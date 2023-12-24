Намного вкуснее и полезнее колбасы. Скумбрия которая всех удивит — 4 рецепта вкусных намазок

Паштеты всегда были вкусной намазкой, которой покрывали хлеб. Как правило, такие паштеты подавали на стол знатным людям.

Готовились паштеты по-разному. Были и мясные, рыбные, куриные паштеты.

Сейчас паштет считается доступным продуктом. Его нередко можно увидеть на праздничном столе в качестве закуски. Но, стоит ли покупать для праздника паштет?

На самом деле магазинный паштет намного хуже, чем натуральный. То есть, приготовленный своими руками. Вы сможете подобрать вкусные и качественные продукты для своего паштета.

Приготовим паштеты из скумбрии.

Ингредиенты для паштета из скумбрии:

Скумбрия потрошеная — 800 г;

Овощной бульон — 500 мл;

Кориандр целый — 1/2 ч. л.;

Перец душистый горошек — 6 шт.;

Перец чёрный горошек — 10 шт.;

Гвоздика — бутон;

Соль;

Яйцо — 4 шт.;

Оливковое масло — 25 г;

Чеснок — 3 зубчика;

Орегано — 1 ч. л.;

Перец чёрный молотый — 1/4 ч. л.

Приготовление паштета из скумбрии:

Скумбрию нарезаем на небольшие кусочки. В горячий бульон добавляем кориандр, перец душистый, перец черный горошком и гвоздику с солью.

Кладем в кастрюлю рыбу, накрываем крышкой и варим на медленном огне 20-25 минут. Оставляем скумбрию остывать в бульоне. В это время отвариваем вкрутую яйца, очищаем.

Избавляем скумбрию от костей, кусочки измельчаем в миску. Аналогично измельчаем яйца, вливаем оливковое масло, орегано и перец черный молотый.

Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем в смесь. При помощи блендера измельчаем смесь до состояния однородной массы.

Делим паштет на 4 равные части.

Для приготовления паштета с грибами, очищаем 60 грамм шампиньонов и натираем на крупной терке. В сковороде на растительном масле пассируем грибы с тимьяном.

Добавляем жареные грибы в один из паштетов, перемешиваем.

Для второго варианта шинкуем 10 грамм укропа, смешиваем с паштетом и 50 граммами творожного сыра.

Третий вариант паштета является смешением самого паштета с мелко нарезанным соленым огурцом и болгарским перцем.

Четвёртый вариант, это паштет основа, который получился изначально.

Оставляем все 4 вида паштета в холодильнике на 6 часов под крышками.

Такие паштеты можно замораживать в холодильнике.

Подавать паштет рекомендуется на куске слегка сухого хлеба.