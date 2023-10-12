Три идеи легких и вкусных ланч-боксов в школу, которые ребенок с удовольствием съест

Готовить обеды для взрослых дело не простое, а для детей – вдвое ответственнее. Особенно, если речь идет о составлении ланч-боксов в школу.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Поскольку ранки перед работой и школой – это еще квест для родителей, мы решили поделиться несколькими вариантами блюд для ланч-боксов. С ними ваша жизнь станет немного легче.

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Вкусные и питательные идеи для блюд школьников подготовила мама и украинская кулинарка Оля Мартыновская. Девушка уверяет, что эти варианты подойдут даже для самых требовательных детей.

Что положить в ланч-бокс школьнику

Конвертики с куриным фаршем, бейби моцареллой и кетчупом.

Берем тоненький лаваш: шпинатный или обычный, по желанию. Разрезаем его на полоски, смазываем кетчупом. Кладем фарш: курочка, индейка или кролик. Добавляем соль, перец и каплю сливок. Можно добавить чабреца или специи, которые любит ваш школьник.



Конверты из лаваша / Фото Boss Kitchen

Сверху кладем шарик моцареллы. Заворачиваем все конвертиком и запекаем 10 – 12 минут в горячей 180 градусов духовке.

Салат с макаронами

Холодный салат с пастой очень популярное блюдо во Франции. Чтобы повторить интересную идею, возьмите заранее отварные макаронные изделия, добавьте любимое мясо, овощи и зелень.



Салат-поста / Фото BBC Food

Заправьте все вкусным соусом по выбору (кетчуп, майонез, греческий йогурт или другой соус).

Сэндвич с лекарственной колбасой

Обжарьте на сухой сковороде тостовый хлеб, лучше выбрать цельнозерновой. Выложите на него ломтики твердого сыра, кусочки колбасы, помидор и листья салата. Не забудь полить все плавленым сыром янтарь или сливочным и накрыть другим куском хлеба. Разрезаем пополам и готово!

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