Вкуснейшие ленивые лепёшки. Просто добавляю в тесто капусту с морковкой и перемешиваю

Лепешки являются важным мучным изделием для большинства людей, особенно жителей Востока. В пустынях лепешки заменяли хлеб на протяжении более 1000 лет. Дело в том, что лепешки в Египте, например, готовили прямо в песке. В пустынях песок раскаляется невероятно сильно. Жителям пустыни необходимо только замесить тесто и выложить под песок. При уникальной технологии приготовления теста, оно остается чистым после выпекания в песке.

Сейчас такая техника используется редко. В основном так египтяне развлекают туристов. Мы покажем рецепт реально вкусных лепешек с капустой, для приготовления которых не надо лететь в пустыню.

Ингредиенты для капустных лепешек:

Яйца — 2 шт.;

Молоко — 300 мл;

Вода — 300 мл;

Сахар — 1 ст. л.;

Соль — 1 ч. л.;

Дрожжи сухие — 10 г;

Мука — 360 г;

Капуста — 500 г;

Морковь — 1 шт.;

Зеленый лук — пучок.

Приготовление капустных лепешек:

Вливаем в миску теплое молоко и воду, разбиваем яйца, высыпаем соль, сахар и дрожжи, смешиваем. Высыпаем в смесь муку, замешиваем жидкое тесто. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на полчаса в тепле.

Шинкуем мелко капусту, заливаем кипятком и оставляем на 10 минут. Натираем на крупной терке очищенную морковь, вместе с солью и перцем добавляем к капусте.

Предварительно капусту отжимаем от влаги.

Выкладываем овощную массу в тесто. Шинкуем зеленый лук, высыпаем в тесто и перемешиваем.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем 2 половника теста. Жарим лепешку 4 минуты на одной стороне, и пару минут на второй.

В итоге мы имеем простые капустные лепешки.

Они подаются как на завтрак, так и на полдник для перекуса.