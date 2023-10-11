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Традиционное и старинное блюдо Житомирщины: вы обязательно приготовите эту вкусность

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Традиционное и старинное блюдо Житомирщины: вы обязательно приготовите эту вкусность

Караси в сметане – традиционное блюдо, которое готовят в житомирском регионе Украины. Этот край славится своим богатым кулинарным наследием.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Караси – это именно тот продукт, который уже давно готовят в Украине. В старину даже существовала поговорка: «Добрая рыба караси: либо продашь, либо сам съешь». Это просто то доступное блюдо, которое приготовит каждый.

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Рецепт карасей в сметане

  • Время: 1 час
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 600 грамм карасей;
– 4 столовые ложки сливочного масла;
– 1 столовая ложка пшеничных сухарей;
– 2 столовые ложки пшеничной муки;
– 1,5 стакана сметаны;
– 1 килограмм картофеля;
– перец, соль по вкусу.

Приготовление:

  • Тщательно очистите рыбу от чешуи и плавников, удалите внутренности и жабры.
  • Затем рыбу необходимо промыть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами.
  • Натрите их специями и обваляйте в муке со всех сторон.
  • На сковороде разогрейте 1 столовую ложку растительного масла и обжарьте караси до румяного цвета.
  • Поджаренную рыбу обложите кружочками жареного картофеля и залейте сметаной.
  • Сверху посыпьте блюдо сухарями и сбрызните растопленным сливочным маслом.
  • Запекайте в разогретой до 160 градусов духовке 20 – 30 минут в зависимости от размера.

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