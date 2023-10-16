Описание приготовления:

Черные грузди получаются ароматными, упругими и очень вкусными. Если грибы получились сильно солеными, промойте и залейте на небольшое время холодной водой. Готовые грибы не закрывайте винтовыми крышками, без доступа воздуха в них может развиться ботулизм, что может привести к серьезному отравлению.

Основной ингредиент: Грибы / Грузди Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Грузди 500 Грамм (черные)

Соль 20 Грамм

Хрен 1 Штука (листья)

Укроп 10 Грамм (ветки)

Чеснок 4 Зубчика

Перец черный горошком 4 Штуки

Количество порций 1

Калорийность

20 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Черные грузди на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления черных груздей на зиму. Грузди переберите и аккуратно почистите от грязи и листьев.

Выложите грузди в глубокую емкость и замочите в холодной воде на три дня. Нужно менять воду дважды в день. Затем промойте грибы и дайте воде стечь.

В посуду, где будите солить грузди, выложите часть зелени и насыпьте соль тонким слоем.

Укладывайте подготовленные черные грузди слоями, пересыпая каждый слой солью. Через два слоя грибов добавляйте немного зелени и нарезанный чеснок.

Верхний слой груздей посыпьте солью и полностью закройте зеленью.

Сверху выложите тарелку и установите груз, чтобы придавить грибы. Оставьте грузди в прохладном, темном месте на 45 дней.

Спустя время разложите черные грузди по чистым, сухим банкам и закройте крышками. Уберите на хранение в холодное, темное место.

Приятного аппетита!