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Маринованный лук в уксусе

На чтение: 10 минут
Маринованный лук в уксусе

Маринованный лук в уксусе – это нехитрый способ приготовления горького овоща, который потом можно использовать в салатах или подавать как гарнир к мясным угощениям. Берите на заметку нашу кулинарную подборку из десяти вкусных рецептов быстрого приготовления с пошаговыми фотографиями.

Маринованный лук в уксусе быстрого приготовления

Маринованный лук в уксусе быстрого приготовления порадует вас особенной сочностью и мягким вкусом. Готовый продукт после можно добавлять в салаты и другие холодные закуски или же подавать к горячим блюдам в качестве оригинального и аппетитного гарнира.

Маринованный лук в уксусе

Ингредиенты –+2 порц.

  • Лук репчатый 1 шт.
  • Уксус столовый 9% 2 ч.л.
  • Вода 2 ч.л.
  • Соль 1 щепотка

Шаги 25 мин.

  1. Маринованный лук в уксусе

    Маринованный лук в уксусе быстрого приготовления легко можно сделать в домашних условиях. Подготовим все нужные продукты для маринования сочного лука.

  2. Маринованный лук в уксусе

    Лук можно выбирать обычный белый или красный. Его предварительно очищаем от шелухи.

  3. Маринованный лук в уксусе

    Далее овощ нарезаем тонкими перьями. Также вы можете использовать специальную овощерезку.

  4. Маринованный лук в уксусе

    Если ваш лук слишком горчит, то выложите его на рабочую поверхность. Оставьте на одну минуту.

  5. Маринованный лук в уксусе

    Далее лук перекладываем в тарелку и посыпаем его солью.

  6. Маринованный лук в уксусе

    Отдельно вымешиваем воду с уксусом и поливаем этой смесью наш лук.

  7. Маринованный лук в уксусе

    Перекладываем заготовку в банку. Закрываем крышкой и хорошенько взбалтываем заготовку. Оставляем на 15 минут.

  8. Маринованный лук в уксусе

    Маринованный лук в уксусе быстрого приготовления готов к подаче!

Маринованный лук с уксусом и маслом

Маринованный лук с уксусом и маслом получается привлекательным и насыщенным по вкусу. Кроме того, после маринования уходит нелюбимая многими горечь, а сам овощ становится удивительно сочным. Такой лук можно добавлять в ваши любимые салаты или использовать, как дополнение к горячим блюдам.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Уксус столовый 9% – 3 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Вода – 250 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые для приготовления продукты.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и нарезаем его тонкими полукольцами.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 3. В глубокой миске соединяем воду и столовый 9% уксус.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 4. Сюда же отправляем соль и сахар. Хорошенько перемешиваем сухие продукты в жидкой смеси.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 5. В этот маринад погружаем лук и оставляем на 30 минут.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 6. Спустя указанное время отбрасываем лук на сито и даем стечь маринаду.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 7. Перекладываем подготовленный лук в глубокую миску и заливаем растительным маслом. Перемешиваем и оставляем еще на 30 минут.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 8. Маринованный лук с уксусом и маслом готов. Подавайте закуску к столу с вашими любимыми блюдами!

Маринованный лук в уксусе

Вкусный маринованный лук в уксусе к шашлыку

Вкусный маринованный лук в уксусе к шашлыку – это отличная идея для вашего праздника или вылазки на природу. Аппетитный и сочный лук прекрасно дополнит ваш шашлык, да и другие мясные блюда. Для несложного и быстрого приготовления следуйте простым шагам из нашего рецепта.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Лук красный – 3 шт.
  • Кориандр – 1 ч.л.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Вода – 100 мл.
  • Соль – 1 шепотка.
  • Сахар-песок – 0,5 ч.л.
  • Уксус яблочный – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество всех продуктов по списку.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 2. Лук разделываем колечками или полукольцами. Промываем под водой и выкладываем в глубокую миску.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 3. Дополняем подготовленный лук кориандром. Лучше всего использовать в зернах.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 4. В отдельной посуде готовим маринад для нашего лука. Вливаем сюда жидкий мед, воду и яблочный уксус. Хорошенько все перемешиваем, чтобы мед стал жидким, можно прогреть его в микроволновке.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 5. Также в эту смесь отправляем сахар и соль. Хорошенько все перемешиваем.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 6. Подготовленным маринадом заливаем лук.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 7. Хорошенько все перемешиваем и убираем в холодильник на 30 минут.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 8. Вкусный маринованный лук в уксусе к шашлыку готов. Угощайтесь!

Маринованный лук в уксусе

Маринованный лук в яблочном уксусе

Маринованный лук в яблочном уксусе приятно удивит вас особенной сочностью и приятным вкусом. Готовый луковый продукт можно добавлять в салаты или же подавать к горячим блюдам, вместе с селедкой и копченостями. Попробуйте сами приготовить аппетитное и оригинальное угощение!

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Уксус яблочный – 1 ст.л.
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем крупный и красивый лук без повреждений.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 2. Очищаем овощ от шелухи и нарезаем полукольцами. Режем тонко, но, чтобы колечки не разрывались.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 3. Перекладываем лук в удобную посуду и посыпаем солью.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 4. Также сюда добавляем черный молотый перец.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 5. Заливаем это все яблочным уксусом.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 6. Также дополняем оливковым маслом. Хорошо все перемешиваем и убираем на 1 час в холодильник.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 7. Маринованный лук в яблочном уксусе готов. Подавайте к столу или добавляйте в домашние блюда!

Маринованный лук в уксусе

Маринованный лук с уксусом и сахаром

Маринованный лук с уксусом и сахаром получается интересным и насыщенным по вкусу. Кроме того, после маринования уходит лишняя горечь, а сам овощ становится невероятно сочным. Такой лук можно добавлять в ваши любимые салаты или использовать как дополнение к другим соленым блюдам.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль с травами – 0,5 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Уксус виноградный – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты для маринования лука.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 2. Репчатый лук можно разделать по вкусу: колечками, полукольцами или даже кубиками. Кладем лук в глубокую емкость и заливаем полностью кипятком на 5 минут. Это позволит убрать лишнюю горечь. Затем воду полностью сливаем.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 3. Снова заливаем лук кипятком, но уже небольшим количеством. Сюда же отправляем соль. Лучше использовать ароматную соль со специями.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 4. Также дополняем лук сахаром.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 5. Вливаем сюда виноградный уксус.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 6. Также отправляем лавровый листок для аромата. Хорошо все перемешиваем и оставляем мариноваться на 30 минут.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 7. Маринованный лук с уксусом и сахаром готов. Подавайте к селедке или другим угощениям по вкусу!

Маринованный лук в уксусе

Как быстро и вкусно замариновать лук в 70% уксусе

Как быстро и вкусно замариновать лук в 70% уксусе, рассказали в нашем пошаговом кулинарном руководстве. С простым рецептом вы замаринуете лук за считанные минуты и получите великолепный результат. Готовый лук станет более мягким и сочным, уйдет лишняя горечь, которая часто отталкивает в этом овоще.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Вода – 110 мл.
  • Эссенция уксусная 70% – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 2 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем красивые луковицы, а также подготовим все необходимые специи.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 2. В глубокую миску выкладываем лавровый лист.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 3. К листьям отправляем соль в указанном количестве.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 4. Также сюда всыпаем сахар.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 5. Очищенный репчатый лук можно нарезать кубиками.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 6. Отправляем лук в миску со специями.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 7. Заливаем это все водой и вливаем уксусную эссенцию. Хорошенько перемешиваем и оставляем мариноваться. Спустя 15 минут лук будет уже готов, но можно оставлять и на большее время.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 8. Также дополняем заготовку черным молотым перцем.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 9. Теперь вы знаете, как быстро и вкусно замариновать лук в 70% уксусе. Берите на заметку!

Маринованный лук в уксусе

Маринованный красный лук в уксусе

Маринованный красный лук в уксусе – это простая и интересная кулинарная идея. Луковая горечь нравится далеко не всем. Но ее достаточно легко убрать с помощью процедуры маринования. Зато после этой процедуры лук станет мягким и сочным, его можно добавлять в салаты и другие холодные закуски.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Лук красный – 300 гр.
  • Соль – 5 гр.
  • Сахар-песок – 15 гр.
  • Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
  • Вода – 300 мл.
  • Перец черный горошек – 6 шт.
  • Перец душистый горошек – 4 шт.
  • Кориандр молотый – по вкусу.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем красивые красные луковицы без повреждений. Также подготовим остальные продукты из списка.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 2. В глубокую миску вливаем теплую воду комнатной температуры. В нее отправляем соль и сахар. Хорошенько все перемешиваем до растворения крупинок. Дополняем это все столовым уксусом и остальными специями.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 3. Очищенный лук разделываем на тонкие полукольца.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 4. Перекладываем лук в удобный контейнер.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 5. Заливаем все нашим подготовленным маринадом и убираем в холодильник на один час.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 6. Перед подачей измельчаем ароматную зелень и добавляем ее к луку.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 7. Маринованный красный лук в уксусе готов. Подавайте к столу!

Маринованный лук в уксусе

Как мариновать лук в уксусе для салата

Как мариновать лук в уксусе для салата, читайте в нашем пошаговом кулинарном руководстве. С простым рецептом вы замаринуете лук за считанные минуты и без особых усилий. После процедуры маринования лук станет более мягким и сочным, уйдет лишняя горечь, что идеально подходит для холодных закусок.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 4 шт.
  • Уксус столовый 9% — 5 ст.л.
  • Вода – 5 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – 0,25 ч.л.
  • Сахар-песок – 1,5 ч.л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Перец душистый горошек – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 2. Вливаем воду в небольшую кастрюлю, также сюда отправляем уксус, сахар, растительное масло и соль.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 3. Хорошенько перемешиваем все продукты в кастрюле.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 4. Репчатый лук разделываем на тонкие полукольца и выкладываем в кастрюлю с маринадом.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 5. Сюда же отправляем лавровый лист и другие ароматные специи.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 6. Доводим заготовку до кипения и быстро охлаждаем. Для этого кастрюлю перекладываем в большую емкость с холодной водой. После лук отжимаем от лишней влаги.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 7. Мы рассказали, как мариновать лук в уксусе для салата. Обязательно попробуйте!

Маринованный лук в уксусе

Маринованный лук с уксусом и укропом

Маринованный лук с уксусом и укропом отличается не только интересным вкусом, но и удивительным ароматом. Такая аппетитная закуска точно разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Готовый лук можно подавать к горячим блюдам, селедке и другим соленым угощениям.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Лук красный – 3 шт.
  • Уксус бальзамический – 2 ст.л.
  • Укроп – 40 гр.
  • Сахар-песок – 2 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем красивый лук (белый или красный) без повреждений и очищаем его от шелухи.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 2. Далее овощ разделываем на аккуратные колечки и промываем их в теплой воде, чтобы убрать лишнюю горечь.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 3. Также подготовим остальные продукты для маринования.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 4. Количество лука выкладываем в глубокую емкость, поливаем бальзамическим уксусом и дополняем сахаром. Хорошенько перемешиваем.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 5. Сюда же отправляем мелко порубленный ароматный свежий укроп и растительное масло.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 6. Хорошенько все перемешиваем и оставляем мариноваться на 20 минут.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 7. Маринованный лук с уксусом и укропом готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Маринованный лук в уксусе

Маринованный лук в винном уксусе

Маринованный лук в винном уксусе порадует вас особенной сочностью, мягким и приятным вкусом. Готовый продукт после можно добавлять в салаты и другие холодные закуски или же подавать к горячим блюдам в качестве оригинального и аппетитного дополнения.

Время готовки – 2 часа 10 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Лук красный крупный – 1 шт.
  • Уксус винный – 3 ст.л.
  • Сок лимонный – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Кориандр – по вкусу.
  • Чеснок гранулированный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем лук от шелухи и разделываем его на аккуратные перья или колечки – как вам больше нравится.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 2. Подготовленный лук перекладываем в банку. Укладываем овощ плотно.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 3. Заливаем лук винным уксусом, дополняем солью, сахаром и специями. Также это все поливаем лимонным соком.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 4. Заливаем содержимое банки кипяченой водой до самых краев.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 5. Закрываем банку крышкой и хорошенько взбалтываем.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 6. Убираем заготовку из лука в холодильник на 2 часа.

Маринованный лук в уксусе

Шаг 7. Маринованный лук в винном уксусе готов. Подавайте к столу!

Маринованный лук в уксусе

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