Торт «Элегантный» с тремя видами коржей и нежным кремом – десерт, который хочется еще и еще

От этого торта будут в восторге все без преувеличения. Нежные коржи, рыхлый кокосовый слой и заварной крем – наслаждение для каждого!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Торт «Элегантный» – это сочетание трех видов лепешек: ванильного, со сгущенкой и кокосового, которые перемащены заварным кремом. Такая домашняя выпечка подойдет как к праздничному столу, так и к семейному чаепитию.

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По желанию его можно украсить свечами и подать на день рождения или в качестве свадебного торта.

Рецепт торта «Элегантный»

Время: 6 часов

6 часов Порции: 8

Ингредиенты для первого коржа (4 штуки):

– 100 граммов сгущенки;

– 1 яйцо;

– 0,5 чайной ложки соды;

– 60 граммов сливочного масла;

– 300 граммов муки.

Приготовление:

В миске или чаше кухонной машины замешиваем тесто из перечисленных ингредиентов.

Разделяем его на 4 части и раскатываем эластичное тесто.

Выпекаем четыре коржа поочередно в разогретой духовке при 170 градусах 7 – 8 минут.

Ингредиенты для второго коржа (2 штуки):

– 250 граммов холодных сливок 33 – 36% жирности;

– 4 яйца;

– 120 граммов сахара;

– 700 граммов сливочного сыра;

– 50 граммов кукурузного крахмала;

– 1 чайная ложка ванильной пасты или экстракта.

Приготовление:

Взбиваем холодные сливки в кремовую структуру.

Яйца с сахаром взбиваем до загустения и осветления.

Сливочный творог объединяем со сливками, хорошо вымешиваем, добавляем 50 г кукурузного крахмала, чайную ложку ванильной пасты и вливаем взбитые яйца с сахаром. Хорошо все вымешиваем.

Разделяем тесто на двое и выпекаем лепешки в хорошо разогретой духовке при 180 градусах 30 – 35 минут.

Ингредиенты для третьего коржа (3 штуки):

– 5 белков;

– 100 граммов сахара;

– 150 граммов кокосовой стружки;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– 30 граммов муки.

Приготовление:

Яичные белки взбиваем вместе со 100 г сахара до устойчивых пиков.

Кокосовую стружку, кукурузный крахмал и муку смешиваем и осторожно вводим в белки.

Выпекаем в разогретой духовке 40 минут при 150 градусах.

Ингредиенты для крема:

– 5 яичных желтков;

– 100 граммов сахара;

– 25 граммов муки;

– 25 граммов кукурузного крахмала;

– 550 граммов молока;

– 50 граммов сливочного масла;

– 10 граммов ванильного экстракта;

– 250 граммов маскарпоне.

Приготовление:

Соединяем желтки, сахар, муку, крахмал, ванильную пасту – хорошо растираем. Доводим молоко до кипения. Вводим молоко в яичную массу, постоянно помешивая.

Ставим на огонь, постоянно мешаем, доводим до кипения. Добавляем масло, вымешиваем до полного растворения масла. Даем крему полностью остыть.

Перед уборкой торта к заварному крему добавляем маскарпоне. Осторожно соединяем миксером или перемешиваем лопаткой вручную. Можно добавить в крем еще 2 столовые ложки алкоголя (лошадка, водка, виски).

Собираем торт . Кладем два коржа из сгущенки, затем один корж ванильный. Далее кокосовый корж, снова корж ванильный и еще два коржа из сгущенки. Переводим все кремом.

. Кладем два коржа из сгущенки, затем один корж ванильный. Далее кокосовый корж, снова корж ванильный и еще два коржа из сгущенки. Переводим все кремом. Для поливки смешиваем 80 г белого шоколада, 60 г 33% горячих сливок.

Поливать шоколадом рекомендуем на следующий день, когда уплотнение стабилизируется и настоится.

Приятного аппетита!

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