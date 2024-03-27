Идеальный бисквит: секреты и хитрости

Бисквит по праву является королём выпечки.

Небольшое количество и доступность ингредиентов, использование практически любого крема, относительная быстрота выпекания коржей — всё это заставляет начинающих кулинаров пускаться в поиски своего, уникального рецепта бисквита, который всегда получается.

Некоторые кондитеры прибегают к хитрости и добавляют в тесто для будущего бисквита соду либо разрыхлитель теста, а потом удивляются, почему корж получился твердым и сухим, рассказывает Архипова Юлия.

На самом деле для выпечки торта на основе бисквитного теста достаточно всего четырёх ингредиентов: мука, сахарный песок, куриные яйца и щепотка соли.

Допускается добавить немного ванильного сахара либо толику кардамона.

Приветствуется добавление просеянного какао-порошка, если подразумевается выпекание шоколадного коржа.

Всё! Никакого масла, могущего утяжелить тесто. Никакого молока мы же не блины печём! Никакой гашеной в уксусе соды!

Первая хитрость — все сухие ингредиенты смешиваются отдельно от мокрых.

Хитрость вторая — не использовать посуду с капельками воды.

Секрет под номером три — не открывать дверцу духовки, пока бисквит печётся.

Четвертая уловка — при отделении белков от желтков следить, чтобы ни грамма желтка не попало в белок.

Хитрость пятая — готовое тесто стоит тщательно вымешивать, а не взбивать.

Итак, каков же он, идеальный рецепт бисквита?

Потребуется 5 яиц, 200 граммов сахара, щепотка соли, 150 граммов просеянной муки.

Вначале следует отделить белки от желтков, отправить белки в холодильник минут на тридцать. Так они быстрее взобьются.

Растереть желтки с половиной сахара, пока смесь не побелеет. Муку просеять, добиваясь максимального насыщения её кислородом, смешать с сахаром, взбивая вилкой сухую смесь. Добавить немного ванилина.

Белки извлечь из холодильника, добавить к ним соль и взбить миксером на средней скорости до пиков. Смешать растертые желтки с мукой, вмешать в тесто взбитые белки, нежно, аккуратно, размешивая тесто предпочтительно в одном направлении.

Выпекать в духовке, разогретой примерно до 180 градусов от пятнадцати до тридцати минут.

Время выпечки зависит как от размера формы, так от каждой конкретной духовки.

И тут очередной секрет — возможно, 180 градусов относительно одной духовки будет значить все 220 в другой духовке. Особенно этим славятся старые плиты отечественного

производства.

После выпекания — очередная хитрость — можно завернуть слегка остывший корж в пищевую плёнку и дать ему полежать в холодильнике минимум два часа. В этом случае коржи не потребуют пропитки.

После этого можно начинать собирать ваш любимый торт.

Мораль при выпечке бисквита проста — незачем делать сложным простое.

Крем можно использовать любой — заварной, масляный, крем на основе сливок, крем из взбитого сливочного сыра со сгущенным молоком. К воздушному пористому тесту, тающему на языке, подходят они все.

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Проверено редакцией