Торт «Кудряш» со сливочным кремом

Два вида невесомого бисквита и нежнейший крем — таким был некогда популярный торт «Кудряш». Также вы могли его знать под названием «Махровый» или «День и ночь». Все эти наименования обозначали один и тот же (всеми любимый) бисквитный десерт со сливочным кремом.

Такой торт отличается эффектным внешним видом. Ведь он состоит из белой и из шоколадной основы. Особый шарм этой выпечке придет декор, а именно узор, сделанный из бисквитной крошки двух цветов.

Как быстро приготовить популярный торт «Кудряш»

Если вы хотите ускорить процесс приготовления основы для такого десерта, можете замешивать бисквитное тесто в одной большой емкости. Только затем отделите одну половину полученной массы. Добавьте в нее какао-порошок и хорошенько всё перемешайте. Потом уже можете светлый и шоколадный бисквиты выливать в формы для выпекания.

Ингредиенты

Яйцо12 шт. Сахар400 г Пшеничная мука400 г Разрыхлитель2 ч. л. Соль1 щеп. Какао-порошок50 г Сливки400 г Сахарная пудра150 г Сгущенное молоко400 г Молоко по вкусу

Приготовление

Готовим белый бисквит. Берем 6 яиц. Отделяем белки от желтков. В глубокой емкости взбиваем белки с 1 щеп. соли до пышной белой массы. Постепенно добавляем 200 г сахара. Взбиваем всё.В полученную массу аккуратно вводим яичные желтки. Взбиваем всё миксером до пышной однородной консистенции. Всыпаем 200 г просеянной пшеничной муки и 1 ч. л. разрыхлителя.Перемешиваем все ингредиенты до получения однородного теста. Выкладываем его в форму для выпекания, застеленную пергаментом. Ровняем тесто. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Готовим шоколадный бисквит. Для этого делаем всё то же, как и со светлой основой. Только взбиваем белки без соли. А вместе с мукой и разрыхлителем добавляем в тесто еще и какао-порошок.Даем бисквитам остыть. Срезаем часть их мякиша, что понадобится затем для декора. Далее каждый из коржей разрезаем пополам для получения 4 бисквитов, размер которых одинаковый. Делаем крем. В большой миске соединяем сливки с сахарной пудрой. Взбиваем их. Добавляем сгущенное молоко. Снова всё взбиваем до однородной консистенции.Выкладываем первый корж на блюдо. Пропитываем его молоком. Сверху выкладываем крем, равномерно его распределяя. Затем помещаем бисквит другого цвета. Слегка его прижимаем. Пропитываем бисквит молоком. Далее помещаем сливочный крем. Чередуем таким образом слои, пока сверху не окажется последний бисквит. Смазываем верх и бока торта кремом, используя силиконовую кулинарную лопатку.Срезанный мякиш бисквитов измельчаем до состояния крошки. Создаем с его помощью узор на десерте, делая белые и шоколадные треугольники на торте, что сходятся в центре.

Обязательно отправьте десерт на 3 часа в холодильник для пропитки. По истечении этого времени можете подавать эффектный торт «Кудряш» к сладкому столу. Близкие засыплют вас комплиментами, как только увидят этот нарядный десерт.