Торт «Крошка»: рецепт без духовки

Раскатку коржей, выпекание бисквитов и трудоемкий процесс замешивания теста оставляем в прошлом. Готовим восхитительный торт «Крошка» без духовки. 30 потраченных минут — и шикарный десерт уже можно будет подавать к чаю.

Основа такого лакомства — песочная крошка. Чтобы ее сделать, понадобится мука, соль, сахар и масло (комнатной температуры). Всё перетерли и отправили обжариваться на сухой сковороде. Элементарно и просто!

Как приготовить нежный торт «Крошка» с кремом

Важная деталь. Приступать к формовке десерта нужно быстро. Ведь лучше это делать, пока крем еще не успел остыть. Он должен быть горячим во время выкладки на песочную крошку. Учтите этот нюанс, чтобы ваш торт вышел фантастически вкусным и красивым.

Ингредиенты

Пшеничная мука250 г Сливочное масло170 г Сахар180 г Соль1 щеп. Яйцо2 шт. Кукурузный крахмал1 ст. л. Сметана500 г Ванильный сахар10 г

Приготовление

В глубокую емкость просеиваем пшеничную муку. Всыпаем 60 г сахара и соль. Добавляем 120 г размягченного сливочного масла. Используя вилку, перетираем соединенные ингредиенты до состояния мелкой крошки. Разогреваем сковороду (без добавления масла). Выкладываем на нее песочную крошку. Обжариваем ее на сухой сковороде, включив средний нагрев. Готовим крошку до золотого цвета, постоянно перемешивая лопаткой.Делаем крем. В сотейник с толстым дном вбиваем яйца. Всыпаем кукурузный крахмал. Перемешиваем всё при помощи венчика. Всыпаем 120 г обычного и 10 г ванильного сахара. Снова перемешиваем до однородности.Добавляем к полученной яичной смеси сметану жирностью 20 %. Хорошенько перемешиваем венчиком. Отправляем сотейник на умеренный огонь. Варим крем, постоянно его помешивая. После закипания держим сотейник на плите еще полминуты, потом убираем с огня. Добавляем в горячий крем 50 г размягченного сливочного масла. Перемешиваем всё до однородной консистенции. Не ждем, пока крем остынет, сразу же начинаем формировать торт.Откладываем 4 ст. л. крошки в сторону (для декора). Разделяем оставшуюся песочную основу на 4 одинаковые части. Выкладываем на блюдо кулинарное кольцо диаметром 20 см. Застилаем дно и бока формы пищевой пленкой.Выкладываем на дно первую часть крошки. Равномерно ее распределяем. Сверху помещаем крем. Затем выкладываем вторую часть песочной основы. Снова смазываем ее кремом, используя кулинарную лопатку. Чередуем таким образом слои. Вверху должен оказаться сметанный крем. Декорируем бока и верх десерта ранее отложенной крошкой. Отправляем торт на 8 часов в холодильник. Готово!

Потом вам нужно будет аккуратно извлечь десерт из формы. Благодаря пищевой пленке вы сделаете это максимально быстро, не повредив блюдо. Понравился рецепт такого торта со сметанным кремом? Тогда не забудьте его сохранить.