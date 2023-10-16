ГлавнаяРецептыТорт «Элегантный» с тремя видами коржей и нежным кремом – десерт, который хочется еще и еще Торт «Элегантный» с тремя видами коржей и нежным кремом – десерт, который хочется еще и еще На чтение: 3 минуты От этого торта будут в восторге все без преувеличения. Нежные коржи, рыхлый кокосовый слой и заварной крем – наслаждение для каждого! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Торт «Элегантный» – это сочетание трех видов лепешек: ванильного, со сгущенкой и кокосового, которые перемащены заварным кремом. Такая домашняя выпечка подойдет как к праздничному столу, так и к семейному чаепитию. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке По желанию его можно украсить свечами и подать на день рождения или в качестве свадебного торта. Рецепт торта «Элегантный» Время: 6 часов Порции: 8 Ингредиенты для первого коржа (4 штуки): – 100 граммов сгущенки; – 1 яйцо; – 0,5 чайной ложки соды; – 60 граммов сливочного масла; – 300 граммов муки. Приготовление: В миске или чаше кухонной машины замешиваем тесто из перечисленных ингредиентов. Разделяем его на 4 части и раскатываем эластичное тесто. Выпекаем четыре коржа поочередно в разогретой духовке при 170 градусах 7 – 8 минут. Ингредиенты для второго коржа (2 штуки): – 250 граммов холодных сливок 33 – 36% жирности; – 4 яйца; – 120 граммов сахара; – 700 граммов сливочного сыра; – 50 граммов кукурузного крахмала; – 1 чайная ложка ванильной пасты или экстракта. Приготовление: Взбиваем холодные сливки в кремовую структуру. Яйца с сахаром взбиваем до загустения и осветления. Сливочный творог объединяем со сливками, хорошо вымешиваем, добавляем 50 г кукурузного крахмала, чайную ложку ванильной пасты и вливаем взбитые яйца с сахаром. Хорошо все вымешиваем. Разделяем тесто на двое и выпекаем лепешки в хорошо разогретой духовке при 180 градусах 30 – 35 минут. Ингредиенты для третьего коржа (3 штуки): – 5 белков; – 100 граммов сахара; – 150 граммов кокосовой стружки; – 30 граммов кукурузного крахмала; – 30 граммов муки. Приготовление: Яичные белки взбиваем вместе со 100 г сахара до устойчивых пиков. Кокосовую стружку, кукурузный крахмал и муку смешиваем и осторожно вводим в белки. Выпекаем в разогретой духовке 40 минут при 150 градусах. Ингредиенты для крема: – 5 яичных желтков; – 100 граммов сахара; – 25 граммов муки; – 25 граммов кукурузного крахмала; – 550 граммов молока; – 50 граммов сливочного масла; – 10 граммов ванильного экстракта; – 250 граммов маскарпоне. Приготовление: Соединяем желтки, сахар, муку, крахмал, ванильную пасту – хорошо растираем. Доводим молоко до кипения. Вводим молоко в яичную массу, постоянно помешивая. Ставим на огонь, постоянно мешаем, доводим до кипения. Добавляем масло, вымешиваем до полного растворения масла. Даем крему полностью остыть. Перед уборкой торта к заварному крему добавляем маскарпоне. Осторожно соединяем миксером или перемешиваем лопаткой вручную. Можно добавить в крем еще 2 столовые ложки алкоголя (лошадка, водка, виски). Собираем торт. Кладем два коржа из сгущенки, затем один корж ванильный. Далее кокосовый корж, снова корж ванильный и еще два коржа из сгущенки. Переводим все кремом. Для поливки смешиваем 80 г белого шоколада, 60 г 33% горячих сливок. Поливать шоколадом рекомендуем на следующий день, когда уплотнение стабилизируется и настоится. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить тыквенный крем-суп. Поделитесь с друзьями