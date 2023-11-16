Творожный коржик с изюмом на сковороде

Мама двоих детей не может себе позволить проспать в понедельник утром, согласны? И я так считаю, поэтому встаю на 2 часа раньше всех, чтобы успеть не только приготовить завтрак, но и сделать зарядку, и провести другие утренние ритуалы перед работой. Ну а если уж упустила момент, не жертвую ничем. Просто подаю на завтрак творожный коржик — самый ленивый вид сырников.

Кто-то утром находит время и силы на то, чтобы изощряться в приготовлении детского завтрака. Но я мама занятая, поэтому звездочки из сосисок мастерю только по выходным. А вот в понедельник утром мои сыновья едят сытный сырник на сковороде. Надеюсь, очень скоро они и сами сумеют его приготовить. Это же так просто!

Как приготовить творожный коржик с изюмом

Для приготовления самого ленивого сырника вам понадобится классический список ингредиентов. Он включает в себя творог 9%-й жирности, яйца комнатной температуры, муку, сахар… Другие ингредиенты, а также граммовки ищите ниже:

Ингредиенты

Творог300 г Пшеничная мука100 г Яйцо2 шт. Подсолнечное масло1 ст. л. Соль1 щеп. Сахар2 ст. л. Разрыхлитель1 ч. л. Изюм по вкусу

Приготовление

Изюм предварительно замочите в горячей воде. Спустя минут 5 отцедите жидкость. В глубокой миске смешайте творог с яйцами и щепоткой соли. Вмешайте в массу изюм, сахар и растительное масло. Хорошенько перемешайте тесто для сырника, введите в него просеянную с разрыхлителем муку. Сковороду перемажьте сливочным маслом. Выложите творожную массу и накройте сковороду крышкой. Готовьте сырный коржик сначала на сильном огне около 2 минут, а затем на среднем — до 10 минут. Когда тесто сверху перестанет липнуть, переверните коржик с помощью пергамента. Выпекайте сырник до готовности на пергаменте.

Вот творожный коржик и готов к потреблению. Подавайте его к столу, нарезав порционно и щедро полив сметаной. Согласитесь, никакой лишней возни. Если набить руку, это блюдо станет вашим любимым завтраком. Как считаете?