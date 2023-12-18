Рецепт: Постный суп — С фасолью.

Ингредиенты:

картофель — 4 шт.;

морковь — 1 шт.;

репчатый лук — 1 шт,;

фасоль консервированная — 1 б.;

капуста белокочанная — 130 гр.;

соль — по вкусу.;

масло подсолнечное — 1 ст. л.;

томатная паста — 1 ч. л.;

тыква — 230 гр.

Способ приготовления: Мы не соблюдаем строгий пост, но все же готовлю постные блюда. Сегодня расскажу вам как я готовлю суп, желательно иметь банку фасоли (или заранее отварить сухую), а если фасоль есть, то в кастрюлю пойдут все овощи, которые есть в доме. Это картофель, репчатый лук, морковь, капуста и тыква.

Думаю не лишним будет сказать о том, что овощи перед нарезкой нужно очистить и помыть. Картофель нарезаю не большими кусочками

и отправляю в кастрюлю, которая уже стоит на огне, наполненная водой. Расчет продуктов на трёх -литровую кастрюлю.

Репчатый лук нарезаю относительно мелко. Морковь нарезаю квадратиками,

не играет роли натереть ли морковь, или нарезать произвольными кусочками. Вначале жарю не много лук, потом в сковороду добавляю морковь и не много обжариваю.

Нарезаю капусту

и отправляю в кастрюлю вместе с жареным луком и морковью.

У меня замороженная тыква, нарезаю ее небольшими кусочками

и отправляю в кастрюлю следом за капустой.

Если не любите тыкву, можно добавить побольше картофеля, либо капусты. Но, на мой взгляд, суп с тыквой хорош, да и цвет супа меняется в лучшую сторону.

Суп варю минут двадцать, только потом добавляю фасоль. У меня запечённая фасоль в томатном соусе. Она очень вкусная и в супе она играет не последнюю роль.

Довожу суп до кипения вместе с фасолью, предварительно добавила соль с травами, и суп уже готов.

Но для более насыщенного вкуса я добавляю томатную пасту.

Я ее не обжариваю, кладу сразу же в кастрюлю. Ещё пять минут и можно приглашать близких к столу. Постный ароматный и вкусный суп, только в тарелку малыша я добавляю сметану.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 30 мин.