Лучший рецепт домашнего печенья за всю мою жизнь. Просто, красиво и экономично

В VII веке нашей эры в Персии был создан один из самых популярных десертов современности — печенье. Долгое время печенье было сладостью Востока, пока не попало в XII-XIV веках в Европу.
Французы и англичане быстро приватизировали печенье и сделали его своим традиционным десертом. С развитием промышленности и поступлением больших объемов чистого сахара на рынок, печенье стало модернизироваться. В сахарной выпечке стало больше крема. Есть предположение, что остальные десерты появились благодаря печенью.
Приготовим домашнее печенье самостоятельно.
Ингредиенты для печенья:
- сливочное масло -150 г;
- растительное масло — 2 ст.л.;
- сахарная пудра — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- жидкая ваниль — 1 ч.л.;
- кукурузный крахмал — 60 г;
- мука — 310 г;
- соль — щепотка;
- какао горький — 1 ст.л.
Приготовление печенья:
К мягкому сливочному маслу вливаем растительное, высыпаем сахарную пудру и тщательно перемешиваем. В сливочную смесь вливаем жидкую ваниль и разбиваем яйцо, продолжаем перемешивать.
Высыпаем в смесь кукурузный крахмал и соль, смешиваем компоненты. Высыпаем в смесь 300 грамм муки, замешиваем тесто.
Руками формируем эластичный и не липкий колобок.
Делим колобок на 2 равные части. К одному колобку вымешиваем 10 грамм муки, ко второму какао.
Раскатываем каждый колобок в пласт диаметром 11-12 см. Делаем при помощи вилки параллельные борозды, а затем формочкой вырезаем печенье в тесте.
Получается печенье из светлого и темного теста. Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом.
Остатки теста можно скрепить вместе и сделать печенье с темной и светлой половинками.
Выпекаем печенье при 170 градусах 12 минут.
После приготовления на часть печенья можно нанести Нутеллу, а на начинку положить оставшуюся часть печенья.
Посыпаем верхушку десерта кокосовой крошкой и получаем сладкое песочное печенье к чаю.