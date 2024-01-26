Портал про города-курорты | Perekop

Вкуснейшие ленивые лепёшки. Просто добавляю в тесто капусту с морковкой и перемешиваю

На чтение: 2 минуты
Вкуснейшие ленивые лепёшки. Просто добавляю в тесто капусту с морковкой и перемешиваю

Лепешки являются важным мучным изделием для большинства людей, особенно жителей Востока. В пустынях лепешки заменяли хлеб на протяжении более 1000 лет. Дело в том, что лепешки в Египте, например, готовили прямо в песке. В пустынях песок раскаляется невероятно сильно. Жителям пустыни необходимо только замесить тесто и выложить под песок. При уникальной технологии приготовления теста, оно остается чистым после выпекания в песке.

Сейчас такая техника используется редко. В основном так египтяне развлекают туристов. Мы покажем рецепт реально вкусных лепешек с капустой, для приготовления которых не надо лететь в пустыню.

Ингредиенты для капустных лепешек:

  • Яйца — 2 шт.;
  • Молоко — 300 мл;
  • Вода — 300 мл;
  • Сахар — 1 ст. л.;
  • Соль — 1 ч. л.;
  • Дрожжи сухие — 10 г;
  • Мука — 360 г;
  • Капуста — 500 г;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Зеленый лук — пучок.

Приготовление капустных лепешек:

Вливаем в миску теплое молоко и воду, разбиваем яйца, высыпаем соль, сахар и дрожжи, смешиваем. Высыпаем в смесь муку, замешиваем жидкое тесто. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на полчаса в тепле.

Шинкуем мелко капусту, заливаем кипятком и оставляем на 10 минут. Натираем на крупной терке очищенную морковь, вместе с солью и перцем добавляем к капусте.

Вкуснейшие ленивые лепёшки. Просто добавляю в тесто капусту с морковкой и перемешиваю

Предварительно капусту отжимаем от влаги.

Выкладываем овощную массу в тесто. Шинкуем зеленый лук, высыпаем в тесто и перемешиваем.

Вкуснейшие ленивые лепёшки. Просто добавляю в тесто капусту с морковкой и перемешиваю

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем 2 половника теста. Жарим лепешку 4 минуты на одной стороне, и пару минут на второй.

Вкуснейшие ленивые лепёшки. Просто добавляю в тесто капусту с морковкой и перемешиваю

В итоге мы имеем простые капустные лепешки.

Вкуснейшие ленивые лепёшки. Просто добавляю в тесто капусту с морковкой и перемешиваю

Они подаются как на завтрак, так и на полдник для перекуса.

Что будем искать? Например,Человек