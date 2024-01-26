Вкуснейшие ленивые лепёшки. Просто добавляю в тесто капусту с морковкой и перемешиваю

Лепешки являются важным мучным изделием для большинства людей, особенно жителей Востока. В пустынях лепешки заменяли хлеб на протяжении более 1000 лет. Дело в том, что лепешки в Египте, например, готовили прямо в песке. В пустынях песок раскаляется невероятно сильно. Жителям пустыни необходимо только замесить тесто и выложить под песок. При уникальной технологии приготовления теста, оно остается чистым после выпекания в песке.
Сейчас такая техника используется редко. В основном так египтяне развлекают туристов. Мы покажем рецепт реально вкусных лепешек с капустой, для приготовления которых не надо лететь в пустыню.
Ингредиенты для капустных лепешек:
- Яйца — 2 шт.;
- Молоко — 300 мл;
- Вода — 300 мл;
- Сахар — 1 ст. л.;
- Соль — 1 ч. л.;
- Дрожжи сухие — 10 г;
- Мука — 360 г;
- Капуста — 500 г;
- Морковь — 1 шт.;
- Зеленый лук — пучок.
Приготовление капустных лепешек:
Вливаем в миску теплое молоко и воду, разбиваем яйца, высыпаем соль, сахар и дрожжи, смешиваем. Высыпаем в смесь муку, замешиваем жидкое тесто. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на полчаса в тепле.
Шинкуем мелко капусту, заливаем кипятком и оставляем на 10 минут. Натираем на крупной терке очищенную морковь, вместе с солью и перцем добавляем к капусте.
Предварительно капусту отжимаем от влаги.
Выкладываем овощную массу в тесто. Шинкуем зеленый лук, высыпаем в тесто и перемешиваем.
В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем 2 половника теста. Жарим лепешку 4 минуты на одной стороне, и пару минут на второй.
В итоге мы имеем простые капустные лепешки.
Они подаются как на завтрак, так и на полдник для перекуса.