ТОП-5 компактных кальянов для туризма

Бытует мнение, что кальян обязательно должен быть высоким. Мол, только в этом случае обеспечивается должная тяга, оптимальная пропорция табачного дыма и ароматических композиций. На деле же существуют и компактные кальяны, которые отличаются только дизайном. В плане функционала — они идентичные. Но за счет своих небольших размеров их можно использовать как «походные», в том числе для туризма. Разбираемся, какие компактные кальяны самые лучшие.

Как правильно пользоваться мини кальянами

Весомых отличий в использовании компактных кальянов нет. Следует лишь придерживаться данных рекомендаций:

отдавать предпочтение жаростойким сортам табака;

для розжига использовать меньшее количество углей, так же не стоит слишком часто их раздувать, продувать;

в чашу наливать меньше воды, нежели обычно.

В остальном — процесс курения ничем не отличается. И также есть модели, в которых предусмотрена возможность регулировать тягу, а также где она статична (классическая).

Итак, ТОП-5 компактных маленьких кальянов, которые удобно брать с собой:

Voodoo Smoke VoLT

Один из самых компактных кальянов, его высота составляет чуть больше 12 сантиметров. Дизайн минималистичный, конструкция частично разборная: с легкостью поместится не только в рюкзак, но и даже в большинство дамских сумочек.

Из минусов выделяют только то, что разъем для продувки расположен под блюдцем. Но стоит помнить, что кальяны таких размеров в первую очередь предназначены для туризма. А потому не требуют слишком частой продувки.

Дополнительным плюсом является доступная цена: всего в районе 7 тысяч рублей. Все материалы жаростойкие, устойчивые к коррозии, а также совершенно не впитывают сторонние запахи.

Hoob Mars Mini

Кальян отечественного производства. В собранном виде его высота составляет около 45 сантиметров. Но большинство элементов снимаются как обвес. А ещё здесь регулирующийся диффузор. Так что от «стационарных» кальянов в плане функциональности этот ни в чем не уступает. И он представлен в широком спектре цветовых вариаций. Но самой популярной среди них является «металлик». К качеству используемых материалов у покупателей также никаких нареканий не возникает.

MattPear Mini S

Очень компактный кальян с быстросъемным блюдцем. На его «подготовку» к курению затрачивается не более 5 минут. При этом он помещается даже в очень компактном рюкзаке. И здесь используется магнитное крепление шланга.

Материалы — очень надежные и долговечные, что подтверждается официальной длительной гарантией от производителя. Ни колбу, ни чашу разбить здесь не получится. И на практике оказывается, что даже через несколько лет активного использования сохраняет свой первоначальный вид. Смотрится одновременно просто, лаконично, классически.

Средняя цена — в районе 10 тысяч рублей. Выбрать комплектацию данной модели можно на сайте MattPear — https://mattpear.co/hookahs/mini/komplekt_mini_s/

DSH Sky

Мини кальян для походов. В собранном виде высота — 35 сантиметров, после разборки — 19 сантиметров (высота колбы). Производится из нержавейки, крепления выполнены на о-рингах. Предусмотрен продувной клапан с аналогичным креплением, что позволяет прямо в процессе курения управлять дымом.

Из минусов: слишком тонкое блюдце, требующее к себе осторожного обращения. При падении на твердую поверхность оно может разбиться, так что желательно дополнительно приобрести кейс или чехол для переноски и транспортировки.

VooDoo Smoke Down

При производстве данного кальяна производитель делал упор на простоту обслуживания, чтобы это можно было выполнить буквально «в походных» условиях. При этом здесь используются магнитные соединители, а форма самой чаши сделана таковой, чтобы обеспечивать «вращение» дыма во время тяги. Это позволяет ему дополнительно охлаждаться. Цветовых вариаций кальяна — множество. Материалы — среднего качества, но также производитель предоставляет длительную гарантию.

Из недостатков можно выделить лишь то, что не лучшим образом кальян подходит для курения слишком влажных смесей: сироп начинает стекать нитями вниз. И после этого его сложно будет качественно продуть и очистить. В остальном — удобный компактный вариант.

Подведем итог. Небольшие по размеру кальяны для туризма — существуют. Они обеспечивают такое же приятное курение, как и большие. Главное — четко придерживаться инструкции по использованию и не забывать о своевременном обслуживании конструкций.

А посмотреть и выбрать другие качественные кальяны, помимо компактных, можно, перейдя в магазин кальянов.