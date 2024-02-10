Рецепт: Салат с руколой и творожным сыром — С заправкой из Терияки

Ингредиенты:

микс салата — 1 уп.;

помидоры чери — 250 г;

сыр творожный — 200 г;

кунжут — 1 ст.л.;

соевый соус — 3 ст.л.;

соус терияки — 1 ч.л.;

масло растительное — 1 ч.л.;

мед — 0,5 ч.л.

Способ приготовления: Салат, рецепт которого я вам сейчас предлагаю, очень быстро готовится. И очень вкусный. Учитывая, что ингредиенты салата легкие, то салат можно отнести к ПП-питанию.

Вообще, в этом салате я использую именно руколу, но на этот раз отдельно руколы не оказалось и я купила микс салата, состоящий из руколы, мангольда и мизуны. И мне в такой вариации салат понравился даже больше.

Салат промыть и просушить, сложить в салатник.

Помидоры черри нарезать на 4 дольки, которые покрупнее, а помельче — на 2 половинки.

Творожный сыр нарезать кубиками или размять вилкой, так как в салате он все равно раскрошится при перемешивании.

Все ингредиенты поместить в салатник.

Теперь готовим заправку. Наливаем в отдельную емкость соевый соус, добавляем терияки.

Туда же влить растительное масло, можно оливковое.

Туда же добавляем мед и хорошо перемешиваем, пока мед полностью не растворится.

Готовой заправкой поливаем салат.

Сверху посыпаем кунжутом.

Остается только перемешать салат.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.