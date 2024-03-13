Торт Птичье молоко: пошаговый рецепт классического десерта

Этот вкуснейший торт появился благодаря польским кондитерским. Именно в Польше начали готовить конфеты с такой вкусной воздушной начинкой.

Торт Птичье молоко в прошлые годы был одним из самых желанных лакомств. Рецепт же торта появился благодаря польским кондитерам. В 1930-х годах XX века в Польше стали выпускать шоколадные конфеты, основу которых составляла воздушная масса, напоминающая зефир. Они пользовались большим успехом и получили название «Птичье молоко». Позже вкуснейшие конфеты, а потом и торт стали выпускать и в Украине. Но торт с нежнейшей текстурой можно приготовить и дома. Рецептом поделились на сайте My Nizhyn.

Торт «Птичье молоко»

Ингредиенты:

Для бисквита:

яйца – 4 шт.;

сахар – 200 г;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

мука – 160 г + еще немного для подготовки формы;

щепотка соли;

сливочное масло для смазывания формы.

Для глазури:

горький шоколад (60% какао) – 150-200 г;

сливочное масло – 50 г.

Для крема:

картофельный крахмал – 1 ст. л.;

питьевая вода – 180 мл;

яйца – 10 шт.;

сахар – 400 г;

ванильный сахар – 3 ч. л.;

молоко – 250 мл;

сливочное масло – 300 г;

желатин – 40 г.

Сначала приготовьте тесто для бисквита. Яйца взбейте миксером с обычным и ванильным сахаром, пока не получится пышная и однородная масса.

Муку просейте с солью и небольшими порциями добавьте к яичной массе. Быстро перемешайте. Глубокий противень или форму для выпечки (20х30 см), смажьте маслом и присыпьте мукой.

Тесто вылейте в форму и разровняйте ножом. Высота слоя должна быть около 1 см. Выпекайте до золотистого цвета при 180°C 10-15 минут.

Готовому бисквиту дайте полностью остыть. Затем основу торта «Птичье молоко» разрежьте на 2 пласта.

И приготовьте крем для торта. Крахмал разведите 30 мл воды, чтобы не было комочков. В глубокой жаропрочной миске взбейте желтки с 200 г обычного сахара и ванильным.

Влейте молоко и перемешайте. Добавьте крахмал и снова тщательно перемешайте. Миску установите на горячую водяную баню и, непрерывно помешивая, варите до загустения.

Миску с массой для крема торта снимите с огня и дайте полностью остыть. Сливочное масло нарежьте кубиками и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Затем добавьте в остывшую массу и взбейте миксером.

Желатин залейте 150 мл воды и оставьте на 20 минут для набухания. Затем растворите на горячей водяной бане и процедите через сито, чтобы не было комочков.

Белки для крема взбейте с 200 г сахара до крепких пиков. Затем, взбивая, тонкой струйкой влейте слегка остывший желатин. Крем должен стать однородным.

Небольшими порциями, постоянно взбивая миксером на средней скорости, добавьте приготовленную ранее яично-масляную массу. Крем готов.

Пласт бисквита уложите в глубокую форму подходящего размера. Вылейте крем, накройте вторым коржом и уберите торт в холодильник на 5 часов.

Для глазури шоколад растопите со сливочным маслом на водяной бане или в микроволновке. Торт осторожно переложите из формы на тарелку. Полейте глазурью и уберите в холодильник на 1 час.

Можно сбрызнуть бисквитные коржи небольшим количеством любого сливочного ликера, и добавить пару столовых ложек ликера в крем.

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