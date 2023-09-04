Компания «ТрилайнСистемс» готова расширить спутниковую инфраструктуру в России

Развитие глобальных спутниковых технологий требует активного участия большинства стран, особенно тех, которые активно развивают космическую отрасль. К таким странам относится и Россия. По итогам 2022 года наша страна нарастила количество запущенных космических аппаратов на 80%. Это рекордный показатель. Могут ли «земные» технологии ответить тем же и увеличить количество принимающих сигнал со спутников антенн?

По словам генерального конструктора компании «ТрилайнСистемс» Павла Зубенко, в 2022 и первой половине 2023 года наметился значительный прогресс в сфере спутникового телевидения. «Возросший спрос на этот формат получения информации требует от разработчиков создания наземной инфраструктуры для реализации масштабного проекта. И мы полностью готовы принять участие в осуществлении амбициозных планов», — подчеркивает Павел Зубенко.

Это в первую очередь касается обеспечения доступа жителей отдаленных регионов России. Для этого необходимы антенны большого диаметра, производство которых успешно налажено в компании «ТрилайнСистемс».

Не менее важную роль в расширении спутниковой группировки играют компактные антенны, принимающие сигнал для связи и вещания в небольших населенных пунктах. В условиях малых поселений не всегда можно обеспечить присутствие персонала для обслуживания антенны. Чтобы жители северных, дальневосточных и сибирских территорий получали качественный сигнал, нужно автоматизированное оборудование.

Помимо спутникового ТВ, требуется большое количество антенн для приема и передачи всевозможных данных — доступ в интернет, мониторинг погоды, картографирование осадков и пожаров и многое другое.

Увеличение числа спутниковых антенн на территории России, подавляющее большинство которых произведено на мощностях «ТрилайнСистемс», позволит предоставить доступ к интернету и спутниковому ТВ нескольким тысячам новых пользователей уже в течение года.

Такой результат станет возможен благодаря совместной космическо-наземной программе по запуску спутников и развертыванию инфраструктуры для приема сигналов на Земле.

Благодаря постоянному расширению ассортимента и внедрению инновационных решений, компания «ТрилайнСистемс» продолжает укреплять свои позиции на рынке и вносит значительный вклад в развитие отечественной спутниковой отрасли.

Руководство «ТрилайнСистемс» заявляет о полной готовности обеспечить потребности рынка и содействовать дальнейшему развитию отечественной орбитальной группировки.