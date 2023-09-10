Кому опасно есть консервированные овощи?

Терапевт Маргарита Королева сообщила изданию «Москва 24», что консервированные овощи могут причинить вред организму — все дело в чрезмерном содержании соли и уксуса.

По словам эксперта, для консервации используют слишком много соли и уксуса. Это вредит работе ЖКТ и сердца. Соль задерживает жидкость в организме, из-за чего происходит нарушение кровообращения — на фоне этого повышается артериальное давление.

Врач рекомендовала отказаться от консервированных продуктов гипертоникам и людям с онкозаболеваниями. По словам Королевой, в домашних заготовках используются ингредиенты, которые могут спровоцировать и усугубить злокачественные процессы.

Ранее агроном Михаил Воробьев рассказал «Едим Дома», какие помидоры больше подходят для консервации — идеальным вариантом станут мясистые томаты, с плотной мякотью, малым количеством воды и прочной толстой кожицей. По размеру они должны быть не больше куриного яйца.