Лучший рецепт домашнего печенья за всю мою жизнь. Просто, красиво и экономично

В VII веке нашей эры в Персии был создан один из самых популярных десертов современности — печенье. Долгое время печенье было сладостью Востока, пока не попало в XII-XIV веках в Европу.

Французы и англичане быстро приватизировали печенье и сделали его своим традиционным десертом. С развитием промышленности и поступлением больших объемов чистого сахара на рынок, печенье стало модернизироваться. В сахарной выпечке стало больше крема. Есть предположение, что остальные десерты появились благодаря печенью.

Приготовим домашнее печенье самостоятельно.

Ингредиенты для печенья:

сливочное масло -150 г;

растительное масло — 2 ст.л.;

сахарная пудра — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

жидкая ваниль — 1 ч.л.;

кукурузный крахмал — 60 г;

мука — 310 г;

соль — щепотка;

какао горький — 1 ст.л.

Приготовление печенья:

К мягкому сливочному маслу вливаем растительное, высыпаем сахарную пудру и тщательно перемешиваем. В сливочную смесь вливаем жидкую ваниль и разбиваем яйцо, продолжаем перемешивать.

Высыпаем в смесь кукурузный крахмал и соль, смешиваем компоненты. Высыпаем в смесь 300 грамм муки, замешиваем тесто.

Руками формируем эластичный и не липкий колобок.

Делим колобок на 2 равные части. К одному колобку вымешиваем 10 грамм муки, ко второму какао.

Раскатываем каждый колобок в пласт диаметром 11-12 см. Делаем при помощи вилки параллельные борозды, а затем формочкой вырезаем печенье в тесте.

Получается печенье из светлого и темного теста. Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом.

Остатки теста можно скрепить вместе и сделать печенье с темной и светлой половинками.

Выпекаем печенье при 170 градусах 12 минут.

После приготовления на часть печенья можно нанести Нутеллу, а на начинку положить оставшуюся часть печенья.

Посыпаем верхушку десерта кокосовой крошкой и получаем сладкое песочное печенье к чаю.