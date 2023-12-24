Намного вкуснее и полезнее колбасы. Скумбрия которая всех удивит — 4 рецепта вкусных намазок

Паштеты всегда были вкусной намазкой, которой покрывали хлеб. Как правило, такие паштеты подавали на стол знатным людям.
Готовились паштеты по-разному. Были и мясные, рыбные, куриные паштеты.
Сейчас паштет считается доступным продуктом. Его нередко можно увидеть на праздничном столе в качестве закуски. Но, стоит ли покупать для праздника паштет?
На самом деле магазинный паштет намного хуже, чем натуральный. То есть, приготовленный своими руками. Вы сможете подобрать вкусные и качественные продукты для своего паштета.
Приготовим паштеты из скумбрии.
Ингредиенты для паштета из скумбрии:
- Скумбрия потрошеная — 800 г;
- Овощной бульон — 500 мл;
- Кориандр целый — 1/2 ч. л.;
- Перец душистый горошек — 6 шт.;
- Перец чёрный горошек — 10 шт.;
- Гвоздика — бутон;
- Соль;
- Яйцо — 4 шт.;
- Оливковое масло — 25 г;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Орегано — 1 ч. л.;
- Перец чёрный молотый — 1/4 ч. л.
Приготовление паштета из скумбрии:
Скумбрию нарезаем на небольшие кусочки. В горячий бульон добавляем кориандр, перец душистый, перец черный горошком и гвоздику с солью.
Кладем в кастрюлю рыбу, накрываем крышкой и варим на медленном огне 20-25 минут. Оставляем скумбрию остывать в бульоне. В это время отвариваем вкрутую яйца, очищаем.
Избавляем скумбрию от костей, кусочки измельчаем в миску. Аналогично измельчаем яйца, вливаем оливковое масло, орегано и перец черный молотый.
Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем в смесь. При помощи блендера измельчаем смесь до состояния однородной массы.
Делим паштет на 4 равные части.
Для приготовления паштета с грибами, очищаем 60 грамм шампиньонов и натираем на крупной терке. В сковороде на растительном масле пассируем грибы с тимьяном.
Добавляем жареные грибы в один из паштетов, перемешиваем.
Для второго варианта шинкуем 10 грамм укропа, смешиваем с паштетом и 50 граммами творожного сыра.
Третий вариант паштета является смешением самого паштета с мелко нарезанным соленым огурцом и болгарским перцем.
Четвёртый вариант, это паштет основа, который получился изначально.
Оставляем все 4 вида паштета в холодильнике на 6 часов под крышками.
Такие паштеты можно замораживать в холодильнике.
Подавать паштет рекомендуется на куске слегка сухого хлеба.