Описание приготовления:

Начинка из творога получается очень нежной. При желании в начинку можно добавить рубленые орехи, сухофрукты или изюм. В зависимости от влажности творога печенья может понадобиться больше или меньше, чтобы можно было сформировать шарики начинку. Дырочку наверху от зубочистки можно сразу залить шоколадом или закрыть орешками, посыпать кокосовой стружкой или крошкой из печенья.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Десерты / Конфеты

Состав / Ингредиенты:

Творог 200 Грамм (высокой жирности)

Печенье 100 Грамм

Шоколад 150 Грамм (молочный или черный)

Вареная сгущенка 2 Ст. ложки

Сахарная пудра 1 Чайная ложка

Количество порций 5

Калорийность

337 ккал

Калорийность

13 г

Белки

13 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожные конфеты с печеньем»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожных конфет с печеньем.

В чашу выложите творог, вареную сгущенку и сахарную пудру. Все перемешайте и пробейте блендером до однородного состояния.

Печенье измельчите в мелкую крошку и добавьте в творожную массу. Всё хорошо перемешайте.

Разделите массу на одинаковые части и скатайте шарики величиной с орех макадамии и выложите на тарелку с пленкой. Уберите тарелку с начинкой в морозилку на 5-10 минут.

Шоколад растопите на водяной бане и остудите до текучего состояния. Решетку для выпечки застелите пленкой. Каждый шарик проткните зубочисткой и полностью окуните в растопленный шоколад. Переложите конфеты на решетку с пленкой на расстоянии, извлеките зубочистку и уберите в холод до застывания. После этого творожные конфеты с печеньем можно подавать на стол.

Приятного аппетита!