Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соус из брусники на зиму. Для более гладкой консистенции соус можно пропустить через сито на последнем этапе, но тогда его нужно будет ещё немного уварить. Количество всех специй лучше подбирать на свой вкус. Соус получается в меру сладким, ароматным, с приятной натуральной кислинкой.

Основной ингредиент: Ягоды / Брусника Блюдо: Соусы / Соусы на зиму

Состав / Ингредиенты:

Брусника 150 Грамм

Вода 120 Миллилитров

Сахар 1 Ст. ложка

Соль 3 Грамма

Чили молотый 1 Грамм

Перец черный молотый 1 Грамм

Гвоздика (бутон) 2 Штуки

Бадьян (звездочка) 1 Штука

Винный уксус белый 15 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

56 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус из брусники на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Бруснику промойте, обсушите и переберите.

Переложите бруснику в сотейник, залейте водой и доведите кипения.

Разомните ягоды толкушкой и проварите 5 минут.

Добавьте все пряности, сахар и соль. Варите еще 5-7 минут. В конце влейте уксус.

Уберите крупные пряности и пробейте блендером ягоду до однородной консистенции. Снова доведите до кипения соус.

Горячий соус разлейте по чистым стерилизованным баночкам. Герметично закройте и уберите в прохладное место на хранение.

Соус из брусники на зиму готов.