Галушки – это настоящее культурное достояние Украины. Своим вкусом и универсальностью этот ингредиент завоевал любовь не только нашего народа, но и иностранцев. Учитывая эту популярность, совсем не удивительно, что существует множество рецептов приготовления галушек.

НАША РЯБА

Обычно галушки готовят из муки и яиц. Однако в отдельных регионах эта основа может дополняться сыром, картофелем и луком, информирует 24 Канал. Вариантов подач этого блюда тоже множество. Но традиционным считается именно сочетание с супами.

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Галушки подходят как к легким овощным супам, так и к наваристому борщу. Но одним из самых удачных является сочетание с первыми блюдами на основе куриных голеней.

В преимуществах этого решения уже успели убедиться сотни хозяек. Ведь с добавлением голеней супы становятся более сытными, а также получают особые вкус и текстуру. К тому же куриные голени быстро готовятся. Сегодня убедиться в этом может каждая. Правда, для начала нужно выбрать голени высочайшего качества.

Чтобы быть уверенными в свежести и безопасности мяса, советуем выбирать куриные голени ТМ «Наша Ряба». Это надежный производитель курятины, которому украинцы доверяют уже более 20 лет. Бренд пользуется не только высокой узнаваемостью, но и любовью – каждый второй украинец выбирает курочку от «Наша Ряба». Найти продукцию от производителя можно не только в сетях супермаркетов, но и в собственных и партнерских магазинах, которых в настоящее время насчитывается около 1500.

Итак, голени выбрали. А как правильно сочетать их с вкусными галушками и добиться особого вкуса, рассказываем дальше.

Рецепт супа с куриными голенями и галушками

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Как приготовить суп с куриными голенями и галушками / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 4 куриные голени ТМ «Наша Ряба» ;

– 1 большой лук;

– 2 – 3 ветки сельдерея;

– 2 моркови;

– 2 картофелины;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 лавровый лист

– пол чайной ложки сушеного тимьяна;

– соль и перец по вкусу;

– 1 чашка муки;

– свежая зелень;

– 1 яйцо.

Приготовление:

Большой котелок наполните водой и добавьте куриные голени.

Доведите до кипения, снимите пену, добавьте нарезанный лук, сельдерей, морковь, картофель, чеснок, лавровый лист, сушеный тимьян, соль и перец.

Убавьте огонь и готовьте примерно 40 минут, пока мясо на голенях не станет мягким.

Выньте куриные голени и отделите мясо от костей. Нарежьте его на небольшие кусочки и верните в готовый суп.

В другой миске смешайте муку, яйцо, соль и перец, чтобы сделать тесто для галушек. Смочите руки водой, чтобы тесто не прилипало. Сформируйте маленькие шарики.

Положите галушки в суп и готовьте еще 10 – 15 минут, пока они не всплывут на поверхность.

Уберите лавровый лист. Добавьте соль и перец по своему вкусу. Украсьте свежей зеленью.

Подавайте горячим, порционно распределив мясо куриной голени и галушки.

Приятного аппетита!