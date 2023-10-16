Портал про города-курорты | Perekop

Торт «Элегантный» с тремя видами коржей и нежным кремом – десерт, который хочется еще и еще

На чтение: 3 минуты
Торт «Элегантный» с тремя видами коржей и нежным кремом – десерт, который хочется еще и еще

От этого торта будут в восторге все без преувеличения. Нежные коржи, рыхлый кокосовый слой и заварной крем – наслаждение для каждого!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Торт «Элегантный» – это сочетание трех видов лепешек: ванильного, со сгущенкой и кокосового, которые перемащены заварным кремом. Такая домашняя выпечка подойдет как к праздничному столу, так и к семейному чаепитию.

Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке

По желанию его можно украсить свечами и подать на день рождения или в качестве свадебного торта.

Рецепт торта «Элегантный»

  • Время: 6 часов
  • Порции: 8

Ингредиенты для первого коржа (4 штуки):
– 100 граммов сгущенки;
– 1 яйцо;
– 0,5 чайной ложки соды;
– 60 граммов сливочного масла;
– 300 граммов муки.

Приготовление:

  • В миске или чаше кухонной машины замешиваем тесто из перечисленных ингредиентов.
  • Разделяем его на 4 части и раскатываем эластичное тесто.
  • Выпекаем четыре коржа поочередно в разогретой духовке при 170 градусах 7 – 8 минут.

Ингредиенты для второго коржа (2 штуки):
– 250 граммов холодных сливок 33 – 36% жирности;
– 4 яйца;
– 120 граммов сахара;
– 700 граммов сливочного сыра;
– 50 граммов кукурузного крахмала;
– 1 чайная ложка ванильной пасты или экстракта.

Приготовление:

  • Взбиваем холодные сливки в кремовую структуру.
  • Яйца с сахаром взбиваем до загустения и осветления.
  • Сливочный творог объединяем со сливками, хорошо вымешиваем, добавляем 50 г кукурузного крахмала, чайную ложку ванильной пасты и вливаем взбитые яйца с сахаром. Хорошо все вымешиваем.
  • Разделяем тесто на двое и выпекаем лепешки в хорошо разогретой духовке при 180 градусах 30 – 35 минут.

Ингредиенты для третьего коржа (3 штуки):
– 5 белков;
– 100 граммов сахара;
– 150 граммов кокосовой стружки;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– 30 граммов муки.

Приготовление:

  • Яичные белки взбиваем вместе со 100 г сахара до устойчивых пиков.
  • Кокосовую стружку, кукурузный крахмал и муку смешиваем и осторожно вводим в белки.
  • Выпекаем в разогретой духовке 40 минут при 150 градусах.

Ингредиенты для крема:
– 5 яичных желтков;
– 100 граммов сахара;
– 25 граммов муки;
– 25 граммов кукурузного крахмала;
– 550 граммов молока;
– 50 граммов сливочного масла;
– 10 граммов ванильного экстракта;
– 250 граммов маскарпоне.

Приготовление:

  • Соединяем желтки, сахар, муку, крахмал, ванильную пасту – хорошо растираем. Доводим молоко до кипения. Вводим молоко в яичную массу, постоянно помешивая.
  • Ставим на огонь, постоянно мешаем, доводим до кипения. Добавляем масло, вымешиваем до полного растворения масла. Даем крему полностью остыть.
  • Перед уборкой торта к заварному крему добавляем маскарпоне. Осторожно соединяем миксером или перемешиваем лопаткой вручную. Можно добавить в крем еще 2 столовые ложки алкоголя (лошадка, водка, виски).
  • Собираем торт. Кладем два коржа из сгущенки, затем один корж ванильный. Далее кокосовый корж, снова корж ванильный и еще два коржа из сгущенки. Переводим все кремом.
  • Для поливки смешиваем 80 г белого шоколада, 60 г 33% горячих сливок.
  • Поливать шоколадом рекомендуем на следующий день, когда уплотнение стабилизируется и настоится.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить тыквенный крем-суп.

Что будем искать? Например,Человек