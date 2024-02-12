Готовлю 3 литра куриного супа с клецками за 30 минут. Рецепт теста подсказала бабушка

Суп с клёцками был хорошо известен среди крестьян. Они готовили это блюдо из остатков теста и наваристого бульона. Получалось достаточно вкусно и сытно. Далее суп начали дополнять другими ингредиентами: картофель, зелень, сыр. Так суп вошёл в рацион рабочего класса.

Прародителями клецок принято считать итальянские Ньокки. Сегодня мы используем один из самых простых рецептов приготовления супа с клёцками. Получится быстро и вкусно, проверьте.

Ингредиенты для супа:

филе курицы — 500 г;

лук — 100 г;

картошка — 250 г;

морковь — 100 г;

растительное масло — 20 г;

соль — 10 г;

черный молотый перец — 3 г;

лавровый лист — шт.;

зелень.

Ингредиенты для теста:

мука — 70 г;

яйцо — шт.;

сливочное масло — 10 г;

соль — 3 г.

Приготовление супа:

Для начала подготовим ингредиенты. Картофель, лук и морковь нарезаем кубиком, при желании для моркови можно использовать терку. Кубиком крупнее нарезаем филе грудки.

На дне кастрюли будем обжаривать подготовленные продукты. Используем растительное масло для жарки. Сначала готовим лук с морковью, затем добавляем филе. Когда курица побелеет, добавляем 2-2,5 литра воды. Кладем лавровый лист и после закипания готовим 7 минут.

Заметим, что если курицу предварительно обжарить, то она готовится быстрее и не дает накипи.

Далее отправляем в кастрюлю картофель, варим еще 7 минут. Вынимаем лавровый лист.

Готовим тесто для клецок. В глубокую миску разбиваем куриное яйцо, всыпаем соль, зелень и приправы по вкусу. Соединяем с частью муки, перемешиваем вилкой. Добавляем растопленное сливочное масло, перемешиваем венчиком. Вливаем 30 мл воды, всыпаем остатки муки. Вымешиваем до однородности.

Тягучее тесто по одной столовой ложке добавляем в суп.

Готовность клецок проверяем по их расположению в кастрюле, если они всплыли, то готовы.

Добавляем зелень, соль, перец и даем настояться супу 5 минут. Приятного аппетита!