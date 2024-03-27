Традиционное французское блюдо: как приготовить вкусный луковый суп

Вам понадобится много лука. И обязательно белый хлеб, чтобы сделать гренки.
Французский луковый суп готовится очень просто. Вам понадобится много лука, бульон и гренки из белого хлеба. И вы сможете попробовать популярное национальное блюдо. Рецептом поделились на сайте Kamelena.
Вам понадобится свежий говяжий бульон и правильно подготовленный лук. Если делать все правильно, то у вас получится суп с насыщенным ароматом и вкусом. Пассеровать лук необходимо не менее 40-60 минут. Еще во французский луковый суп часто добавляется сухое белое вино или коньяк, чтобы подчеркнуть вкус.
Луковый французский суп
Ингредиенты:
- 1 л готового бульона (или 200–300 г говядины + душистый перец горошком);
- 700 г лука;
- 50 г сливочного масла;
- соль и перец.
Для подачи:
- несколько ломтиков белого хлеба;
- 50 г сыра.
Сначала сварите говяжий бульон, если у вас нет готового. Мясо положите в кастрюлю, залейте 1,2 литра воды. Посолите, добавьте душистый перец горошком. Варите 1-2 часа до полной готовности мяса.
Лук почистите и порежьте тонкими полукольцами. На сковороду положить сливочное масло, растопить. Выложите лук, перемешайте и тушите на небольшом огне под крышкой в течение 1 часа. Лук не должен подгорать, он должен постепенно приобрести коричневатый цвет за счет долгой тепловой обработки.
В итоге у вас получится нежный мягкий лук кремовой консистенции.
Из бульона выньте мясо и душистый перец. В бульон положите лук. Поперчите и варите 15-20 минут.
И подготовьте тосты. Хлеб нарежьте ломтиками, подсушите в тостере или на сковороде. Положите сверху натертый на терке сыр. Французский луковый суп разлейте по порционным горшочкам. Сверху выложите гренки с сыром и поставьте в духовку на 5-10 минут пока сыр не расплавится. Можно поставить в микроволновку.
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