ГлавнаяРецептыТрадиционное и старинное блюдо Житомирщины: вы обязательно приготовите эту вкусность Традиционное и старинное блюдо Житомирщины: вы обязательно приготовите эту вкусность На чтение: 1 минута Караси в сметане – традиционное блюдо, которое готовят в житомирском регионе Украины. Этот край славится своим богатым кулинарным наследием. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Караси – это именно тот продукт, который уже давно готовят в Украине. В старину даже существовала поговорка: «Добрая рыба караси: либо продашь, либо сам съешь». Это просто то доступное блюдо, которое приготовит каждый. Интересно Не только на мангале: готовим колбаски на сковороде и в духовке Рецепт карасей в сметане Время: 1 час Порций: 2 Ингредиенты: – 600 грамм карасей; – 4 столовые ложки сливочного масла; – 1 столовая ложка пшеничных сухарей; – 2 столовые ложки пшеничной муки; – 1,5 стакана сметаны; – 1 килограмм картофеля; – перец, соль по вкусу. Приготовление: Тщательно очистите рыбу от чешуи и плавников, удалите внутренности и жабры. Затем рыбу необходимо промыть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами. Натрите их специями и обваляйте в муке со всех сторон. На сковороде разогрейте 1 столовую ложку растительного масла и обжарьте караси до румяного цвета. Поджаренную рыбу обложите кружочками жареного картофеля и залейте сметаной. Сверху посыпьте блюдо сухарями и сбрызните растопленным сливочным маслом. Запекайте в разогретой до 160 градусов духовке 20 – 30 минут в зависимости от размера. Это так вкусно и просто: приготовьте пиццу по особому рецептом Кейт Миддлтон. Поделитесь с друзьями