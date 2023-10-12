Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соевый салат с помидорами. Салатный микс можно заменить на свежий шпинат или кейл. Тофу выбирайте классический, твердый, без добавок. Специи можно подобрать на свой вкус, например, добавить порошок карри или хмели-сунели. Особенно соевый салат с помидорами должен понравиться тем, кто не употребляет продукты животного происхождения.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Микс салатный 70 Грамм (Рукола, Корн, Радичио)

Тофу 120 Грамм

Помидоры черри 100 Грамм

Красный лук 1/2 Штуки (небольшого размера)

Масло оливковое 20 Миллилитров

Сок лимонный 15 Миллилитров

Масло растительное 15 Миллилитров

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Паприка копченая 1/3 Чайных ложки

Перец кайенский молотый 1/4 Чайных ложки

Сушеные итальянские травы 1/2 Чайных ложки

Пищевые (сырные) дрожжи 1 Чайная ложка

Количество порций 2

Калорийность

116 ккал

Калорийность

3 г

Белки

10 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соевый салат с помидорами»

Подготовьте все ингредиенты.

Тофу промокните бумажными полотенцами, нарежьте на кубики среднего размера. Полейте растительным маслом, добавьте соль и специи, все перемешайте. Выложите в форму для запекания в один слой. Выпекайте 20-25 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Зелень помойте и обсушите, выложите в миску.

Помидоры черри разрежьте пополам, а красный лук нарежьте полукольцами.

Добавьте тофу, помидоры и красный лук в миску к зелени.

Для заправки смешайте лимонный сок и оливковое масло. Посолите и поперчите по вкусу.

Заправьте салат и все перемешайте.

Соевый салат с помидорами готов, приятного вам аппетита!