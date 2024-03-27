Традиционное французское блюдо: как приготовить вкусный луковый суп

Вам понадобится много лука. И обязательно белый хлеб, чтобы сделать гренки.

Французский луковый суп готовится очень просто. Вам понадобится много лука, бульон и гренки из белого хлеба. И вы сможете попробовать популярное национальное блюдо. Рецептом поделились на сайте Kamelena.

Вам понадобится свежий говяжий бульон и правильно подготовленный лук. Если делать все правильно, то у вас получится суп с насыщенным ароматом и вкусом. Пассеровать лук необходимо не менее 40-60 минут. Еще во французский луковый суп часто добавляется сухое белое вино или коньяк, чтобы подчеркнуть вкус.

Луковый французский суп

Ингредиенты:

1 л готового бульона (или 200–300 г говядины + душистый перец горошком);

700 г лука;

50 г сливочного масла;

соль и перец.

Для подачи:

несколько ломтиков белого хлеба;

50 г сыра.

Сначала сварите говяжий бульон, если у вас нет готового. Мясо положите в кастрюлю, залейте 1,2 литра воды. Посолите, добавьте душистый перец горошком. Варите 1-2 часа до полной готовности мяса.

Лук почистите и порежьте тонкими полукольцами. На сковороду положить сливочное масло, растопить. Выложите лук, перемешайте и тушите на небольшом огне под крышкой в течение 1 часа. Лук не должен подгорать, он должен постепенно приобрести коричневатый цвет за счет долгой тепловой обработки.

В итоге у вас получится нежный мягкий лук кремовой консистенции.

Из бульона выньте мясо и душистый перец. В бульон положите лук. Поперчите и варите 15-20 минут.

И подготовьте тосты. Хлеб нарежьте ломтиками, подсушите в тостере или на сковороде. Положите сверху натертый на терке сыр. Французский луковый суп разлейте по порционным горшочкам. Сверху выложите гренки с сыром и поставьте в духовку на 5-10 минут пока сыр не расплавится. Можно поставить в микроволновку.

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