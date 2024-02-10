Рецепт: Салат с руколой и творожным сыром — С заправкой из Терияки

Ингредиенты:
микс салата — 1 уп.;
помидоры чери — 250 г;
сыр творожный — 200 г;
кунжут — 1 ст.л.;
соевый соус — 3 ст.л.;
соус терияки — 1 ч.л.;
масло растительное — 1 ч.л.;
мед — 0,5 ч.л.
Способ приготовления: Салат, рецепт которого я вам сейчас предлагаю, очень быстро готовится. И очень вкусный. Учитывая, что ингредиенты салата легкие, то салат можно отнести к ПП-питанию.
Вообще, в этом салате я использую именно руколу, но на этот раз отдельно руколы не оказалось и я купила микс салата, состоящий из руколы, мангольда и мизуны. И мне в такой вариации салат понравился даже больше.
Салат промыть и просушить, сложить в салатник.
Помидоры черри нарезать на 4 дольки, которые покрупнее, а помельче — на 2 половинки.
Творожный сыр нарезать кубиками или размять вилкой, так как в салате он все равно раскрошится при перемешивании.
Все ингредиенты поместить в салатник.
Теперь готовим заправку. Наливаем в отдельную емкость соевый соус, добавляем терияки.
Туда же влить растительное масло, можно оливковое.
Туда же добавляем мед и хорошо перемешиваем, пока мед полностью не растворится.
Готовой заправкой поливаем салат.
Сверху посыпаем кунжутом.
Остается только перемешать салат.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.