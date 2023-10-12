Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соевый салат с помидорами. Салатный микс можно заменить на свежий шпинат или кейл. Тофу выбирайте классический, твердый, без добавок. Специи можно подобрать на свой вкус, например, добавить порошок карри или хмели-сунели. Особенно соевый салат с помидорами должен понравиться тем, кто не употребляет продукты животного происхождения.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Микс салатный 70 Грамм (Рукола, Корн, Радичио)
- Тофу 120 Грамм
- Помидоры черри 100 Грамм
- Красный лук 1/2 Штуки (небольшого размера)
- Масло оливковое 20 Миллилитров
- Сок лимонный 15 Миллилитров
- Масло растительное 15 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Паприка копченая 1/3 Чайных ложки
- Перец кайенский молотый 1/4 Чайных ложки
- Сушеные итальянские травы 1/2 Чайных ложки
- Пищевые (сырные) дрожжи 1 Чайная ложка
Количество порций 2
Калорийность
116 ккал
Калорийность
3 г
Белки
10 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Соевый салат с помидорами»
Подготовьте все ингредиенты.
Тофу промокните бумажными полотенцами, нарежьте на кубики среднего размера. Полейте растительным маслом, добавьте соль и специи, все перемешайте. Выложите в форму для запекания в один слой. Выпекайте 20-25 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
Зелень помойте и обсушите, выложите в миску.
Помидоры черри разрежьте пополам, а красный лук нарежьте полукольцами.
Добавьте тофу, помидоры и красный лук в миску к зелени.
Для заправки смешайте лимонный сок и оливковое масло. Посолите и поперчите по вкусу.
Заправьте салат и все перемешайте.
Соевый салат с помидорами готов, приятного вам аппетита!