Маринованный лук в уксусе – это нехитрый способ приготовления горького овоща, который потом можно использовать в салатах или подавать как гарнир к мясным угощениям. Берите на заметку нашу кулинарную подборку из десяти вкусных рецептов быстрого приготовления с пошаговыми фотографиями.

Маринованный лук в уксусе быстрого приготовления

Маринованный лук в уксусе быстрого приготовления порадует вас особенной сочностью и мягким вкусом. Готовый продукт после можно добавлять в салаты и другие холодные закуски или же подавать к горячим блюдам в качестве оригинального и аппетитного гарнира.

Ингредиенты –+2 порц.

Лук репчатый 1 шт.

Уксус столовый 9% 2 ч.л.

Вода 2 ч.л.

Соль 1 щепотка

Шаги 25 мин.

Маринованный лук в уксусе быстрого приготовления легко можно сделать в домашних условиях. Подготовим все нужные продукты для маринования сочного лука. Лук можно выбирать обычный белый или красный. Его предварительно очищаем от шелухи. Далее овощ нарезаем тонкими перьями. Также вы можете использовать специальную овощерезку. Если ваш лук слишком горчит, то выложите его на рабочую поверхность. Оставьте на одну минуту. Далее лук перекладываем в тарелку и посыпаем его солью. Отдельно вымешиваем воду с уксусом и поливаем этой смесью наш лук. Перекладываем заготовку в банку. Закрываем крышкой и хорошенько взбалтываем заготовку. Оставляем на 15 минут. Маринованный лук в уксусе быстрого приготовления готов к подаче!

Маринованный лук с уксусом и маслом

Маринованный лук с уксусом и маслом получается привлекательным и насыщенным по вкусу. Кроме того, после маринования уходит нелюбимая многими горечь, а сам овощ становится удивительно сочным. Такой лук можно добавлять в ваши любимые салаты или использовать, как дополнение к горячим блюдам.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Лук репчатый – 2 шт.

Уксус столовый 9% – 3 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Вода – 250 мл.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые для приготовления продукты.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и нарезаем его тонкими полукольцами.

Шаг 3. В глубокой миске соединяем воду и столовый 9% уксус.

Шаг 4. Сюда же отправляем соль и сахар. Хорошенько перемешиваем сухие продукты в жидкой смеси.

Шаг 5. В этот маринад погружаем лук и оставляем на 30 минут.

Шаг 6. Спустя указанное время отбрасываем лук на сито и даем стечь маринаду.

Шаг 7. Перекладываем подготовленный лук в глубокую миску и заливаем растительным маслом. Перемешиваем и оставляем еще на 30 минут.

Шаг 8. Маринованный лук с уксусом и маслом готов. Подавайте закуску к столу с вашими любимыми блюдами!

Вкусный маринованный лук в уксусе к шашлыку

Вкусный маринованный лук в уксусе к шашлыку – это отличная идея для вашего праздника или вылазки на природу. Аппетитный и сочный лук прекрасно дополнит ваш шашлык, да и другие мясные блюда. Для несложного и быстрого приготовления следуйте простым шагам из нашего рецепта.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Лук красный – 3 шт.

Кориандр – 1 ч.л.

Мед – 1 ст.л.

Вода – 100 мл.

Соль – 1 шепотка.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Уксус яблочный – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество всех продуктов по списку.

Шаг 2. Лук разделываем колечками или полукольцами. Промываем под водой и выкладываем в глубокую миску.

Шаг 3. Дополняем подготовленный лук кориандром. Лучше всего использовать в зернах.

Шаг 4. В отдельной посуде готовим маринад для нашего лука. Вливаем сюда жидкий мед, воду и яблочный уксус. Хорошенько все перемешиваем, чтобы мед стал жидким, можно прогреть его в микроволновке.

Шаг 5. Также в эту смесь отправляем сахар и соль. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 6. Подготовленным маринадом заливаем лук.

Шаг 7. Хорошенько все перемешиваем и убираем в холодильник на 30 минут.

Шаг 8. Вкусный маринованный лук в уксусе к шашлыку готов. Угощайтесь!

Маринованный лук в яблочном уксусе

Маринованный лук в яблочном уксусе приятно удивит вас особенной сочностью и приятным вкусом. Готовый луковый продукт можно добавлять в салаты или же подавать к горячим блюдам, вместе с селедкой и копченостями. Попробуйте сами приготовить аппетитное и оригинальное угощение!

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Лук репчатый – 2 шт.

Уксус яблочный – 1 ст.л.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем крупный и красивый лук без повреждений.

Шаг 2. Очищаем овощ от шелухи и нарезаем полукольцами. Режем тонко, но, чтобы колечки не разрывались.

Шаг 3. Перекладываем лук в удобную посуду и посыпаем солью.

Шаг 4. Также сюда добавляем черный молотый перец.

Шаг 5. Заливаем это все яблочным уксусом.

Шаг 6. Также дополняем оливковым маслом. Хорошо все перемешиваем и убираем на 1 час в холодильник.

Шаг 7. Маринованный лук в яблочном уксусе готов. Подавайте к столу или добавляйте в домашние блюда!

Маринованный лук с уксусом и сахаром

Маринованный лук с уксусом и сахаром получается интересным и насыщенным по вкусу. Кроме того, после маринования уходит лишняя горечь, а сам овощ становится невероятно сочным. Такой лук можно добавлять в ваши любимые салаты или использовать как дополнение к другим соленым блюдам.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Соль с травами – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Уксус виноградный – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты для маринования лука.

Шаг 2. Репчатый лук можно разделать по вкусу: колечками, полукольцами или даже кубиками. Кладем лук в глубокую емкость и заливаем полностью кипятком на 5 минут. Это позволит убрать лишнюю горечь. Затем воду полностью сливаем.

Шаг 3. Снова заливаем лук кипятком, но уже небольшим количеством. Сюда же отправляем соль. Лучше использовать ароматную соль со специями.

Шаг 4. Также дополняем лук сахаром.

Шаг 5. Вливаем сюда виноградный уксус.

Шаг 6. Также отправляем лавровый листок для аромата. Хорошо все перемешиваем и оставляем мариноваться на 30 минут.

Шаг 7. Маринованный лук с уксусом и сахаром готов. Подавайте к селедке или другим угощениям по вкусу!

Как быстро и вкусно замариновать лук в 70% уксусе

Как быстро и вкусно замариновать лук в 70% уксусе, рассказали в нашем пошаговом кулинарном руководстве. С простым рецептом вы замаринуете лук за считанные минуты и получите великолепный результат. Готовый лук станет более мягким и сочным, уйдет лишняя горечь, которая часто отталкивает в этом овоще.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Лук репчатый – 3 шт.

Вода – 110 мл.

Эссенция уксусная 70% – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Лавровый лист – 2 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем красивые луковицы, а также подготовим все необходимые специи.

Шаг 2. В глубокую миску выкладываем лавровый лист.

Шаг 3. К листьям отправляем соль в указанном количестве.

Шаг 4. Также сюда всыпаем сахар.

Шаг 5. Очищенный репчатый лук можно нарезать кубиками.

Шаг 6. Отправляем лук в миску со специями.

Шаг 7. Заливаем это все водой и вливаем уксусную эссенцию. Хорошенько перемешиваем и оставляем мариноваться. Спустя 15 минут лук будет уже готов, но можно оставлять и на большее время.

Шаг 8. Также дополняем заготовку черным молотым перцем.

Шаг 9. Теперь вы знаете, как быстро и вкусно замариновать лук в 70% уксусе. Берите на заметку!

Маринованный красный лук в уксусе

Маринованный красный лук в уксусе – это простая и интересная кулинарная идея. Луковая горечь нравится далеко не всем. Но ее достаточно легко убрать с помощью процедуры маринования. Зато после этой процедуры лук станет мягким и сочным, его можно добавлять в салаты и другие холодные закуски.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Лук красный – 300 гр.

Соль – 5 гр.

Сахар-песок – 15 гр.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Вода – 300 мл.

Перец черный горошек – 6 шт.

Перец душистый горошек – 4 шт.

Кориандр молотый – по вкусу.

Лавровый лист – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем красивые красные луковицы без повреждений. Также подготовим остальные продукты из списка.

Шаг 2. В глубокую миску вливаем теплую воду комнатной температуры. В нее отправляем соль и сахар. Хорошенько все перемешиваем до растворения крупинок. Дополняем это все столовым уксусом и остальными специями.

Шаг 3. Очищенный лук разделываем на тонкие полукольца.

Шаг 4. Перекладываем лук в удобный контейнер.

Шаг 5. Заливаем все нашим подготовленным маринадом и убираем в холодильник на один час.

Шаг 6. Перед подачей измельчаем ароматную зелень и добавляем ее к луку.

Шаг 7. Маринованный красный лук в уксусе готов. Подавайте к столу!

Как мариновать лук в уксусе для салата

Как мариновать лук в уксусе для салата, читайте в нашем пошаговом кулинарном руководстве. С простым рецептом вы замаринуете лук за считанные минуты и без особых усилий. После процедуры маринования лук станет более мягким и сочным, уйдет лишняя горечь, что идеально подходит для холодных закусок.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Лук репчатый – 4 шт.

Уксус столовый 9% — 5 ст.л.

Вода – 5 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 0,25 ч.л.

Сахар-песок – 1,5 ч.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец душистый горошек – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты.

Шаг 2. Вливаем воду в небольшую кастрюлю, также сюда отправляем уксус, сахар, растительное масло и соль.

Шаг 3. Хорошенько перемешиваем все продукты в кастрюле.

Шаг 4. Репчатый лук разделываем на тонкие полукольца и выкладываем в кастрюлю с маринадом.

Шаг 5. Сюда же отправляем лавровый лист и другие ароматные специи.

Шаг 6. Доводим заготовку до кипения и быстро охлаждаем. Для этого кастрюлю перекладываем в большую емкость с холодной водой. После лук отжимаем от лишней влаги.

Шаг 7. Мы рассказали, как мариновать лук в уксусе для салата. Обязательно попробуйте!

Маринованный лук с уксусом и укропом

Маринованный лук с уксусом и укропом отличается не только интересным вкусом, но и удивительным ароматом. Такая аппетитная закуска точно разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Готовый лук можно подавать к горячим блюдам, селедке и другим соленым угощениям.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Лук красный – 3 шт.

Уксус бальзамический – 2 ст.л.

Укроп – 40 гр.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем красивый лук (белый или красный) без повреждений и очищаем его от шелухи.

Шаг 2. Далее овощ разделываем на аккуратные колечки и промываем их в теплой воде, чтобы убрать лишнюю горечь.

Шаг 3. Также подготовим остальные продукты для маринования.

Шаг 4. Количество лука выкладываем в глубокую емкость, поливаем бальзамическим уксусом и дополняем сахаром. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. Сюда же отправляем мелко порубленный ароматный свежий укроп и растительное масло.

Шаг 6. Хорошенько все перемешиваем и оставляем мариноваться на 20 минут.

Шаг 7. Маринованный лук с уксусом и укропом готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Маринованный лук в винном уксусе

Маринованный лук в винном уксусе порадует вас особенной сочностью, мягким и приятным вкусом. Готовый продукт после можно добавлять в салаты и другие холодные закуски или же подавать к горячим блюдам в качестве оригинального и аппетитного дополнения.

Время готовки – 2 часа 10 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Лук красный крупный – 1 шт.

Уксус винный – 3 ст.л.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Кориандр – по вкусу.

Чеснок гранулированный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем лук от шелухи и разделываем его на аккуратные перья или колечки – как вам больше нравится.

Шаг 2. Подготовленный лук перекладываем в банку. Укладываем овощ плотно.

Шаг 3. Заливаем лук винным уксусом, дополняем солью, сахаром и специями. Также это все поливаем лимонным соком.

Шаг 4. Заливаем содержимое банки кипяченой водой до самых краев.

Шаг 5. Закрываем банку крышкой и хорошенько взбалтываем.

Шаг 6. Убираем заготовку из лука в холодильник на 2 часа.

Шаг 7. Маринованный лук в винном уксусе готов. Подавайте к столу!