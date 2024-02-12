Готовлю 3 литра куриного супа с клецками за 30 минут. Рецепт теста подсказала бабушка

Суп с клёцками был хорошо известен среди крестьян. Они готовили это блюдо из остатков теста и наваристого бульона. Получалось достаточно вкусно и сытно. Далее суп начали дополнять другими ингредиентами: картофель, зелень, сыр. Так суп вошёл в рацион рабочего класса.
Прародителями клецок принято считать итальянские Ньокки. Сегодня мы используем один из самых простых рецептов приготовления супа с клёцками. Получится быстро и вкусно, проверьте.
Ингредиенты для супа:
- филе курицы — 500 г;
- лук — 100 г;
- картошка — 250 г;
- морковь — 100 г;
- растительное масло — 20 г;
- соль — 10 г;
- черный молотый перец — 3 г;
- лавровый лист — шт.;
- зелень.
Ингредиенты для теста:
- мука — 70 г;
- яйцо — шт.;
- сливочное масло — 10 г;
- соль — 3 г.
Приготовление супа:
Для начала подготовим ингредиенты. Картофель, лук и морковь нарезаем кубиком, при желании для моркови можно использовать терку. Кубиком крупнее нарезаем филе грудки.
На дне кастрюли будем обжаривать подготовленные продукты. Используем растительное масло для жарки. Сначала готовим лук с морковью, затем добавляем филе. Когда курица побелеет, добавляем 2-2,5 литра воды. Кладем лавровый лист и после закипания готовим 7 минут.
Заметим, что если курицу предварительно обжарить, то она готовится быстрее и не дает накипи.
Далее отправляем в кастрюлю картофель, варим еще 7 минут. Вынимаем лавровый лист.
Готовим тесто для клецок. В глубокую миску разбиваем куриное яйцо, всыпаем соль, зелень и приправы по вкусу. Соединяем с частью муки, перемешиваем вилкой. Добавляем растопленное сливочное масло, перемешиваем венчиком. Вливаем 30 мл воды, всыпаем остатки муки. Вымешиваем до однородности.
Тягучее тесто по одной столовой ложке добавляем в суп.
Готовность клецок проверяем по их расположению в кастрюле, если они всплыли, то готовы.
Добавляем зелень, соль, перец и даем настояться супу 5 минут. Приятного аппетита!