассмотрим плюсы Опеля Корса:

Кузов. Кузовные элементы долгое время не подвергаются коррозии. Это достигается за счет заводской оцинковке и качественному лакокрасочному покрытию. Серьезная ржавчина встречается либо на очень запущенных машинах, либо на тех, которые побывали в ДТП. При осмотре Корсы с пробегом, стоит уделить внимание проблемным местам, а именно: аркам, зона ручек дверей и низ кузова.

Подвеска. Ездить в этом Опеле комфортно за счет сбалансированности подвески. К тому же у нее простая конструкция, даже если что-то сломается, то за ремонт возьмутся в любом СТО и ценник на работу будет приемлемым;

Мотор. Двигатель имеет хороший ресурс и не расходует много бензина.

Безопасность. Даже в базовой комплектации автомобиль оснащается полным набором подушек безопасности.

За небольшие деньги вы станете владельцем стильного, экономичного и маневренного хетчбека, который уверенно чувствует себя в городе.

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Astra

Поскольку сборка этой модели проводилась непосредственно на российских заводах, эта модель стала одной из самых популярных в нашей стране. Глядя на этот автомобиль, появляются только положительные впечатления.

Но внешность это не единственное достоинство Опель Астра:

Выбор двигателей. В линейке представлено разнообразие силовых агрегатов, это как атмосферные, так и турбированные моторы. Нареканий на качество не возникает.

Салон. Интерьер выполнен из качественных материалов – это мягкий пластик и приятная на ощупь ткань.

Недорогие запчасти.

Качественное лакокрасочное покрытие. Автомобилям уже более 10 лет, а покрытие на большинстве представителей сохранилось в приличном виде. Очаги коррозии встречаются редко, а при появлении сколов под краской можно наблюдать оцинкованный металл, который не скоро начнет гнить.

Морозоустойчивость. Исправная Опель Астра заведется при любых морозах, независимо от типа и объема двигателя.

Стоимость этих машин на вторичном рынке приблизительно такая же, как и в случае с Опель Корса – от 400 тысяч рублей.

Vectra

Небольшая цена на вторичном рынке у автомобилей Опель Вектра. На российских дорогах много таких машин, поэтому можно достаточно легко сложить о них мнение. При этом чаще всего встречается рестайлинговая Opel Vectra третьего поколения.

У нее такие преимущества:

Кузов. Похвалы заслуживает качество металла, который вдобавок от коррозии обработан гальваническим методом.

Обзорность. Конструкция окон, стоек и зеркал хорошо продуманна, чтобы практически не осталось слепых зон.

Сиденья. Кресла водителя и пассажира можно настроить под себя.

Просторный салон и багажник. Для багажа места будет очень много, если сложить задний ряд сидений.

Управляемость. Вектра оснащена независимой подвеской, надежными тормозами и отзывчивым рулем, что делает управление предсказуемым и безопасным.

Разнообразие двигателей.

Это добротный автомобиль. Если поискать, то удастся найти представителя, который способен прослужить еще лет 10 и больше.