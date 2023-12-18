Торт без духовки за 10 минут. Рецепт палочка-выручалочка на Новогодние праздники

Чизкейк — это один из самых узнаваемых тортов в мире. Его подают буквально во всех ресторанах и кафе. Бывают авторские чизкейки, а есть простые общеизвестные торты.

О чизкейках люди знали еще в Древней Греции. Там готовили сырный пирог. Готовили его из протертого сыра, муки и меда. Выпекали открытый пирог в печи, а затем подавали спортсменам. Считалось, что такой пирог помогает снять усталость с мышц, придает силы для будущих побед.

Сейчас торты не связаны со спортом, наоборот, являются противоположностью этого вида деятельности. Но, это не мешает людям готовить чизкейки на постоянной основе.

Ингредиенты для чизкейка:

печенье Савоярди — 200 г;

желтки яичные — 2 шт.;

сахар — 100 г;

сок 1 лимона;

кукурузный крахмал — 50 г;

молоко — 500 мл;

белый шоколад — 80 г.

Приготовление чизкейка:

Делим печенье Савоярди пополам поперек, обмакиваем в молоко. В кондитерскую форму выкладываем пергамент на дно, по бокам ставим печенье в молоке.

Полностью заставляем печеньем все дно формы.

Оно не должно лежать на дне, а именно стоять горизонтально.

Желтки яичные смешиваем с соком лимона и сахаром. Высыпаем в смесь крахмал, перемешиваем. Вливаем в смесь молоко, смешиваем компоненты и выливаем в сотейник.

На среднем огне, постоянно помешивая, доводим крем до загустения. В горячий крем кладем кусочки белого шоколада, растапливаем и смешиваем.

Выкладываем крем в форму с печеньем, распределяем по поверхности.

Оставляем торт на 1-2 часа в холодильнике до загустения и стабилизации.

После загустения можно снять кондитерское кольцо.

Кстати, чизкейк вполне можно превратить в Тирамису, если окунуть печенье в кофе.